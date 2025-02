Jazzu parodė, kaip atrodo jos sodybos virtuvė: „Čia verda ne tik maistas, bet ir gyvenimas“

Dainininkė Justė Arlauskaitė-Jazzu dalijasi savo patirtimi, pasakodama apie virtuvės atnaujinimą ir DOMDOM dizainerių pasiūlytus sprendimus, kurie padėjo šią erdvę pritaikyti intensyviam šeimos ir draugų gyvenimui.

Svarbiausi virtuvės sprendimai – komfortas ir kokybė

„Man virtuvė – tai daugiau nei vieta gaminti. Čia verda ne tik maistas, bet ir gyvenimas“, – sako naujoje virtuvėje šiuo metu besisukanti J. Arlauskaitė-Jazzu.

Jos sodyboje neretai susirenka daug svečių, ir ypač – vasarą, todėl virtuvė niekada nebūna tuščia: „Čia visi sukasi, gamina, dalinasi įspūdžiais. Kai gaminu, neretai ruošiu maistą 15 žmonių vienu metu, todėl patogumas ir logiškas erdvės suplanavimas man labai svarbūs“.

Žvilgsnis į Jazzu sodybos virtuvę (Aisčio Roko Vyšniausko nuotr.) (6 nuotr.) Žvilgsnis į Jazzu sodybos virtuvę (Aisčio Roko Vyšniausko nuotr.) Žvilgsnis į Jazzu sodybos virtuvę (Aisčio Roko Vyšniausko nuotr.) Žvilgsnis į Jazzu sodybos virtuvę (Aisčio Roko Vyšniausko nuotr.) +2 Justė Arlauskaitė-Jazzu Aisčio Roko Vyšniausko nuotr.) Justė Arlauskaitė-Jazzu Aisčio Roko Vyšniausko nuotr.) Žvilgsnis į Jazzu sodybos virtuvę (Aisčio Roko Vyšniausko nuotr.)

Mėgstantys gaminti įprastai iš virtuvės tikisi ir ypatingo dėmesio funkcionalumui, rašoma pranešime spaudai.

J. Arlauskaitė-Jazzu išskiria kelis svarbiausius elementus, kurie jai užtikrina sklandų darbą virtuvėje: „Man labai svarbus stalviršis, patogios spintelės, erdvūs stalčiai ir geri sprendimai daiktams laikyti. Kai tenka gaminti dideliam žmonių skaičiui, šie elementai yra nepakeičiami“.

Dainininkė įsitikinusi, kad virtuvė turi būti ne tik graži, bet ir praktiška: „Kokybė ir organizuotumas – tai, kas leidžia virtuvei tapti tikru pagalbininku kasdienybėje. Tai ypač svarbu, kai ši erdvė yra naudojama nuolat ir yra pagrindinė šeimos susibūrimo vieta“.

Dizainerių pagalba – nuo idėjos iki galutinio rezultato

J. Arlauskaitė-Jazzu atvirai pasakoja, kad atėjus laikui užsisakyti virtuvę, iš pradžių neturėjo aiškios vizijos. „Dizaineriai pasiūlė sprendimus, apie kuriuos net nebuvau pagalvojusi – kaip išnaudoti erdvę, suderinti spalvas ir patogiai išdėstyti apšvietimą.

Jie padėjo logiškai suplanuoti buitinės technikos vietą, patarė, kaip išdėstyti virtuvės darbo zonas, kad erdvė būtų kuo funkcionalesnė. Viskas tapo ne tik gražu, bet ir praktiška“, – pasidžiaugė dainininkė.

Ji pripažįsta – pamačiusi vizualizaciją, suprato, kad tai bus visiškai kitokia virtuvė, nei buvo įpratusi. Bet, anot dainininkės, pokyčiai visada reikalauja drąsos, ir verčiau nebijoti rizikuoti, ypač, kai yra galimybė pasikliauti išmanančiais patarėjais:

„Man virtuvės atnaujinimas tapo tikru kūrybiniu džiaugsmu. Jei jaučiate, kad atėjo laikas pokyčiams, pasitikėkite profesionalais. Jų patirtis ir patarimai sutaupys laiko, o rezultatas pranoks lūkesčius“.

Geros patirties nesugadino ir virtuvės įrengimo procesas – jis buvo sklandus ir visiškai be rūpesčių: „Kol buvau kelionėje Filipinuose, komanda sumontavo virtuvę. Tad pailsėjusi grįžau į atsinaujinusius namus su tobula virtuve bei svetaine“. Be to, šiuos pokyčius palengvino komandos siūloma paslauga – senosios virtuvės išmontavimas ir išvežimas.

Dabar J. Arlauskaitė-Jazzu gali patarti ir kitiems planuojantiems virtuvės pokyčius: „Jei jaučiate, kad atėjo laikas kažką keisti, nebijokite – keiskite. Pokyčiai atneša daug naujų vėjų, širdies ramybės ir nuotykių. Vengti reikėtų tik savo laiko švaistymo – aš visada pasisakau už kreipimąsi į profesionalus“.