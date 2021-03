Naujienų portalo tv3.lt vaizdo konferencijoje „Didžiojo šou burbulas“ dalyviai Aleksandras Ivanauskas-Fara ir Violeta DaQueen – apsikeitė tokiais žodžiais, kurie šokėją net privertė nubraukti ašarą.

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Jautri akimirka: Faros ištarti žodžiai privertė Violetą graudintis

„Rondo“ lyderis visą laiką buvo atviras – dar praėjusį sekmadienį susikrovė savo lagaminą ir buvo įsitikinęs, kad būtent jis šou paliks pirmasis.

Ir nors jis sulaukė daugybės žiūrovų simpatijų, ir toliau projekto palikti nebijo. „Praėjusį sekmadienį iš širdies buvau nustebintas tokiu palaikymu iš žiūrovų pusės. Tai – fantastika. Visiškai nesitikėjau, kad kažkas prabalsuos – jau net buvau susitaikęs su ta mintimi, kad vietą teks užleisti kažkam kitam. Sakiau, kad jei iškrisčiau, aš neišgyvenčiau, nes vietoje manęs tikrai ateitų to vertas žmogus – jis kažką padarys gal dar geriau. Man užtenka to, kad dabar objektyviai žinau, kad turiu palaikymą. Tie žmonės yra ir dėl to aš nieko nebijau – bus, kaip bus, bet tie žmonės išlieka. Ir mano širdyje jie išliks visada“, – kalbėjo A. Ivanauskas-Fara.

Dainininkas atskleidė, kad jo lagaminas paruoštas visuomet – belieka įsimesti kelis daiktus. „Jau pusę metų gyvenu be pinigų, o kai neturi pinigų – jų ir nereikia. Kaip išgyvenau, taip išgyvensiu ir toliau. Tai – tikrai nėra mano tikslas žūtbūt nugalėti“, – juokėsi Fara.

O štai Violeta labiausiai baiminasi projektą palikti todėl, kad žino, jog gali nutrūkti projekte užgimusios ir taip vertinamos draugystės.

„Balsuokite būtinai už Violetą – tokia puiki choreografė iš projekto iškristi negali. Prieš akis dar masė darbų. Kai kiekvieną sekmadienį mes dainuojame kažkokią bendrą dainą, visą šokį padaro Violeta. Neduok dieve [ji iškristų] – ir kas tada bus? Tada bus bardakas“, – kalbėjo Fara.

Išgirdusi tokius žodžius Violeta susigraudino: „Nekalbėkit taip, aš graudinuosi… Jūs girdit, kaip apie mane kalba Fara? Apie mane, apie šokėjėlę kažkokią…“

Pasirodo, kad Violetos entuziazmas užvedė net ir patį Aleksandrą, kuris anksčiau niekuomet nešoko. „Kiekvienas žmogus sulaukia tokio amžiaus, kada jam reikia patirti kažką naujo. Aš niekada nebuvau patyręs šokėjas, bet kada šalia yra Ieva, Justinas ir Violeta, aš nebegaliu nebejudėti. Aišku, mano judesys, sakyčiau, yra labai ekskliuzyvinis, kurio negali atkartoti nė vienas žmogus šiame pasaulyje, ir aš tuo ir pasinaudojau“, – juokėsi Fara.

REKLAMA

Deja, būtent šokių aikštelėje užgimė ir vienas ryškiausių šios savaitės konfliktų „burbule“. Repetuojant bendrą dainą, Violeta kiek apsipyko su Mia – ši paprašė, kad šokėja ant jos nerėktų.

Tiesa, dar praėjusią savaitę abi moterys sutarė gerai, viena kitai nemažai atviravo. „Nežinau, kaip pasakyti (šypsosi). Gal viena kitą labiau pradedame pažinti? Man atrodo, kad žiūrovas viską mato – kas vyksta ir kaip kas atrodo. Manau, net nereikia žodžiais to įvardinti, ką žiūrovas mato, nes jis viską labai gerai pastebi. O salėje mano šauksmas buvo tam, kad sukauptume dėmesį į to meto užduotį“, – pasakojo Violeta.

Apie griežtą repeticijų tvarką netrukus juokaudamas prabilo ir Fara: „Violeta savo repeticijose, kai stato choreografiją, yra įpratusi prie idealios tvarkos. Čia visiškai nesvarbu – ar Mia pavėluotų, ar aš, ar Mariukas, Radžiukas… Visi gautume porciją dėl to, kad žmogus nieko neverčiamas dirba, aukoja savo laiką, savo sugebėjimus. Mums tą dalyką reikia suprasti, kad turime būti laiku, ir turime atlikti tas funkcijas, kurias mums Violeta paskyrė“.

Visą pokalbį su projekto dalyviais galite pamatyti peržiūrėję vaizdo įrašą straipsnio pradžioje.