Avarija Kaune: po susidūrimo BMW nulėkė ant šaligatvio

Kaip informavo Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė, pranešimas apie eismo įvykį gautas spalio 20 d., 11.07 val. Pranešta, kad Europos pr. susidūrė 2 lengvieji automobiliai.
Ir „Škoda“ vairuotojas (gim. 1980 m.), ir BMW vairuotojas (gim. 2002) buvo blaivūs.
Po smūgio BMW nuvažiavo nuo kelio, nulaužė kelis medelius, krūmus, kol galiausiai sustojo atsitrenkęs į medį.
Į nelaimės vietą buvo atvykę medikai, tačiau niekam pagalbos neprireikė.
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