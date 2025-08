Jameso Bondo gerbėjams – netikėta žinia

S. Knightas garsiajam išgalvotam šnipui po užsitęsusios pertraukos į didįjį ekraną sugrįžti padės kartu su kino filmą „Kopa“ („Dune“) kūrusiu režisieriumi Denisu Villeneuve‘u, apie kurio dalyvavimą šiame projekte jau buvo paskelbta pirmiau.

Gera žinia

„Amazon MGM“ kūrybinę filmų apie agentą 007 kontrolę perėmė vasarį ir netrukus ėmėsi veiksmų, kad atgaivintų vieną iš vertingiausių Holivudo frančizių.

REKLAMA

REKLAMA

Paskutinis filmas apie Jamesą Bondą buvo sukurtas 2021 m. ir vadinosi „Nėra kada mirti“ („No Time To Die“).

REKLAMA

Garsiausias S. Knighto darbas – pasauliniu hitu tapęs žiaurus serialas apie britų gangsterius „Peaky Blinders“, kurio veiksmas vyksta pramoninėje Anglijoje XX a. pradžioje.

Šešis sezonus trukęs serialas „Peaky Blinders“, pagal kurį šiuo metu kuriamas platformoje „Netflix“ pasirodysiantis pilno metražo kino filmas, suteikė didelio postūmio pagrindinio vaidmens atlikėjo Cilliano Murphy ir tokių garsių antrojo plano vaidmenų atlikėjų, kaip Tomas Hardy‘is, Anya Taylor-Joy ir Kingsley‘is Ben-Adiras, karjerai.

REKLAMA

REKLAMA

Be serialo „Peaky Blinders“, S. Knightas yra ir vienas iš itin populiarios televizijos viktorinos „Kas nori tapti milijonieriumi“ („Who Wants to Be a Millionaire“) kūrėjų bei parašė keturis romanus.

Birmingeme, Anglijoje, gyvenančio scenaristo, prodiuserio ir režisieriaus darbų portfelyje taip pat yra serialai „Tabu“, „Pamatyk“ („See“), „Šis miestas“ („This Town“) ir „Visa nematoma šviesa“ („All the Light We Cannot See“).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pagal Iano Flemingo romanus sukurti filmai apie Jamesą Bondą nuo jų debiuto 1962 m. pasaulio kino teatrų kasose iš viso uždirbo daugiau nei 7 mlrd. JAV dolerių.

Kada pasirodys 26-oji šios kino franšizės dalis ir koks bus jos pavadinimas kol kas nėra žinoma.

Nepaisant įnirtingų gerbėjų spėlionių, kol kas nėra jokios informacijos ir apie tai, kuris aktorius moterų numylėtinio britų superšnipo vaidmenyje pakeis Danielį Craigą.

Tarp dažniausiai minimų aktorių, galinčių tapti naujuoju Bondu, yra Aaronas Tayloras-Johnsonas, Tomas Hollandas, Harris Dickinsonas, Jacobas Elordi ir Benas Adiras, tačiau „Amazon MGM“ kol kas atsisako atskleisti griežčiausiai saugomą frančizės paslaptį.