Jessicos Shy koncertas – jau šįvakar: Kaune jau susidarė spūstys

Rugpjūčio pradžioje judėjęs kartu su Edo Sheerano dainų ritmais Kaunas vėl pasirengęs šokti visą vakarą ir su trenksmu palydėti vasarą įsimintiname koncerte, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Prieš laukiant Jessicos Shy ant scenos, koncerto lankytojams siūloma susipažinti su būsimo renginio atmintine, kad patirtis koncerto metu būtų nepakartojama.

Pranešama, kad Kaune iki koncerto likus kelioms valandoms jau driekiasi spūstys. Programėlės „Waze“ duomenimis, Kauno Pramonės gatvėje jau susidarė milžiniškos spūstys, eismas vos juda. Tiesa, programėlės rodmenimis, eismą blokuoja sustojusi mašina.

REKLAMA

REKLAMA

Tarpmiestinis autobusas vėluoja apie 40 min.

SVARBI INFORMACIJA APIE BILIETUS

Stovimų A ir B parterių bilietų turėtojai į renginį pateks tik per jiems skirtus atskirus įėjimus.

REKLAMA

Renginio metu abiejų stovimų parterių (A ir B) bilietų turėtojai stadione bus vienoje bendroje erdvėje.

Fanų zonos (C įėjimo) bilieto turėtojai taip pat turi eiti tik per jiems skirtą įėjimą.

Siekiant kiek įmanoma sklandesnio patekimo į koncertą, renginio organizatoriai rekomenduoja iš anksto pasiruošti koncerto bilietus. Juos galima atsispausdinti arba atsisiųsti į savo išmaniuosius įrenginius – tai padės išvengti eilių bei spūsčių!

REKLAMA

REKLAMA

Dar nepasirūpinę savo bilietu prieš renginį jį įsigyti galės šalia A ir B įėjimo esančio info centro.

Jei turite klausimų dėl bilietų, susisiekite el. paštu [email protected].

ATVYKIMĄ SVARBU PLANUOTI IŠ ANKSTO

Patekti į Dariaus ir Girėno stadioną bei savo vietas bus galima nuo 17 valandos.

Pirmieji į koncertą atvykę muzikos gerbėjai turės pakankamai laiko saugumo patikrai, galės įsigyti gėrimų bei užkandžių, o taip pat – mėgautis dviem pasirodymais prieš tai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Koncertą pradės lietuvių didžėjus LukasMi, o vėliau į sceną lips ir publiką pagrindiniam vakaro reginiui užkurs grupė „Kamanių šilelis“.

Prieš koncertą taip pat rekomenduojama apsilankyti portale „stadionas.lt“, kuriame jau dabar galima iš anksto susipažinti su stadiono planu, įskaitant įėjimus, išėjimus, tualetus ir pan.

Svarbu atkreipti dėmesį į biliete nurodytą įėjimą (A, B arba FANŲ ZONA (C)), kadangi į stadioną pateksite tik per jį. Įeiti per kitą įėjimą nepavyks, bilietai ten negalios. Nepamirškite to pasitikrinti!

REKLAMA

SAUGUMO PATIKRA ir DRAUDŽIAMI DAIKTAI

Prieš patekdami į stadioną būsite nuodugniai patikrinti – namuose palikite draudžiamus daiktus, o likusius apsaugai paruoškite iš anksto.

Tai neatsiejama kiekvieno didelio renginio dalis, todėl dėl jūsų pačių patogumo iš anksto įsidėmėkite, kurių daiktų į koncerto teritoriją nebus galima įsinešti:

● skėčiai;

● atsineštas savo maistas ir gėrimai;

● bet kokie buteliai, skardinės, gertuvės ar kiti indai bei talpos;

● profesionali foto ir video technika;

● GoPro kameros, dronai ir asmenukių lazdos;

● kompiuteriai bei planšetės;

● žiūronai;

● plakatai bei vėliavos;

● aštrūs daiktai ir ginklai, sprogmenys, pirotechnika, lazeriai, grandinės, švirkštai ir kiti pavojingi daiktai;

REKLAMA

● alkoholis ir bet kokios narkotinės medžiagos;

● gyvūnai;

● dviračiai, riedučiai, riedlentės, motociklininkų bei kiti šalmai, sulankstomos kėdės ar taburetės.

