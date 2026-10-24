Išgirdus Renatos Jampolskės amžių patiki ne visi: atskleidė jaunatviškumo paslaptis

Su naujienų portalu tv3.lt kalbėjusi Renata neslėpė, kad jaunatviškumas jai svarbus. Pasak moters, gera savijauta ir pasitenkinimas savo išvaizda glaudžiai susiję, o tai, kaip žmogus jaučiasi pats su savimi, atsispindi ir santykiuose su aplinkiniais.
„Nemeluosiu, man svarbu atrodyti gerai. Jeigu tai nerūpėtų, gal ir nesistengčiau. Jeigu esi nepatenkintas savimi, nelaimingas dėl savo svorio ar išvaizdos, tai atsiliepia visoms gyvenimo sritims. Kenčia ir šeima, ir darbas, ir visa kita. Manau, kai žmogus yra laimingas, džiaugiasi savimi, savo išvaizda ir tuo, koks yra, visiems aplinkiniams tampa lengviau“, – įsitikinusi R. Jampolskė.
Jampolskė atskleidė grožio paslaptis
Kalbėdama apie tai, kas padeda išlaikyti jaunatvišką išvaizdą, Renata neslepia, kad svarbų vaidmenį atlieka genetika. Vis dėlto, anot moters, vien to neužtenka.
„Sakyčiau, kad apie 60 proc. lemia genai. Bet įdėta ir darbo – sportas, mityba, viskas susideda. Gali turėti kokius nori genus, tačiau jeigu savęs neprižiūrėsi, jie nebepadės“, – tikino ji.
Kaip atskleidė Renata, vienas svarbiausių jos įpročių – reguliarus fizinis aktyvumas. Moters gyvenime sportas visada užėmė itin svarbią vietą, o dabar sporto salėje ją galima sutikti kone kasdien.
„Sportas man yra ir hobis, ir laisvalaikis, ir viskas. Man nuo sporto atostogų tiesiog nebūna. Sportuoju kiekvieną rytą, visada penkias dienas per savaitę, dažnai ir šešias. Įprastai nesportuoju tik šeštadieniais, o visomis kitomis dienomis stengiuosi pajudėti. Priklausomai nuo savaitės ir dienos, einu į grupines treniruotes arba sportuoju viena salėje. Sekmadieniais dažniausiai einu daryti kardio treniruotės – valandą praleidžiu ant bėgimo takelio“, – pasakojo ji.
Vis dėlto Renata atvira – net ir turint nusistovėjusią rutiną ne kiekvieną dieną norisi su šypsena vykti į sporto salę – kartais tenka įveikti tingulį.
„Žinoma, būna ir tokių dienų, kai nesinori, bet vis tiek eini. Įprastai neleidžiu sau tingėti. Neseniai kažkurią dieną irgi labai tingėjau, tačiau galiausiai treniruotė buvo net 20 minučių ilgesnė“, – šyptelėjo R. Jampolskė.
Pokalbiui pasisukus apie mitybą, R. Jampolskė teigė, kad jos įpročiai toli gražu nėra apie griežtus draudimus. Moteris stebi savo svorį ir, pastebėjusi pokyčius po savaitgalio, kai suvalgo daugiau saldumynų ar apskritai daugiau maisto, darbo dienomis šiek tiek pakoreguoja savo racioną.
„Mitybą prisižiūriu, bet labai mėgstu cukrų. Prisipažinsiu – tai mano priklausomybė. Kiekvieną rytą ir vakarą lipu ant svarstyklių. Jeigu matau, kad po savaitgalio, kai buvo daugiau saldumynų ar apskritai daugiau valgiau, svoris šiek tiek padidėjo, tada pirmadienį ir antradienį būna dienos be saldumynų ir kitų papildomų skanėstų. Dažnai valgau tuną, pomidorus ir salotas. Tai toks patiekalas, kurį galėčiau valgyti tris kartus per dieną“, – atskleidė ji.
O kodėl Renata taip dažnai lipa ant svarstyklių?
„Sveriuosi dėl savęs, kad žinočiau, ką galiu ir ko negaliu sau leisti. Savaitgaliais vis tiek daugiau laiko praleidžiu namuose, todėl natūralu, kad atsiranda daugiau užkandžių ir kitokio maisto. Tuomet pasisveriu, pasižiūriu ir įsivertinu, ar sau leidau per daug, ar viskas dar normos ribose“, – aiškino R. Jampolskė.
Renatos teigimu, nors dėl figūros ji nėra sąmoningai atsisakiusi konkrečių produktų, kai kuriuos maisto pasirinkimus jai teko pakeisti dėl pasikeitusios savijautos.
„Yra produktų, kurių tiesiog negaliu valgyti. Pavyzdžiui, su amžiumi pradėjau netoleruoti laktozės. Labai mėgau pieno produktus, tačiau dabar viskas pasikeitė – jeigu perku jogurtą ar ką nors panašaus, žiūriu, kad būtų be laktozės. O dėl figūros sąmoningai nesu nieko atsisakiusi“, – teigė pašnekovė.
Nors Renata rūpinasi savo išvaizda, sudėtingų grožio ritualų jos kasdienybėje nėra daug. Kaip pasakojo moteris, grožio specialistų kėdėse ji taip pat nėra dažnas svečias.
„Kiekvieną mėnesį pasirūpinu plaukais ir nagais. Viskas, daugiau nieko ypatingo nedarau. Namuose daug grožio ritualų taip pat neturiu. Tradiciškai vakare nusiplaunu veidą ir pasitepu kremu. Prisipažinsiu – dažnai tiesiog patingiu užsiimti kuo nors daugiau. Kartais pardavėjos įkalba nusipirkti kokių nors geresnių kaukių, bet jos taip ir guli, kol žiūriu – jau ir galiojimo laikas baigėsi. Tada reikia suskubti pasidaryti, kad nereikėtų išmesti“, – šyptelėjo R. Jampolskė.