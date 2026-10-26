Išvydę Irūnos ir Mariaus Jampolskio pasirodymą be fonogramos, nesusilaikė: „Galų gale...“

Ne išimtis ir šis kartas – „TikTok“ tinkle išplito jausmingas dainininkų vaizdo įrašas iš koncerto.
Plinta vaizdo įrašas
Paviešintame vaizdo įraše Irūna pasipuošusi juodu kelnių ir švarko kostiumėliu, dekoruotu žvyneliais, taip sukurdama išskirtinį įvaizdį. Tuo tarpu Marius koncertui pasirinko odos imitacijos marškinius ir baltas kelnes.
Dailiai pasipuošę dainininkai sužavėjo publiką jautriu pasirodymu, kurį atliko be fonogramos.
@rimacep #iruna #jampolskis #koncertai #dukstas ♬ Originalus garsas - xxxx
Išvydę šio pasirodymo ištrauką, internautai nesusilaikė ir negailėjo dainininkams gražių žodžių.
Komentarų skiltyje pasipylė širdelių jaustukai ir komplimentai.
„Gražu, galų gale be draskymosi“, – rašė internautas.