Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Siaubas kelyje – partrenkta mergaitė tragiškai žuvo: vairuotojo paaiškinimai pribloškė

2026-10-25 20:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-25 20:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

Eismo įvykyje mažametę pėsčiąją mirtinai sužalojęs vairuotojas siekė nutraukti jam iškeltą baudžiamąją bylą.

Greitoji, žvakutė (nuotr. Bronius Jablonskas,123fr.com)
GALERIJA (17)

Eismo įvykyje mažametę pėsčiąją mirtinai sužalojęs vairuotojas siekė nutraukti jam iškeltą baudžiamąją bylą.

REKLAMA
0

Gynyba tvirtino, kad vyras nepažeidė Kelių eismo taisyklių, nes esą neturėjo techninės galimybės išvengti nelaimės, o esminė jos priežastis buvo pačios mergaitės elgesys.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacinio skundo nepriėmė. Atrankos kolegija nustatė, kad skunde iš esmės dar kartą ginčijami ekspertų vertinimai ir žemesnių teismų nustatyti faktai, bet nepateikta tinkamų teisinių kasacijos pagrindų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija

Teigė negalėjęs išvengti smūgio

Vytautas (visi straipsnyje minimi asmenų vardai pakeisti – aut. past.) buvo nuteistas už Kelių eismo taisyklių pažeidimą, dėl kurio eismo įvykio metu buvo sužalota ir mirė mažametė pėsčioji.

REKLAMA
REKLAMA

Telšių apylinkės teismo 2025 m. balandžio 3 d. nuosprendį Šiaulių apygardos teismas 2026 m. kovo 31 d. paliko galioti. Nuteistojo gynėjas kreipėsi į LAT, prašydamas abu sprendimus panaikinti ir bylą nutraukti.

REKLAMA

Kitas prašymas buvo grąžinti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Skunde tvirtinta, kad teismai netinkamai nustatė priežastinį ryšį tarp vairuotojo veiksmų, mergaitės sužalojimo ir mirties.

Gynyba aiškino, kad Vytautas nepažeidė nei Kelių eismo taisyklių, nei automobilio eksploatavimo reikalavimų. Jis esą neturėjo techninės galimybės ir jokiomis aplinkybėmis nebūtų galėjęs išvengti susidūrimo.

REKLAMA
REKLAMA

„Mažametės padaryti KET pažeidimai buvo būtina eismo įvykio kilimo sąlyga ir esminė šio eismo įvykio kilimo priežastis“, – buvo teigiama kasaciniame skunde.

Anot gynėjo, jeigu Emilija būtų ėjusi kelkraščiu ir laikiusis taisyklių, nelaimė nebūtų įvykusi. Taip visa teisinė atsakomybė buvo ginčijama remiantis kitu eismo įvykio priežasčių vertinimu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ginčijo ekspertų išvadas

Skunde daug dėmesio skirta specialistų ir ekspertų darbui. Gynyba tvirtino, kad teismai ignoravo dalį išvadų, konsultacinę specialisto išvadą, automobilio ir įvykio vietos apžiūrų bei matavimų duomenis.

Teigta, kad kaltinančios aplinkybės atrinktos selektyviai, nepašalinti prieštaravimai, o kai kurie gynybai palankūs duomenys nepagrįstai nepripažinti įrodymais.

REKLAMA

Gynyba rėmėsi konsultacine specialisto išvada ir nepriklausomo specialisto paaiškinimais. Ji taip pat reikalavo kitaip įvertinti ekspertizės aktus, ant automobilio rastus objektus, smūgio vietos matavimus bei eismo įvykio aplinkybes iki susidūrimo.

Gynėjas kaltino ir apeliacinį teismą neatsakius į esminius argumentus – kokius konkrečiai KET pažeidimus padarė Vytautas ir kaip jie susiję su mergaitės mirtimi.

REKLAMA

Tačiau LAT atrankos kolegija nustatė, kad šie klausimai jau buvo iškelti apeliaciniame skunde. Šiaulių apygardos teismas juos išnagrinėjo ir pateikė aiškius bei išsamius atsakymus.

Kasaciniame skunde nebuvo parodyta, kad apeliacinio teismo atsakymai prieštarauja konkrečiai teisės normai. Vietoj to dar kartą prašyta pasirinkti gynybai palankesnes ekspertų išvadas ir pagal jas iš naujo nustatyti, kas sukėlė nelaimę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

LAT priminė, kad kasacine tvarka sprendimai tikrinami teisės taikymo aspektu. Kasacinis teismas iš naujo neatlieka ekspertizių, nepervertina visų įrodymų ir nenustato naujų nelaimės aplinkybių.

Formalus nesutikimas su nepalankiu nuosprendžiu, įstatymų citavimas ir vien gynybos pozicijai palankus įrodymų aiškinimas nėra pakankamas pagrindas bylai priimti.

Teisėjų kolegijos vertinimu, skunde proceso pažeidimai įvardyti deklaratyviai. Gynyba nepaaiškino, kaip konkretūs pažeidimai suvaržė nuteistojo teises ar sutrukdė teismams nešališkai išnagrinėti bylą.

Todėl kasacinį skundą atsisakyta priimti ir jis grąžintas nuteistojo gynėjui. Atrankos kolegijos nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų