Jennifer Lopez ir Benas Affleckas leido laiką dviese: neatitraukė vienas nuo kito rankų

Įsimylėjėlių pora nusprendė įsitraukti į Helovino sezoną ir išsiruošė į moliūgų skynimo sodą. Pasirinkę laisvalaikio aprangas, jiedu nuvyko į Tinos moliūgų lysvę Šermano Okso mieste, Los Andžele.

Ten garsią porą pastebėjo ir nufilmavo gerbėjas. Užfiksuotuose vaizduose matyti Jennifer, apsikabinusi vyrą per liemenį ir Benas, apglėbęs mylimosios pečius. Įraše matyti, kaip vyras meiliai pabučiuoja moterį į kaktą.

Jennifer vilkėjo šviesiai mėlynus džinsus, kuriuos derino su smėlio spalvos džemperiu. Ji taip pat pasirinko didžiulius akinius nuo saulės, o plaukus susirišo į stilingą kuodą. Benas taip pat vilkėjo džinsus, kuriuos derino su pilku ir baltu megztiniu.

Poros vaizdo įrašu socialiniame tinkle X, anksčiau žinomu kaip Twitter, pasidalijo vienas gerbėjas. Žmonės komentaruose šėlo, liaupsindami porą.

„Tai, kaip šie du myli vienas kitą, verčia mano širdį šypsotis!!!“ - rašė vienas gerbėjas.

Kitas gerbėjas pridūrė: „Myliu jus iki mėnulio ir atgal.“

Jennifer Lopez and Ben Affleck at Tina’s Pumpkin Patch in Sherman Oaks. pic.twitter.com/slnAV5QgSA