KAIP PATOGIAUSIAI ATKELIAUTI Į KONCERTĄ

Dariaus ir Girėno stadionas, kuriame ir vyks koncertas, įsikūręs pačioje miesto širdyje, šalia Ąžuolyno.

Dėl to į koncertą rekomenduojama vykti viešuoju transportu ar pėsčiomis, kadangi vietos parkuoti automobilius, dviračius ar paspirtukus (įskaitant „Bolt“ ar kitas dalijimosi platformas) stadiono prieigose nebus, o į Perkūno alėją galės įvažiuoti tik dokumentus pateikę vietos gyventojai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Yra ir gera žinia! Su visų Dariaus ir Girėno stadione vykstančių renginių bilietu viešasis transportas Kauno mieste yra nemokamas.

Visose Kauno miesto viešojo transporto priemonėse, pateikus renginio bilietą, toks pasiūlymas galioja tris valandas iki renginio pradžios (ne vartų atidarymo) ir tris valandas po jo pabaigos.

Prieš koncertą ir po jo nuolatiniai autobusų ir troleibusų maršrutai kursuos dažniau, taip pat bus organizuojami papildomi maršrutai: „ST1“, „ST2“, „ST3“.

REKLAMA

Daugiau informacijos apie autobusus ir jų tvarkaraščius rasite: www.stops.lt/kaunas.

Po koncerto numatomi eismo ribojamai Parodos kalnu, tarp K. Petrausko gatvės ir Vytauto prospekto.

Iškart po renginio nebus galimybės privažiuoti prie stadiono prieigų – šia arterija bus praleidžiamas tik viešasis transportas ir vietos gyventojai.

Besibaigiant koncertui iš K. Donelaičio g. nebus galima sukti kairėn, taip pat į Parodos kalną nebus galimybės pakilti atvažiuojant Vytauto prospektu.

REKLAMA

Pareigūnai užtvaromis pasitiks ir keliaujančius K. Petrausko g. bei Vydūno alėja.

Atvyksiančius nuosavu transportu raginame naudotis Autobusų stoties ir Vienybės aikštės požeminėmis parkavimo vietomis, Kauno „Akropolio“, „Žalgirio“ arenos aikštelėmis bei daugiaaukšte automobilių saugykla K. Donelaičio g. 65A.

Norėdami po koncerto išsikviesti pavežėjus, tą padaryti galėsite Tunelio gatvėje, nusileidę į Dainų slėnį.

ATSISKAITYMAI KONCERTO TERITORIJOJE

Koncerto dalyviai įspėjami ir dėl būsimų atsiskaitymų stadione.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Renginio vietoje rasite platų gėrimų ir maisto vietų pasirinkimą, o tam skirtuose stenduose bus galima įsigyti oficialios Jessica Shy atributikos bei kitų oficialių prekių.

Visuose pardavimo taškuose bus galima atsiskaityti tik mokėjimo kortelėmis. Grynųjų pinigų atsiskaitymo galimybės nebus. Todėl tiesiog nepamirškite savo banko kortelės arba turėkite bekontakčio atsiskaitymo funkciją telefone.

ORAS – (NE)BAISU!

Vienintelis dalykas, dėl kurio negalime duoti 100 procentų garantijos – oras.

REKLAMA

Pasitikime geromis prognozėmis, bet visada būkime pasiruošę netikėtumams iš dangaus.

Įsinešti skėčius į stadioną bus draudžiama, tad esant prasto oro prognozėms, galimiems krituliams, rekomenduojama su savimi pasiimti elementariausią lietpaltį.

Be to, koncerto metu patariama rinktis patogią avalynę, leisiančią laisvai judėti, o judėti koncerto metu jūs tikriausiai norėsite! Pasirūpink savo patogumu iš anksto!

MAISTAS, GĖRIMAI IR ATRIBUTIKA

Į Dariaus ir Girėno stadioną lankytojai su savo gėrimais ir maistu įleidžiami nebus.

Stadione bus galima įsigyti atributikos, įvairaus maisto ir gėrimų, nesuk galvos – pasirinkimo tikrai bus. Visi atsiskaitymai bus galimi tik kortele.

NORINTIEMS SUŽINOTI DAUGIAU

Papildomą informaciją apie renginį rasite svetainėje www.stadionas.lt.

Laukiame jūsų koncerte ir tikimės, kad iš jo grįšite su nepamirštamais įspūdžiais!