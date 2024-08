Justina Rudokė išbandė ekstremalią pramogą: sūnus negalėjo patikėti, kad čia jo mama

Skrydžiai parasparniu pastaruoju metu itin populiarėja ir Lietuvoje.

Šią ekstremalią pramogą gali išbandyti bene kiekvienas neturintis didesnių sveikatos problemų. Iš pradžių reikia išklausyti instruktažą, o vėliau kartu su instruktoriaus priežiūra jau galima leistis į nepamirštamą nuotykį.

Parasparniu skrido ir Justina Rudokė. Naujienų portalui tv3.lt ji atskleidė, kaip ryžosi šiai pramogai.

„Sugalvojau labai ekspromtu per keletą minučių, nes pamačiau, kaip žmonės skraido. Galvoju, viskas, perlipsiu per save. Ir per pusvalandį jau buvau danguje.

Pati pamačiau, nuėjau, pasakiau, kad noriu, paklausiau, ar turi laiko. Kaip tik turėjo. Ir viskas susidėliojo.

Labai smagi ir įdomi patirtis. Vienas check'as uždėtas, kaip kažkas naujo. Nesu ekstremalių dalykų mėgėja, bet buvo smagu perlipti per save“, – kalbėjo Justina.

Paklausta, kokios emocijos virė viduje, ar bijojo, ar jaudinosi, J. Rudokė tvirtino, jog buvo absoliučiai rami.

„Visiškai nejaučiau baimės nė vienu momentu. Pilnai pasitikėjau instruktoriumi, kuris viską papasakojo. Drąsos pojūtis atėjo iš vidaus“, – pasakojo ji.

Justiną palaikė ir šeima – vyras Ramūnas Rudokas ir sūnus Raidas Ramūnas. Sūnus buvo itin sužavėtas tokiu mamos sprendimu.

„Šeima mojavo iš apačios, jau leidžiantis mačiau ir vaiką. Kai jam pasakė, kad čia skrenda mama, negalėjo patikėti“, – šypsojosi moteris.

Šis poelgis Justinai buvo įrodyti sau, kad gali. Ir pamažu į jos gyvenimą ateina vis daugiau tokių patirčių.

„Dabar gali būti, kad bandysiu kažką ir toliau.

Nemanau, kad kada nors bandysiu šuolį su guma, bet matau, kad gyvenime atsiranda vis daugiau ekstremalaus sporto.

Praeitą žiemą visa šeima buvome slidinėti, nors irgi sakiau, kad to niekada nedarysiu. Bet dabar jau vėl planuojame vykti į kalnus.

Reiks pagalvoti, kas toliau. Metams bėgant, norisi išbandyti ką nors naujo, kad būtų kuo daugiau tų pirmų kartų“, – sakė J. Rudokė.

Mėgaujasi savo darbu

Be to, Justina jau spėjo įsitvirtinti grožio srityje. O netrukus planuoja įgyvendinti dar vieną svarbų tikslą.

„Galiu drąsiai sakyti, kad darbas suteikia man labai didelį malonumą. Esu ten, kur ir turiu būti, džiaugiuosi visais pasiekimais, visomis klientėmis, kurios taip gausiai mane renkasi. Visada svajojau, kad darbe būtų gera. Dabar jau treti metai kai taip jaučiu. Norisi dar daugiau siekti, galvoti apie naujus tikslus.

Planuoju savo pirmuosius mokymus rugsėjo mėnesį, kuriuose kalbėsiu apie antakių šešėliavimą. Tai bus man naujas žingsnis. Galėsiu perduoti savo techniką, savo žinias kitom merginom“, – džiaugėsi ji.

Vasaras leidžia Lietuvoje

Vasarą Rudokų šeima renkasi Lietuvos kurortą.

„Važiuojame į Dreverną, ten yra mūsų vasarinė vieta, jau 7 metai iš eilės būname kiekvieną vasarą. Nekeliaujame kažkur į užsienį, tokias keliones atidedame rudeniui, žiemai, pavasariui, kai mūsų orai nedžiugina.

O šiaip, vasara buvo darbinga, bet ir paatostogavome, pakeliavome. Visko po truputį“, – atskleidė Justina.