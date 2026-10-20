Nevėžio upėje kateris rėžėsi į krantą: sužeisti 3 žmonės

Apie 15 val. tarnyboms pranešta, kad Nevėžio upėje į šlaitą rėžėsi kateris.
Per avariją sužeisti trys žmonės (gim. 1977 m., 1979 m., 2006 m.), du iš jų, pirminiais duomenimis, galėjo patirti sunkių sužalojimų. Į upę taip pat išsiliejo naftos teršalai
Visi trys nukentėjusieji perduoti medikams ir išvežti į Kauno klinikas.
Du iš nukentėjusių – neblaivūs
Pirminiais duomenimis, vienas kateriu plaukęs žmogus išlipo pats ir nuėjo iki greitosios medicinos pagalbos automobilio. Kitus du į krantą parplukdė gelbėtojai.
Liudininkų teigimu, kateris plaukė dideliu greičiu, kol rėžėsi į upės šlaitą ir įstrigo.
Policijos duomenimis, du iš nukentėjusių asmenų buvo neblaivūs. Liudininkai avarijos vietoje dirbusiai TV3 žurnalistei teigė matę kateryje galimai alkoholinių gėrimų butelių.
Avarijos vietoje matyti kraujo pėdsakų.
Įvykio aplinkybės tiriamos.
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