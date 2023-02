Įžymybių fotografas Lukas Gricius – apie įtemptą kasdienybę ir pajūryje įsigytus namus: kartais ir aš pavargstu

Pakalbinus Luką, kaip jis jaučiasi ir kuo gyvena šaltuoju metų sezonu, šis šypsosi. Pasak jo, motyvacijos net ir tokiu niūriu laikotarpiu jam nestinga, o noras kurti ir vystyti projektus niekur nedingsta, rašoma pranešime spaudai.

Lukai, šiltasis metų sezonas tau intensyvus laikas – daugybė fotosesijų privačiuose renginiuose, vestuvėse, žymiausių Lietuvos žmonių gimtadieniuose. Kaip atrodo tavo kasdienybė šaltuoju metų laiku? Ar daug dėmesio skiri fotografijai, o gal koncentruojiesi į kitus, asmeninius ar profesinius projektus?

Visada kartodavau, kad vasara yra tas metas, kai darbų turiu daugiausiai, bet dabar suprantu, kad visi metų sezonai yra tokie – darbingi. Pavyzdžiui, vestuvių sezonas intensyvesnis vasarą, tačiau su tuo susiję darbai tęsiasi visus metus, paskutines nuotraukas jaunavedžiams atiduodu tik sausio gale. Šaltuoju metų sezonu buvau įpratęs keliauti, praleisti daugiau laiko ten, kur šilta. Šie metai kiek kitokie, turiu daug projektų, privačių ir reklaminių užsakymų. Daug dirbu ir dėl to, kad nusipirkau namus pajūryje. Tam, kad juos kuo greičiau įsirengčiau, reikia investicijų.

Šiuo metu dirbu ne tik su užsakymais, bet ir su savo asmeniniu projektu – pirmąja paroda, apie kurią jau ne vienerius metus galvoju. Noriu jai skirti kuo daugiau laiko ir pagaliau pakviesti draugus ir gerbėjus pasižiūrėti mano darbų. Kol kas daugiau detalių atskleisti negaliu (šypsosi).

Kas tave įkvepia, kur semiesi įkvėpimo ir idėjų, kai už lango pilka ir niūru?

Mane labiausiai įkvepia draugai, žmonės esantys su manimi. Aš be galo jais džiaugiuosi, jie labai kieti ir faini, motyvuoja judėti į priekį ir įvykdyti projektus, nebijoti bandyti ir kurti. Aš be žmonių negaliu gyventi. Gal dėl to visiems ir atrodo, kad visada esu tarp jų.

Žmonės į gyvenimą, dažniausiai, įneša ne tik įkvėpimo ar džiugesio, bet ir šurmulio. Drįstu sakyti, kad jo tavo gyvenime tikrai netrūksta. Kas tau padeda atsiriboti nuo įtemptos kasdienybės?

Taip, tiesa. Mano dienos dažnai įtemptos ir daugybės žmonių apsuptyje, tačiau aš esu prie to pratęs. Nepaisant to, kartais ir aš pavargstu, noriu atsiriboti ir pailsėti. Man padeda trumpi pabėgimai iš miesto, laikas praleistas sodyboje ar kažkur gamtoje. Dažnai tokiomis dienomis išjungiu socialinius tinklus, neviešinu jokių nuotraukų, neatsakinėju į žinutes. Mane šis kelių dienų atsijungimas įkvepia, pravalo nereikalingas mintis. Žinoma, patinka ir ilgesnis atsiribojimas nuo kasdienybės, tik šiuo metu koncentruojuosi į kitus dalykus, todėl mėgaujuosi trumpais pabėgimais su savimi ir savo mintimis.

Ne viename interviu esi minėjęs, kad kelionės tau – geriausia investicija į save. Ar bėgant metams požiūris į keliones keičiasi – ko ieškai kelionėse, ką jos tau reiškia?

