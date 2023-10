Jennifer Lopez ir Beno Afflecko nuotrauka užminė mįslę: gerbėjai sunerimę

Jennifer Lopez ir Benas Affleckas atrodė įsitempę, kai kartu važinėjo automobiliu Los Andžele. Porą, kuri praėjusiais metais susituokė per jaukią ceremoniją artimų bičiulių rate, o po to surengė didžiulę žvaigždžių šventę dvare Džordžijoje, pastaraisiais mėnesiais persekioja gandai apie išsiskyrimą, nes jie buvo pastebėti besiginčijantys viešumoje ir net per apdovanojimų ceremonijas.

Gegužę jie buvo priversti gandus paneigti, kad inirtingai ginčijosi žengdami raudonu kilimu prieš Jennifer filmo „Motina“ pristatymą. Vaizdo įraše nufilmuota, kaip jiedu energingai gestikuliuoja ir atrodo labai įsitempę, rašo mirror.co.uk.

Nesklandumai rojuje

Dabar 54 metų Jennifer ir Benas dar labiau pakurstė gandus apie nesklandumus rojuje, kai buvo nufotografuoti rimtai besikalbantys važinėjant automobiliu po Los Andželą. Kai automobilis trumpam sustojo, Jennifer atrodė įsitempusi ir susierzinusi. Benas taip pat neatrodė labai laimingas – žiūrėdamas pro vairuotojo pusės langą jis gestikuliavo ranka.

REKLAMA

REKLAMA

Vienu metu atrodė, kad Jennifer sukandusi dantis žiūri į kalbantį Beną. Šis gestikuliavo rankomis, kol jie stovėjo, tačiau Jennifer neatrodė sužavėta, ir matėsi, kad jam kalbant ji kietai sučiaupė lūpas.

REKLAMA

Pora pirmą kartą susitikinėti pradėjo 2002 metais, o vos po kelių mėnesių Benas jai pasipiršo ir padovanojo didžiulį 2,5 mln. dolerių vertės sužadėtuvių žiedą su rožiniu deimantu.

Tačiau likus vos kelioms dienoms iki planuotų vestuvių, Jennifer ir Benas paskelbė jas atšaukiantys, o vėliau jų keliai išsiskyrė ilgam laikui.

Praėjus beveik dviem dešimtmečiams, 2021 metais, jie pradžiugino gerbėjus, kai buvo pastebėti drauge, o tų pačių metų rugsėjį jiedu pirmą kartą kartu žengė raudonu kilimu Venecijos kino festivalyje vykusioje Beno istorinio epo „Paskutinė dvikova“ premjeroje.