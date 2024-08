Jessica Shy koncerto belaukiant: Dariaus ir Girėno stadioną Kaune supa minios žiūrovų

Tą liudija Dariaus ir Girėno stadioną supančios daugiatūkstantinės žiūrovų minios.

Gausiai susirinkę žiūrovai šįvakar grandioziniu koncertu džiaugsis mėgaudamiesi puikiu vasarišku oru. Scenoje šiandien jie matys ne tik Jessicą Shy, bet ir daugybę svečių, rašoma pranešime spaudai.

Šiandien (rugpjūčio 30 d.) rengiamas labiausiai klausomos ir geidžiamos dainininkės Jessica Shy pasirodymas bus vienintelis atlikėjos koncertas šiemet. Pilnutėliame Dariaus ir Girėno stadione Kaune populiarioji dainininkė pristatys naujausią savo albumą „Sutemos“.

Surengti didžiausią šių metų lietuviškos muzikos koncertą Jessicai Shy padės kaip niekada didelė talentingų choreografų, scenografų ir režisierių komanda. Specialiai šiam šou įspūdingą programą paruošė kruopščiai atrinktų šokėjų trupė. Stadione pastatyta milžiniška scena, kurioje yra sumontuotas neregėto dydžio ekranas, pasaulinius standartus atitinkanti šviesos ir garso aparatūra bei specialieji efektai.

Pirmasis Dariaus ir Girėno stadiono scenoje karaliaus publikos mylimas Lukas Misiukevičius, žinomas kaip DJ Lukas Mi, dar vadinamas legendiniu Lietuvos hiphopo „beatmeiker'iu“. Įspūdingo koncerto vakarą DJ Lukas Mi užkurs sukdamas funk, soul, rap ir disko muzikos plokšteles.

Vėliau į sceną kils minimalistinio indie folk ir elektroninės muzikos stiliaus duetas „Kamanių šilelis“. Per pastaruosius dvylika kūrybinės veiklos metų duetas subūrė nemažą būrį gerbėjų tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse. Kamilė ir Mantas žavės savo nuoširdumu, užkrės jaunatviška energija ir kvies šokti.

Vakarą vainikuos Jessicos Shy šou - didžiausias karjeroje ir vienintelis dainininkės koncertas šiemet. Dainininkė atliks naujausias dainas ir albumo „Sutemos“ ir visus didžiausius savo hitus.

Šiemet muzikos asociacijos „M.A.M.A.“ apdovanojimuose triumfavusi Jessica Shy nugalėjo „Metų atlikėjos“, „Metų pop muzikos atlikėjos“, „Metų koncertinės atlikėjos“, „Metų albumo“, „Metų dainos“ ir „M.A.M.A. Top 40“ nominacijose - viso laimėjo net 6 apdovanojimus.

„Aš labai myliu savo klausytojus ir galbūt per mažai tą sakau. Tą dėkingumą rodau koncertuose, per nepamirštamas detales ir energiją, kuria dalinamės“, - sako Jessica Shy. „Nuoširdžiai kviečiu praleisti šį vasaros vakarą kartu. Tai bus vienintelė proga susitikti šiais metais ir vien dėl to, tai turės būti geriausias mūsų koncertas. Padarysime viską, kad taip būtų“.

Šį vakarą Dariaus ir Girėno stadione Kaune vyksiančiame Jessicos Shy koncerte gerbėjų pamiltos dainos suskambės naujai. Neabejojama, kad kartu dainuosiančiai daugiatūkstantinei žiūrovų miniai dainininkė paruošė daugybę malonių siurprizų ir staigmenų.

Vienintelį 2024-ųjų metų Jessicos Shy koncertą, kuris jau šįvakar nuskambės Dariaus ir Girėno stadione Kaune, pristato didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva“.