Tikrai taip, ne kartą esu sakęs, kad kelionės man daug reiškia. Kelionėse visada noriu to paties – pažinti kultūrą, stebėti vietinius žmones, atrasti ir patirti naujus dalykus. Tačiau kuo toliau, tuo labiau keliaujant norisi daugiau patogumų, nes visgi keičiasi poreikiai ir galimybės. Anksčiau užtekdavo susikrauti kuprinę, o dabar norisi ir patogiai kojas ištiesti, ir pagalvoti, kur gražiau apsigyventi (juokiasi).

Esu spontaniškas keliautojas. Man, kaip fotografui, kitaip ir neišeina. Būna, kad nusiperku bilietus paskutinę savaitę ir skrendu. Planuoti keliones iš anksto man yra sudėtinga, nes niekad nežinau, kada man pasiūlys įdomų ir gerą projektą. O gavus tokį pasiūlymą negaliu nesutikti, man tai svarbu. Nepaisant to, keliauti noriu visada, aplankyti kuo daugiau šalių, dabar svajoju nuvykti į Japoniją, Pietų Ameriką.

Daug keliauji ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje. Pats vairuotojo teises išsilaikei ne taip ir seniai, prieš dvejus metus. Kas paskatino tave pačiam sėsti prie vairo?

Vairuoju ne pilnus dvejus metus ir galiu pasakyti, kad tai, kol kas, geriausias priimtas sprendimas. Pagrindinė priežastis, kodėl pagaliau tam pasiryžau – noras nuo nieko nepriklausyti, planuoti savo laiką tik pagal savo poreikius, o ne į kitų. Tiesa, turiu asistentą, kuris mane vežioja darbo metu, tačiau supratau, kad noriu būti visiškai nepriklausomas – važiuoti tada, kai man patogu ir kur tuo metu reikia. Vos gavęs vairuotojo pažymėjimą pradėjau naudotis „CityBee“ automobilių dalijimosi paslaugomis. Vairuoti man patiko, pradėjo kirbėti mintis įsigyti nuosavą automobilį, bet programėlėje pamačiau „MyBee“ ikoną ir sužinojau, kad galiu gauti automobilį iš karto, todėl ilgai nelaukdamas užsiprenumeravau pirmąjį savo automobilį.

Anksčiau galvojau, kad turėdamas automobilį neišvengsiu papildomų rūpesčių, reikės ir padangas keisti, ir ieškoti autoserviso remontui. Prenumerata leido visiškai apie tai negalvoti, o man tai didžiausias malonumas. Apskritai, esu tokio požiūrio, kad daiktai turi tarnauti žmogui, o ne žmogus jam, todėl daug paslaugų prenumeruoju, daug daiktų nuomoju. Nesu sentimentalus daiktams, nemėgstu prisirišti, man jie turi būti praktiški.

Lukai, minėjai, kad nusipirkai namus pajūryje. Kas paskatino namus pirkti būtent čia, o ne, pavyzdžiui, užsienyje? Ir ar tai šiltajam sezonui skirti namai, ar planuoji darbus derinti tarp sostinės ir pajūrio visus metus?

Nors ir atrodo, kad beveik visą laiką keliauju, tačiau vasaromis aš daug laiko praleidžiu Lietuvoje. Seniai svarsčiau, kad norėčiau turėti vasaros namus ne kur kitur, bet Lietuvoje. Viename vakarėlyje draugai pasidalino, kad perka namus pajūryje ir aš susidomėjau. Apžiūrėjau projektą, man labai patiko, o ir Lietuvos pajūryje praleidžiu pakankamai daug laiko, tad ir nusprendžiau nusipirkti. Šiuo metu ten tik pradedame darbus, tad visas procesas tik prieš akis. Daugiau laiko leisiu Vilniuje, nelabai kas pasikeis, tačiau savaitgaliais ar atostogų metu planuoju daugiau laiko praleisti prie jūros.