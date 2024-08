Italijoje prasideda Venecijos kino festivalis

10 dienų truksiančiame festivalyje laukiama tokių žvaigždžių kaip Lady Gaga, George'as Clooney, Danielis Craigas, Julianne Moore ir Bradas Pittas.

Praėjusių metų festivalis vyko Holivudo aktorių streiko metu, tad jame nebuvo itin daug žvaigždžių.

Tačiau jo įtaka apdovanojimų sezonui išliko stipri: septyni filmai, kurių pasaulinės premjeros įvyko Venecijoje, pelnė 24 „Oskaro“ nominacijas ir penkias pergales, įskaitant juostą „Prasti reikalai“ (Poor Things). Venecijos kino festivalis yra pirmoji svarbi įtempto festivalių sezono stotelė.

Seniausią pasaulyje kino festivalį, kasmet rengiamą Venecijos Lido saloje, šįmet atidaro „Vabalų sulčių 2“ premjera.

„100 proc. originalus ir unikalus“ Kurdamas kultinės juostos tęsinį Timas Burtonas vėl dirbo su keliais pagrindiniais 1988 metais pasirodžiusios siaubo komedijos aktoriais.

Tarp jų – Michaelas Keatonas, Catherine O'Hara ir Winona Ryder. Naujame filme vaidmenį taip pat sukūrė Jenna Ortega.

„Aš nesiruošiu kurti didelio tęsinio dėl pinigų, – likus kelioms valandoms iki premjeros sakė T. Burtonas, apsuptas savo aktorių. – Norėjau tai padaryti dėl labai asmeninių priežasčių.“

Jis sakė, kad per pastaruosius kelerius metus nusivylė kino industrija, bet „Vabalų sultys 2“ buvo tas postūmis, kurio jam reikėjo, kad vėl pamiltų šį procesą.

„Supratau, kad jei dar ką nors darysiu, noriu tai daryti iš širdies. Kažką, ką norėjau daryti, – kalbėjo T. Burtonas. – Tai šiek tiek panašu į Lidijos personažą. Kartais tavo gyvenimas šiek tiek pasisuka kitu keliu. Šiek tiek praradau save.“

Nors „Vabalų sultys“ buvo tikras hitas, dešimtas pagal pelningumą 1988 metų filmas ir iki šiol išlieka mėgstamas, T. Burtonas sakė, kad niekada nesuprato, kodėl jis buvo toks sėkmingas.

Jis prisipažino nė neperžiūrinėjęs jo, kad pasiruoštų kurti naująjį filmą. Jis teigė pakankamai gerai prisiminęs tos juostos dvasią.

„Galimybių suvaidinti kažkur, ką galima pavadinti 100 proc. originaliu ir unikaliu, yra labai nedaug“, – sakė M. Keatonas, kuris juokavo apie savo personažo evoliuciją.

„Manau, kad mano personažas subrendo, – sakė aktorius. – Palyginus su tuo, koks lipšnus ir jautrus jis buvo pirmajame filme, manau, kad šiame jis dar labiau toks.“

„Buvau didžiulė pirmojo filmo gerbėja, – savo ruožtu sakė J. Ortega, susipažinusi su T. Burtonu, kai vaidino populiariame „Netflix“ seriale „Trečiadienė“ (Wednesday). – Jis yra žmogus, kuriuo be galo pasitikiu.“

W. Ryder, kuriai buvo 15 metų, kai ji pirmą kartą suvaidino Lidiją, net ir praėjus daugiau nei 30 metų, tęsinio patirtis buvo labai panaši.

„Pirmasis filmas buvo tokia ypatinga patirtis, o galimybė prie jo sugrįžti buvo svajonės išsipildymas, – sakė aktorė. – Mano meilė ir pasitikėjimas Timu labai gilūs.

Yra toks žaismingumo jausmas, kai gali bandyti įvairius dalykus ir žinai, kad jei jie bus blogi, jis jų nenaudos (...) Jautiesi saugus ir kartu visiškai laisvas.“

„Vabalų sulčių“ premjera Venecijos kino festivalyje įvyks ne konkursinėje programoje. Konkursinėje programoje – 21 filmas Ketvirtadienį festivalis kiek pakeis toną, o žvilgsniai nukryps į Angeliną Jolie, suvaidinusią Pablo Larraino juostoje apie dainininkę Marią Callas „Maria“.

Tai – vienas iš 21 filmo, pretenduojančio gauti pagrindinį „Auksinio liūto“ apdovanojimą, kuris bus įteiktas rugsėjo 7 dieną. Taip pat labai laukiamas tamsus psichologinis trileris „Džokeris: Folie à Deux“ (Joker: Folie à Deux). Šiame komiksų hito tęsinyje vaidina Joaquinas Phoenixas ir Lady Gaga.

Dėl Venecijos kino festivalio pagrindinio prizo taip pat varžysis Walterio Salleso „I'm Still Here“, Halinos Reijn „Babygirl“ su Nicole Kidman bei Harrisu Dickinsonu, Lucos Guadagnino „Queer“ su D. Craigu bei Jasonu Schwartzmanu ir pirmasis Pedro Almodovaro filmas anglų kalba „The Room Next Door“, kuriame suvaidino J. Moore bei Tilda Swinton. Konkursinėje programoje taip pat bus parodyti Justino Kurzelo trileris „The Order“ su Jude'u Law ir Brady Corbeto „The Brutalist“.

B. Pittas ir G. Clooney vėl susitiks Jono Wattso veiksmo komedijoje „Wolfs“, kuri bus rodoma nekonkursinėje programoje.

Venecijoje taip pat bus rodomas 2003 metų Peterio Weiro epas „Komandoras: tolimoji pasaulio pusė“ (Master and Commander: The Far Side of the World), mat šiam australų kino kūrėjui bus įteiktas apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus. Venecijos kino festivalis vyks iki rugsėjo 7 dienos.