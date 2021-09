Kapitonę „Marvel“ vaidinanti B. Larson: „mano hobis yra užsiimti naujais hobiais“

„Atrodo, kad mano hobis yra užsiimti naujais hobiais.“ – įrašą su nuotraukomis apibūdino aktorė B. Larson.

Įsižiūrėjus atidžiau, matosi, jog jai pavyko bent kartą pataikyti į patį taikinio centrą.

Rugsėjo 3-čią dieną kino teatruose pasirodysiančiame jaudinančiame ir visiškai naują „Marvel“ kino visatos etapą pradėsiančiame filme „Šang-Či ir dešimties žiedų legenda“ (angl. „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“), kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka aktorius Simu Liu, aktorė Brie Larson žada pasirodyti kaip kapitonė „Marvel“, dar žinoma Carol Danvers vardu. Kaip tik šiuo metu vyksta 2019 m. pasirodžiusio originalaus „Kapitonė Marvel“ filmo tęsinio „The Marvels“ filmavimas.

Brie Larson teigimu, žiūrovų laukia „daug tikrai sultingų dalykų“, kurių apie tęsinį kol kas negali atskleisti.

„Dievuliau, tiek daug vyksta, vyksta daug tikrai sultingų dalykų, apie kuriuos negaliu nė žodžio pasakyti.“ – sako JAV kino meno ir mokslo akademijos laureatė Brie Larson. „Bet, vaikeli, tai yra labai gerai. Visi bus dėl to labai sujaudinti.“

Filmo „Kapitonė Marvel“ tęsinio „The Marvels“ premjera numatyta 2022 metų lapkričio 11 dieną. Filmas tęs įvykius prasidėjusius originaliame, pirmajame moterų vadovaujamame kino studijos „Marvel“ filme, kuris bilietų kasose surinko daugiau nei milijardą eurų.

Dar 2019-ųjų kovą aktorė Brie Larson teigė, kad oro pajėgų pilotės Carol Danvers vaidmuo „pakeitė mano gyvenimą“, nors filmas net nebuvo pasirodęs kinuose.

„Tiesiog, ypač sustiprėjau, išmokau atsilaikyti priešais save, būti savimi ir vertinti save. Tai dalykai, kurių išmokau iš Carol Danvers personažo.“ – sakė B. Larson. „Aš buvau labai atvira dėl to, kad esu introvertė, sergu astma, tačiau sugebėjau stumti savo toliau, nei maniau, kad tai įmanoma. Džiaugiuosi galėdama pasidalinti ja su pasauliu.“

Naują „Marvel“ kino visatos etapą pradėsiantis filmas „Šang-Či ir dešimties žiedų legenda“ seka jauną superherojų Šang-Či, kuris turi susidurti su praeitimi, kurią, jo manymu, paliko, kai jis patenka į paslaptingos „Dešimties žiedų“ organizacijos tinklą.

Ar Šang-Či susidurs su Kapitone „Marvel“ jau šiame filme paaiškės kinuose nuo rugsėjo 3 d.