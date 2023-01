JAV prestižiniame kino festivalyje pristatytas lietuvės režisierės filmas „Automobilių stovėjimo aikštelė“ jau Lietuvos ekranuose  

Filmas pasakoja apie dvi jaunas moteris – Martyną ir Kamilę. Jos buvo geriausios draugės, bet jau kuris laikas Martyna yra pradingusi iš Kamilės gyvenimo... Vieną dieną Martynai beskubant į susitikimą, jos netyčia susitinka daugiaaukštėje prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje. Kamilė nusprendžia išsiaiškinti Martynos „dingimo“ iš jos gyvenimo priežastis, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Filmas apie draugystę ir atsiribojimą

Filmo režisierė J. Janavičiūtė mano: „Pradedantys domėtis psichologija nuolat susiduria su paskatinimu iš savo gyvenimo pašalinti viską, kas kenkia jų psichinei ar emocinei sveikatai. Tačiau jei dėl to tenka iš gyvenimo išstumti artimą žmogų – draugą, mylimąjį ar netgi šeimos narį? Šis klausimas keliamas filme.“

„Draugystės temą pasirinkau, nes ji man be galo emociškai artima. Skirtingais gyvenimo etapais esu netekusi ne vienos draugės. Visad svarsčiau, kodėl jos dingo iš mano gyvenimo. Esu ir pati paslapčia išstūmusi žmones iš jo. Ar elgiausi teisingai? Šis filmas yra šių mano svarstymų rezultatas.

Per šiuolaikinių moterų draugystės prizmę, trumpametražis filmas „Automobilių stovėjimo aikštelė“ kalba apie „emocinės higienos“, atsiribojimo temas. Pagrindinė veikėja Martyna paliko savo draugę Kamilę, nes ši tapo sunkiai sugyvenama. Ji serga depresija ir nepamiršta to paminėti ieškodama pasiteisinimo dėl savo ūmaus būdo.

Bet ar kitas visada yra teisus palikdamas tokį žmogų? Ar bet kada vos kažkaip „ne taip“ pasielgęs gali būti paliktas? Ar atsiribojimas tapo tam tikru „trend’u“? Kur to ribos? Į šią temą bei herojų draugystę nusprendžiau žiūrėti tuo pačiu jautriai ir kritiškai“, – pasakoja J. Janavičiūtė.

Ankstesni darbai

J. Janavičiūtė – baigė vaizdo režisūros magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei žurnalistikos bakalauro studijas Vilniaus universitete, taip pat mokėsi Europos kino koledže Danijoje. Režisierė yra sukūrusi šešis trumpametražius filmus, kurie keliavo po Europos kino festivalius, pelnė apdovanojimų.

Šiuo metu Jorė kuria naujus kino projektus, dirba prie kino filmų ir reklamų aktorių atrankos, rašo straipsnius Lietuvos žiniasklaidai, dėsto Vilniaus universitete.

Pagrindines filmo herojes įkūnijo ryškios jaunosios kartos teatro ir kino aktorės Greta Petrovskytė ir Milda Noreikaitė. Filmo operatorius – Vytautas Katkus.

Filmas „Automobilių stovėjimo aikštelė“ (7 nuotr.) Filmavimo akimirkos (nuotr. asm. archyvo) Filmavimo akimirkos (nuotr. asm. archyvo) Režisierė Jorė Janavičiūtė. Palms Springso tarptautinio trumpųjų filmų festivalio akimirkos. (nuotr. Nathan Cox Studios) (nuotr. asm. archyvo) +3 Kadras iš filmo „Automobilių stovėjimo aikštelė“ (nuotr. asm. archyvo) Jonė Janavičiūtė (nuotr. Monikos Markevičiūtės) (nuotr. asm. archyvo) Kadras iš filmo „Automobilių stovėjimo aikštelė“ (nuotr. asm. archyvo) Filmo „Automobilių stovėjimo aikštelė“ plakatas. (aut. Eglė Marija Ažubalytė) (nuotr. asm. archyvo)

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Filmas „Automobilių stovėjimo aikštelė“

Kelionės po pasaulį ir grįžimas namo

Praeitų metų birželį „Automobilių stovėjimo aikštelė“ buvo atrinkta dalyvauti Palm Springso tarptautiniame trumpųjų filmų festivalyje (Palm Springs International Shortfest), kuris yra laikomas kone didžiausiu trumpametražių filmų festivaliu Šiaurės Amerikoje.

Jis taip pat yra vadinamasis „pirmos kategorijos“ trumpametražių filmų festivalis, suteikiantis filmams kvalifikaciją varžytis dėl „Oskaro“ bei dalyvauti kituose apdovanojimuose kaip BAFTA ar „Goya“ ir t.t.

Be minėto, filmas taip pat rodytas „HollyShorts“ tarptautiniuose trumpųjų filmų festivalyje Los Andžele, „FEST – New Directors | New Films Festival“ Portugalijoje, Rygos tarptautiniame trumpųjų filmų festivalyje „2ANNAS“, Liubeko Šiaurės šalių kino dienose, Boltono kino festivalyje Didžiojoje Britanijoje, „Cortogenia“ Ispanijoje ir t.t

„Manau, sėkmingą filmo festivalinę kelionę lėmė, kad režisierė drąsiai kalba apie atpažįstamą, bet labai nepatogią gyvenimišką situaciją, o savo filmo veikėjomis pasirinko savotiškas antiherojes: viena draugė palieka kitą, nes jai per sunku draugauti su depresija sergančiu žmogumi.

Vieni žiūrėdami filmą svarstys, koks kelias teisingas tokioje situacijoje, kiti galbūt turės progą pažvelgti į save iš šalies “, – sako filmo prodiuserė Migla Butkutė.

Nacionalinė filmo premjera įvyks VTTFF nacionalinėje konkursinėje programoje 1 sausio 19 d. 18.30 val. „Skalvijos“ kino centre. Vėliau filmą bus galima pamatyti sausio 21 d. 18 val. Senamiesčio „Pasakos“ kino teatre ir kituose tos pačios programos seansuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir virtualiai „Žmonės Cinema“ platformoje.

Filmo gamybą finansavo Lietuvos kino centras, iš dalies finansavo – asociacija LATGA.