Siaubas kelyje – partrenkta mergaitė tragiškai žuvo: vairuotojo paaiškinimai pribloškė

Gynyba tvirtino, kad vyras nepažeidė Kelių eismo taisyklių, nes esą neturėjo techninės galimybės išvengti nelaimės, o esminė jos priežastis buvo pačios mergaitės elgesys.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacinio skundo nepriėmė. Atrankos kolegija nustatė, kad skunde iš esmės dar kartą ginčijami ekspertų vertinimai ir žemesnių teismų nustatyti faktai, bet nepateikta tinkamų teisinių kasacijos pagrindų.
Teigė negalėjęs išvengti smūgio
Vytautas (visi straipsnyje minimi asmenų vardai pakeisti – aut. past.) buvo nuteistas už Kelių eismo taisyklių pažeidimą, dėl kurio eismo įvykio metu buvo sužalota ir mirė mažametė pėsčioji.
Telšių apylinkės teismo 2025 m. balandžio 3 d. nuosprendį Šiaulių apygardos teismas 2026 m. kovo 31 d. paliko galioti. Nuteistojo gynėjas kreipėsi į LAT, prašydamas abu sprendimus panaikinti ir bylą nutraukti.
Kitas prašymas buvo grąžinti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Skunde tvirtinta, kad teismai netinkamai nustatė priežastinį ryšį tarp vairuotojo veiksmų, mergaitės sužalojimo ir mirties.
Gynyba aiškino, kad Vytautas nepažeidė nei Kelių eismo taisyklių, nei automobilio eksploatavimo reikalavimų. Jis esą neturėjo techninės galimybės ir jokiomis aplinkybėmis nebūtų galėjęs išvengti susidūrimo.
„Mažametės padaryti KET pažeidimai buvo būtina eismo įvykio kilimo sąlyga ir esminė šio eismo įvykio kilimo priežastis“, – buvo teigiama kasaciniame skunde.
Anot gynėjo, jeigu Emilija būtų ėjusi kelkraščiu ir laikiusis taisyklių, nelaimė nebūtų įvykusi. Taip visa teisinė atsakomybė buvo ginčijama remiantis kitu eismo įvykio priežasčių vertinimu.
Ginčijo ekspertų išvadas
Skunde daug dėmesio skirta specialistų ir ekspertų darbui. Gynyba tvirtino, kad teismai ignoravo dalį išvadų, konsultacinę specialisto išvadą, automobilio ir įvykio vietos apžiūrų bei matavimų duomenis.
Teigta, kad kaltinančios aplinkybės atrinktos selektyviai, nepašalinti prieštaravimai, o kai kurie gynybai palankūs duomenys nepagrįstai nepripažinti įrodymais.
Gynyba rėmėsi konsultacine specialisto išvada ir nepriklausomo specialisto paaiškinimais. Ji taip pat reikalavo kitaip įvertinti ekspertizės aktus, ant automobilio rastus objektus, smūgio vietos matavimus bei eismo įvykio aplinkybes iki susidūrimo.
Gynėjas kaltino ir apeliacinį teismą neatsakius į esminius argumentus – kokius konkrečiai KET pažeidimus padarė Vytautas ir kaip jie susiję su mergaitės mirtimi.
Tačiau LAT atrankos kolegija nustatė, kad šie klausimai jau buvo iškelti apeliaciniame skunde. Šiaulių apygardos teismas juos išnagrinėjo ir pateikė aiškius bei išsamius atsakymus.
Kasaciniame skunde nebuvo parodyta, kad apeliacinio teismo atsakymai prieštarauja konkrečiai teisės normai. Vietoj to dar kartą prašyta pasirinkti gynybai palankesnes ekspertų išvadas ir pagal jas iš naujo nustatyti, kas sukėlė nelaimę.
LAT priminė, kad kasacine tvarka sprendimai tikrinami teisės taikymo aspektu. Kasacinis teismas iš naujo neatlieka ekspertizių, nepervertina visų įrodymų ir nenustato naujų nelaimės aplinkybių.
Formalus nesutikimas su nepalankiu nuosprendžiu, įstatymų citavimas ir vien gynybos pozicijai palankus įrodymų aiškinimas nėra pakankamas pagrindas bylai priimti.
Teisėjų kolegijos vertinimu, skunde proceso pažeidimai įvardyti deklaratyviai. Gynyba nepaaiškino, kaip konkretūs pažeidimai suvaržė nuteistojo teises ar sutrukdė teismams nešališkai išnagrinėti bylą.
Todėl kasacinį skundą atsisakyta priimti ir jis grąžintas nuteistojo gynėjui. Atrankos kolegijos nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
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