Jennifer Lopez parodė paauglius vaikus: dvyniams – meilūs mamos žodžiai

55-ąjį gimtadienį neseniai atšventusi dainininkė socialiniame tinkle „Instagram“ paviešino nuotraukų karuselę, kurioje ji matyti kartu su 16-mečiais dvyniais Maxu ir Emme.

Moteris taip pat pasidalijo nuotrauka, kurioje atžalos matyti dar vaikystėje.

„Mano visa širdis“, – prie įrašo pridūrė ji.

Žavios mamos ir vaikų nuotraukos sulaukė daugybės dėmesio, komentaruose komplimentus liejo ir gerbėjai, ir garsūs žmonės.

„Geriausi vaikai, geriausia mama!“ – rašė vienas internautas.

„Kada jie spėjo taip užaugti?“ – svarstė kitas.

Emme Maribel Muñiz ir Maximilian David Muñiz gimė 2008 metų vasario 22 dieną. J

ų tėvas yra Marcas Anthony, su kuriuo Jennifer buvo susituokusi nuo 2004 iki 2014 metų.

Nors Jennifer ir Marcas stengėsi, kad jų dvynukai, kai buvo mažesni, nebūtų dėmesio centre, pastaraisiais metais gerbėjai džiaugiasi galėdami daugiau matyti judviejų vaikus.

Emme prisijungė prie savo popžvaigždės mamos scenoje per jos pasaulines gastroles „It's My Party“ 2019 m. ir per „Super Bowl“ pusfinalio šou 2020 m.

Vienas iš vaikų – nebinarinis asmuo

2022 metų birželį, per pasirodymą „LA Dodgers Foundation Blue Diamond Gala“ renginyje, Jennifer pristatė Emme naudodama įvardžius „jie/jos“, taip atskleisdama, kad dukra nepriskiria savęs nė vienai lyčiai.

Tokiu būdu Jennifer ir jos šeima viešai parodė, kad palaiko Emme sprendimą.