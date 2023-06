„Kamanių šilelis“ pristato dainą „Aš lauksiu tavęs“: „Tai kvietimas pasitikėti“

Pasak atlikėjų, ši daina – apie jausmą, kuomet atrodo, kad jau išgijai, radai sprendimą vienam ar kitam įvykiui, kai gyvenimas vėl smogia atgal ir sugrąžina į tą patį tašką, rašoma pranešime spaudai.

„Tada vėl supranti, kad viskas yra laikina, ir tau vėl skauda. Tačiau balsas viduje primena, kad viskas vyksta pagal didesnį planą. Ši daina – kvietimas pasitikėti, kad viskas bus, kaip turi būti. Gyventi, laukti vienas kito ir mylėti“, – sako dainos teksto autorė Kamilė Gudmonaitė.

„Aš lauksiu tavęs“ muzika gimė mažame kalnų miestelyje kelionės po Meksiką metu. „Įdomu tai, kad prieš mėnesį nuo mano viešnagės Kamilė ten taip pat lankėsi ir greičiausiai užkodavo ten dainos DNR. Dalis teksto jai gimė po atvirų pokalbių, ir man tai – viena asmeniškiausių mūsų dainų“, – atviravo dueto narys M.Zemleckas.

Nors pagrindinė dainos tema įrašyta sintezatoriumi, įsiklausius galima išgirsti ir daugybę gyvų instrumentų Kamanių šilelis gitarą, būgnus, kontrabosą, pianiną ir net timpanus.

Klipas – duoklė paprastumui

Dėmesį patraukia ir kūrinio vizualizacija: paskutinius kartus stebinę kinematografiškais muzikiniais klipais, šįkart atlikėjai pasuko priešingu keliu ir tiesiog patys nusifilmavo telefonu.

„Tai savotiškas grįžimas į laikus, kai viską darėm iš to, ką turim. Duoklė paprastumui, kai pasaulį kuri be didelių papildomų priemonių. Norėjome prisiminti ir seną klipą „Paleisk mane namo“, kuri irgi susukome eidami gatve, tik šįkart einame jau kitame santykyje. Tai dviejų žmonių kelionė, kai jie leidžia laiką kartu, o po to atsisveikina ir pasuka į skirtingas puses.“

Ne už kalnų – ir albumas

Šį mėnesį pasirodys ir naujas „Kamanių šilelio“ albumas, kurtas trejus metus. Akylesni gerbėjai pastebės, kad ir ankstesni albumai pasirodė tokiu pačiu intervalu. Pasak Kamilės, tai magiškas laikotarpis, per kurį paauga asmenybės ir pribręsta pakankamai idėjų, tačiau Mantas to pernelyg nesureikšmina. „Taip tiesiog gaunasi, bet su kitu albumu, ko gero, tradiciją sulaužysim“ – patikina.

Albumo pavadinimo duetas kol kas neatskleidžia, tačiau tikina, kad jis bus visuma to, kas buvo ir yra „Kamanių šilelis“, o kūriniuose šįkart atsirado ne tik modernios elektronikos, bet ir griežtesnių techno motyvų.

„Kai kurie svajingų dainų gerbėjai nustemba koncerte išvydę pašėlusius šokių ritualus. Bet „Kamanių šilelis“ kartu yra ir gaivališkas padaras, kuris visada derino daug žanrų ir estetikos, tad labai džiaugiamės, kad albume atsirado vietos abiems pusėms. Manau, tai ir yra mūsų esmė“ – teigia M.Zemleckas.

Į Vilniuje birželio 29 d. vyksiantį „Kamanių šilelio“ koncertą visi bilietai jau išparduoti, tačiau dar galite įsigyti bilietus į koncertus liepos 1 d. Palangoje bei liepos 12 d. Kaune.

Kviečiame žiūrėti ir klausyti „Aš lauksiu tavęs“: