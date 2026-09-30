Jurga Šeduikytė atsivėrė apie JAV gyvenantį sūnų Adą: „Leidau sau nežinoti...“

J. Šeduikytės teigimu, laimės ir pilnatvės būsena aplanko tuomet, kai žmogus sugeba pagauti bei priimti tiek savo šviesiąją pusę, tiek savo šešėlį. Kai šios dalys susijungia, viduje užsipildo tuštuma ir atsiranda ramus žinojimas, kad tiesiog esi.
Vidinė ekologija ir išėjimas iš komforto zonos
Šiuo metu Psichologijos akademijoje besimokanti kūrėja laidoje pabrėžė, jog mus kasdien lydi klausimai apie vidinę kultūrą ir vidinę ekologiją, kuri yra viso mus supančio pasaulio pradžia. Psichologijos studijose gavusi užduotį apsirengti taip, kaip gyvenime niekada neapsirengtų, ji atvėrė diskusiją apie tai, kiek daug ribojimų ir kalėjimų patys sau susikuriame.
J. Šeduikytė atviravo ir apie tai, jog vaikystėje dažnai jautusi nesuprasta savo šeimoje, tačiau šiandien už tai jaučiasi dėkinga. Jos manymu, šeimą mes išsirenkame neatsitiktinai, o patirtas bandymas tildyti ir nepritarimas garsiai reiškiamoms mintims atvedė ją tiesiai į sceną, kur ji atrado bendraminčių.
„Aš daugeliu atvejų jaučiausi nesuprasta ir galvojau, kaip čia dabar aš taip garsiai reiškiu savo mintis ir manęs nepalaiko, mane bando nutildyti. Tai taip scena atsirado. Gal tos šeimos reikėjo, kad aš išeičiau ten, kur dabar esu. Ir už tai esu dėkinga“, – pasakojo J. Šeduikytė.
Sūnaus Ado mokymosi rezultatai
Viena jautriausių ir svarbiausių pokalbio temų tapo diskusija apie švietimo sistemą, egzaminų keliamą stresą bei visuomenės spaudimą siekti tobulumo. J. Šeduikytė neslėpė kritiško požiūrio į tradicinius egzaminus bei momentinį vertinimą, nes didžiulis stresas paprasčiausiai „užmuša protą“ ir nesuteikia galimybės atskleisti tikrojo potencialo.
Lygindama Lietuvos ir užsienio švietimo požiūrį, atlikėja pasidalijo asmenine patirtimi apie savo sūnų Adą, kuris mokosi Jungtinėse Amerikos Valstijose ir ten pasiekė itin aukštų mokslo rezultatų.
Pastebėjusi ryškų sūnaus pažangos šuolį, ji leido sau atvirai jo paklausti priežasties:
„Mano vaikas mokosi Amerikoj ir jis labai stipriai pagerino savo mokslo rezultatus. Aš leidau sau nežinoti ir paklausti jo: „Adai, kokia to priežastis?“ Jis sako: „Man leidžia pasitaisyti.“ Ir sako, tai yra didžiausia motyvacija mano gyvenime“.
J. Šeduikytė išsamiai paaiškino, kaip veikia ši sistema: gavęs žemesnį įvertinimą, mokinys nėra nurašomas ar tiesiog užfiksuojamas kaip suklydęs. Priešingai – pedagogai skiria laiko, sėdasi kartu su mokiniu, duoda papildomos literatūros ir leidžia darbą perrašyti bei pasitobulinti. Būtent per šį procesą Adas visus savo pažymius išsitaisė į aukščiausius įvertinimus.
Atlikėja pabrėžė, kad Lietuvoje jos sūnus mokėsi kur kas prasčiau ne todėl, kad trūktų gebėjimų, o todėl, kad mūsų sistema neatliepia skirtingo vaikų mąstymo greičio ir verčia pamokas ruošti iki vėlaus vakaro.
Amerikos mokyklos pasiūlė Adui tinkantį įrankį, parodantį, jog apie mokinį buvo pagalvota iš anksto, užuot aklai siekus tik galutinio rezultato.
Visą laidos epizodą galite žiūrėti čia:
Nepritaria „roastinimo“ kultūrai Lietuvoje
Kalbėdama apie neigiamus komentarus socialiniuose tinkluose, patyčių bei „roastinimo“ kultūrą, J. Šeduikytė pabrėžė nepateisinanti kito žmogaus žeminimo dėl populiarumo ar pinigų:
„Aš to niekada nepateisinu. Kol tai yra humoro žanras, šalia turėtų sėdėti žmogus, kuris gali atsikirsti. Jeigu jis nemoka atsikirsti – gerai, galime pasijuokti iš to, kad nepavyko, bet jeigu jo ten apskritai nėra, tai jau yra lietuviškos patyčios. Mes tą turėjome mokyklose, žinome, kaip tai skauda, tad kodėl darome toliau? Pinigai ar populiarumas man nėra pasiteisinimas.“
Kovoje su piktais komentarais ji atrado unikalų būdą – atsakyti jiems palinkėjimu: „Ir jums geros dienos“. Taip ji atsuka veidrodį į patį piktintoją, padėdama jam pamatyti savo paties netobulumus.
Baigdama pokalbį, J. Šeduikytė pabrėžė, kad svarbiausias gebėjimas, kurį verta savyje atskleisti – tai jautrumas sau. Užslopintos neigiamos emocijos, pyktis ar neviltis uždaro ir šeštąjį jausmą, todėl būtina surasti būdų priimti savo emocijas ir jas išreikšti.
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