Parodė, kas dėjosi Mariaus Jampolskio ir Irūnos Puzaraitės koncerte: to žiūrovai nesitikėjo

Jis išplito TikTok platformoje.
Parodė, kas dėjosi Mariaus ir Irūnos koncerte
Vaizdo įraše, kuriuo socialinėje erdvėje pasidalijo koncerto dalyvis, galima matyti duetą drauge atliekantį lyrišką dainą.
Šįkart atlikėjai žiūrovus žavėjo ne energingais šokiais, o jautriu ir emocingu pasirodymu, leidusiu atsiskleisti kitokiai jų pusei.
@rimacep #iruna #jampolskis #koncertai #dukstas ♬ Originalus garsas - xxxx
Toks dueto pasirodymas neliko nepastebėtas ir socialinių tinklų vartotojų, kurie komentaruose dalijosi savo įspūdžiais:
- „Tai yra tikra ir gražu!“
- „Jau aprimo.“
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