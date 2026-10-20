Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Lietuvių pamėgtoje šalyje – kraupi turistinio autobuso avarija

2026-10-20 15:50 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-20 15:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Egipto valstybinė žiniasklaida pranešė, kad į vakarus nuo Kairo antradienį dideliam sunkvežimiui rėžusis į turistinį autobusą žuvo 13 žmonių ir dar 34 buvo sužeisti.

Lietuvių pamėgtoje šalyje – kraupi turistinio autobuso avarija (nuotr. Telegram)
GALERIJA (9)

Egipto valstybinė žiniasklaida pranešė, kad į vakarus nuo Kairo antradienį dideliam sunkvežimiui rėžusis į turistinį autobusą žuvo 13 žmonių ir dar 34 buvo sužeisti.

REKLAMA
0

Laikraštis „Al-Ahram“ rašė, kad „Kairo–Asjuto Vakarų dykumos kelyje įvykus tragiškam autobuso ir sunkvežimio susidūrimui, 13 asmenų žuvo, o kiti 34 buvo sužeisti“.

Naujienų agentūros AFP korespondentas pranešė, kad pareigūnai valo greitkelį. Didelį autobusą įvykio vietoje pakėlė kranas, autobuso visa priekinė dalis buvo nuplėšta, liko sulamdytas metalas ir nuolaužos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Keleivių sėdynės buvo išmėtytos pakelėje, o autobuso nuolaužos matėsi ant sunkvežimio galinės dalies.

REKLAMA
REKLAMA

„Al-Ahram“ pranešė, kad sužeistieji gydomi Gizos ligoninėje, o avarijos priežasčiai nustatyti pradėtas tyrimas.

REKLAMA

Eismo įvykiai Egipte yra dažni, o dėl jų neretai kaltinamas neatsargus vairavimas, prasta kelių bei transporto priemonių priežiūra ir nepakankamas įstatymų laikymosi užtikrinimas.

Egipto valstybinės statistikos agentūros duomenimis, praėjusiais metais eismo įvykiuose visoje šalyje žuvo beveik 6 tūkst. žmonių.

Praėjusį mėnesį Sinajaus pusiasalyje per autobuso avariją žuvo 22 žmonės, tarp jų – 10 turistų iš Jordanijos.

REKLAMA
REKLAMA

Rugpjūtį šiaurės Egipte susidūrus dviem pikapams, vežusiems žemės ūkio padienius darbininkus, žuvo mažiausiai 18 žmonių, iš kurių daugelis – vaikai.

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Viešbučio kambarys Egipte

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų