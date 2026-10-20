Lietuvių pamėgtoje šalyje – kraupi turistinio autobuso avarija

Laikraštis „Al-Ahram“ rašė, kad „Kairo–Asjuto Vakarų dykumos kelyje įvykus tragiškam autobuso ir sunkvežimio susidūrimui, 13 asmenų žuvo, o kiti 34 buvo sužeisti“.
Naujienų agentūros AFP korespondentas pranešė, kad pareigūnai valo greitkelį. Didelį autobusą įvykio vietoje pakėlė kranas, autobuso visa priekinė dalis buvo nuplėšta, liko sulamdytas metalas ir nuolaužos.
Keleivių sėdynės buvo išmėtytos pakelėje, o autobuso nuolaužos matėsi ant sunkvežimio galinės dalies.
„Al-Ahram“ pranešė, kad sužeistieji gydomi Gizos ligoninėje, o avarijos priežasčiai nustatyti pradėtas tyrimas.
Eismo įvykiai Egipte yra dažni, o dėl jų neretai kaltinamas neatsargus vairavimas, prasta kelių bei transporto priemonių priežiūra ir nepakankamas įstatymų laikymosi užtikrinimas.
Egipto valstybinės statistikos agentūros duomenimis, praėjusiais metais eismo įvykiuose visoje šalyje žuvo beveik 6 tūkst. žmonių.
Praėjusį mėnesį Sinajaus pusiasalyje per autobuso avariją žuvo 22 žmonės, tarp jų – 10 turistų iš Jordanijos.
Rugpjūtį šiaurės Egipte susidūrus dviem pikapams, vežusiems žemės ūkio padienius darbininkus, žuvo mažiausiai 18 žmonių, iš kurių daugelis – vaikai.
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