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Parodė, kas dėjosi Mariaus Jampolskio ir Irūnos Puzaraitės koncerte: to žiūrovai nesitikėjo

2026-10-22 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-22 11:55
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Irūnos Puzaraitės-Čepononienės ir Mariaus Jampolskio duetas garsėja itin energingais pasirodymais, kuriuose netrūksta šokių bei teatrališkų elementų. Vis dėlto šįkart socialiniuose tinkluose pasirodęs vaizdo įrašas atskleidė kiek kitokią, lyriškesnę dueto pusę.

Irūnos Puzaraitės-Čepononienės ir Mariaus Jampolskio duetas garsėja itin energingais pasirodymais, kuriuose netrūksta šokių bei teatrališkų elementų. Vis dėlto šįkart socialiniuose tinkluose pasirodęs vaizdo įrašas atskleidė kiek kitokią, lyriškesnę dueto pusę.

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Jis išplito TikTok platformoje.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Marius Jampolskis, Irūna Puzaraitė-Čepononienė

Parodė, kas dėjosi Mariaus ir Irūnos koncerte

Vaizdo įraše, kuriuo socialinėje erdvėje pasidalijo koncerto dalyvis, galima matyti duetą drauge atliekantį lyrišką dainą.

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Šįkart atlikėjai žiūrovus žavėjo ne energingais šokiais, o jautriu ir emocingu pasirodymu, leidusiu atsiskleisti kitokiai jų pusei.

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@rimacep #iruna #jampolskis #koncertai #dukstas ♬ Originalus garsas - xxxx

Toks dueto pasirodymas neliko nepastebėtas ir socialinių tinklų vartotojų, kurie komentaruose dalijosi savo įspūdžiais:

  • „Tai yra tikra ir gražu!“
  • „Jau aprimo.“

 

 

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