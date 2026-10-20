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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nevėžio upėje kateris rėžėsi į krantą: sužeisti 3 žmonės

Vaizdai iš įvykio vietos
2026-10-20 20:13 / šaltinis: tv3.lt / aut. / Parengė:
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Autorius(-ė) Andresa Repšytė
šaltinis: tv3.lt / aut. / Parengė:
2026-10-20 20:13
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Antradienį Nevėžio upėje – vos per plauką tragedija nesibaigusi katerio avarija.

Nevėžyje kateris rėžėsi į krantą: sužeisti 3 žmonės (nuotr. Vaidos Girčės)
GALERIJA (12)

Antradienį Nevėžio upėje – vos per plauką tragedija nesibaigusi katerio avarija.

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Apie 15 val. tarnyboms pranešta, kad Nevėžio upėje į šlaitą rėžėsi kateris.

Per avariją sužeisti trys žmonės (gim. 1977 m., 1979 m., 2006 m.), du iš jų, pirminiais duomenimis, galėjo patirti sunkių sužalojimų. Į upę taip pat išsiliejo naftos teršalai

Visi trys nukentėjusieji perduoti medikams ir išvežti į Kauno klinikas.

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Katerio avarija Nevėžio upėje

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Du iš nukentėjusių – neblaivūs 

Pirminiais duomenimis, vienas kateriu plaukęs žmogus išlipo pats ir nuėjo iki greitosios medicinos pagalbos automobilio. Kitus du į krantą parplukdė gelbėtojai.

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Liudininkų teigimu, kateris plaukė dideliu greičiu, kol rėžėsi į upės šlaitą ir įstrigo.

Policijos duomenimis, du iš nukentėjusių asmenų buvo neblaivūs. Liudininkai avarijos vietoje dirbusiai TV3 žurnalistei teigė matę kateryje galimai alkoholinių gėrimų butelių.

Avarijos vietoje matyti kraujo pėdsakų.

Įvykio aplinkybės tiriamos.

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