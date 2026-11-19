Skelbiama, kad koncertas prasidės 17 val.
Džiugi žinia
„Jau tampa tradicija, kad Jurga metus pradeda taip, kaip moka geriausiai – su muzika! Po ilgos šventinės nakties, ji tarsi pirmas rytmečio spindulys, kviečiantis drauge leistis į nuostabią, daugiasluoksnę ir net kiek mistišką kelionę po „Spindinčius Naujųjų sodus“.
Jurga Šeduikytė – vokalas
Kęstutis Pavalkis – klavišiniai
Koncerto svečiai:
Edgaras Lubys – vokalas, gitara
Elzė Saldžiūnaitė – arfa
Martynas Sučyla – handpan
Bilietai bit.ly/1-Jurga“, – skelbiama socialiniame tinkle.