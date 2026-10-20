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TV3 naujienos > Žmonės

Išgirdę, kaip viena dainuoja Irūna Puzaraitė, žmonės puolė komentuoti: „Labai...“

2026-10-20 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-20 14:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žinoma dainininkė Irūna Puzaraitė-Čepononienė sulaukė didelio gerbėjų dėmesio socialiniuose tinkluose po to, kai pasirodė vaizdo įrašas, kuriame ji gyvai atlieka puikiai žinomą Ingos Valinskienės kūrinį.

Žinoma dainininkė Irūna Puzaraitė-Čepononienė sulaukė didelio gerbėjų dėmesio socialiniuose tinkluose po to, kai pasirodė vaizdo įrašas, kuriame ji gyvai atlieka puikiai žinomą Ingos Valinskienės kūrinį.

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Šiuo nuotaikingu įrašu su naujienų portalu tv3.lt sutiko pasidalinti Kukarskės globos namai, kurie vaizdo įrašą publikavo savo „Facebook“ paskyroje.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Irūna Puzaraitė-Čepononienė

Nevengė pajuokauti

Pasirodymą ji pradėjo su šypsena ir juokeliu, publikai tarstelėjusi: „Šią dainą atlieka pusė Valinskienės“.

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Po šio šmaikštaus pristatymo atlikėja užtikrintai ir melodingai atliko populiarią I. Valinskienės dainą „Saulė nusileido“.

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Klausytojai ir socialinių tinklų vartotojai negailėjo pagyrų atlikėjai – komentaruose pasipylė teigiami atsiliepimai:

„Gražuolė Irūna“;

„Gražu“;

„Labai gražiai dainuoja“;

„Nuostabu“.

Laima Lapkauskaitė Irūnos charizmą pamatė iš karto

Vasarą portalui tv3.lt Laima Lapkauskaitė atskleidė, kad buvusia mokine I. Puzaraite-Čepononiene moteris iki šiol puoselėja šiltą ryšį, kartu dirba, yra net jos atžalos krikšto mama.

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„Esu Irūnos vaiko krikšto mama. Be to, mes ir toliau kartu dirbame – koncertuojame, organizuojame turus su duetu. Visą vasarą turime daug koncertų, ypač Palangoje, taip pat važinėjame po visą Lietuvą. Kai būna Palangoje, apsistoja pas mane. Matomės beveik kiekvieną savaitę po kelias dienas“, – kalbėjo pašnekovė.

Laima Lapkauskaitė (nuotr. BNS)

L. Lapkauskaitės teigimu, Irūnos charizmą ir talentą ji pamatė kone iš karto. Anot jos, tokios savybės nėra išmokstamos, tai – duotybė.

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„Kad jai seksis supratau jau kokioje trečioje ar ketvirtoje repeticijoje, kai jai buvo maždaug ketveri. Iš karto pamačiau, kad tai vaikas, su kuriuo galima nuveikti labai gražių dalykų. Ji turėjo duotybę. Muzikoje yra taip – arba žmogus tai turi, arba ne. Gali gražiai dainuoti, būti techniškas, bet neturėti to ypatingo dalyko, dėl kurio išėjęs į sceną iš karto patrauki publiką. Irūna tai turėjo nuo pat mažens.

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Mes buvome išleidę ir jos albumą, kai ji dar buvo maža mergaitė. Visuose mano muzikiniuose pastatymuose ji gaudavo pagrindinius vaidmenis, nes buvo labai charizmatiška, tai pasimatė iš karto. O charizmos neišmoksi – ją žmogus atsineša su savimi. Galima daug dirbti, tobulėti, bet tas ypatingas sceninis žavesys yra duotybė“, – tikino ji.

Vis dėlto, nors, pasak moters, Irūna turi visas savybes sėkmingai solinei karjerai, šiandien jos prioritetai – kiek kitokie. Muzikos pedagogė sakė besižavinti buvusios auklėtinės pasirinkimu pirmiausia atsiduoti šeimai.

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„Pirmiausia – ji yra labai gera mama. Jai šeima yra svarbiausia. Nenoriu kalbėti už ją, bet man atrodo, kad ji puikiai galėtų siekti ir solinės karjeros. Esu įsitikinusi, kad jai sektųsi. Tačiau kiekvienas žmogus pats renkasi savo kelią. Irūnai labai svarbi šeima, todėl, manau, ji nenori iš jos atimti per daug laiko. Man atrodo, kad būtent šeima jai yra didžiausia vertybė“, – dalijosi Laima.

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