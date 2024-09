Ištyrė Boriso Johnsono apgaules COVID-19 metu: „Jis melavo!“

Laidos, kurią jau gali išvysti „discovery+“ prenumeratoriai, ekspertai atkreipia dėmesį į jo kalbų niuansus, kurie atskleidžia, kas iš tikrųjų įvyko „Partygate“ skandalo metu, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Buvęs Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas įsikėlė į Dauningo gatvės 10-ąjį numerį 2019-aisiais, prieš pat 2020 m., kai pasaulį sustabdė pasaulinė COVID pandemija.

Per šiuos audringus vadovavimo metus B. Johnsono vyriausybei teko užduotis pažaboti viruso plitimą, išlaikyti stabilią ekonomiką, remti Nacionalinę sveikatos apsaugos tarnybą (NHS), įvesti daugybę draudimų ir atstumų laikymosi gaires, patvirtinti nacionalinę vakcinacijos programą.

Pamatykite anonsą:

Tęsiantis B. Johnsono įvestoms pandemijos valdymo priemonėms, žiniasklaidoje pasirodė pranešimai, jog Dauningo gatvėje, t. y., oficialioje JK ministro pirmininko rezidencijoje, buvo surengta daugybė ribojimus pažeidžiančių vakarėlių, kurie vėliau tapo žinomi „Partygate“ skandalo pavadinimu.

Į šį skandalą buvo įtrauktas ir pats Borisas Johnsonas – 2022 m. balandžio mėn. jam buvo skirta bauda.

Ankščiau B. Johnsonas daugybę kartų visiškai neigė, kad Dauningo gatvėje vyko kokie nors vakarėliai – dėl to pasigirdo kaltinimų, kad jis sąmoningai melavo visuomenei, žiniasklaidai ir Bendruomenių rūmams.

Šioje specialioje laidoje Boriso Johnsono žodžiai ir veiksmai nagrinėjami kadras po kadro.

Elgesio specialistas ir kūno kalbos ekspertas daktaras Cliffas Lansley, lingvistikos profesorė Dawn Archer ir teismo psichologė Kerry Daynes bendromis jėgomis nustato signalus, kalbos vartojimą ir elgesį B. Johnsono viešuose pasirodymuose, kurie išryškina ir iliustruoja jo polinkį manipuliuoti ir slėpti tiesą.

Laidoje analizuojami svarbiausi B. Johnsono karjeros momentai: mokslai Itono koledže, darbas Londono mero pareigose, įsitraukimas į „Brexit“ referendumą ir galiausiai premjero pareigos.

Ekspertai atkreipia dėmesį į tai, kaip jis per visus savo karjeros momentus kruopščiai puoselėja savo asmenybę.

„Turime suprasti, jog šis nerangus klounas žmonėms atrodo toks simpatiškas tik dėl to, nes jo persona yra neįtikėtinai apskaičiuota ir surepetuota. Tai, kad jis per kiekvieną interviu bent kartą perbraukia pirštais per plaukus – nėra atsitiktinumas. Jis puikiai supranta, kad atviros ambicijos ir savanaudiški interesai nepadės jo populiarumui, todėl jis visa tai slepia po didžiule britiško ekscentriškumo skraiste“, – sako teismo psichologė Kerry Daynes.

Ekspertai sutelkia dėmesį į filmuotą medžiagą, kurioje B. Johnsonas 2021 m. gruodį kalba Bendruomenių rūmuose.

Ši kalba pasakyta netrukus po to, kai buvo nutekintas vaizdo įrašas, kuriame girdėti, kaip vyriausybės darbuotojai juokiasi ir pokštauja apie vakarėlius, vykusius Dauningo gatvėje, nepaisant visoje šalyje galiojusių pandemijos ribojimų, kurių buvo privalu laikytis visiems piliečiams.

Kadangi B. Johnsonas savo kalboje ne kartą tvirtino buvęs užtikrintas, kad jokie vakarėliai nevyko ir COVID-19 taisyklės nebuvo pažeistos, daktaras Cliffas Lansley atkreipia dėmesį į jo kūno kalbą, kuri, pasak eksperto, atskleidžia B. Johnsono nenuoširdumą ir rodo, kad šis žinojo daugiau, nei viešai pripažino.

Daktaras C. Lansley pabrėžia subtilų B. Johnsono galvos linktelėjimą kaip judesį, prieštaraujantį jo sakomiems žodžiams.

Be to, Johnsonas užmerkia akis, o tai C. Lansley aiškina kaip dar vieną būdą atsiriboti nuo savo teiginio, kad tokie vakarėliai nevyko.

„Kai jis sako, kad vakarėlio nebuvo, jis vėl save išduoda, nes šiek tiek palinguoja galva. Jei pastebėsite, kaip jo nosis prasilenkia su burna, tai maždaug pusė centimetro. Tai mikro gestas, kuris išduoda prieštaravimą teiginiui, kad vakarėlio nebuvo. Taip pat, kai jis pakelia galvą į viršų, taip pat užmerkia akis. Žinoma, tai buvo vakarėlis. Jūsų kūnas mums tai sako“, – konstatuoja C. Lansley.

Nors B. Johnsonas prieš parlamentą neigė, kad premjero rezidencijoje vyko vakarėlis, nutekinti vaizdo įrašai atskleidė kitokią tiesą – Dauningo gatvės darbuotojai surengė iki 2 val. nakties trukusį kalėdinį vakarėlį, kuriame netrūko alkoholio, šokių, kalėdinių megztinių ir nesilaikyta jokių saugaus atstumo reikalavimų.

Ištyręs šį įvykį, parlamentinis komitetas padarė išvadą, kad Borisas Johnsonas „sąmoningai suklaidino“ parlamentą.

Kerry Daynes teigimu, komiteto išvados buvo „pernelyg mandagios“ ir „labai britiškos“, taip sušvelninančios realybę: „Jeigu savo kalbomis ir veiksmais sąmoningai ką nors suklaidinate, tai reiškia, kad meluojate, ar ne? Manau, kad jie turėjo tiesiai pasakyti, kad Borisas Johnsonas melavo.“

Kitose dokumentinės laidos vietose ekspertai prisimena ankstesnius momentus iš B. Johnsono karjeros, kai jo santykis su tiesa jau kėlė abejonių.

2009 metais, būdamas Londono meru, B. Johnsonas buvo apkaltintas pažeidęs Didžiojo Londono valdžios elgesio kodeksą, kai buvo teigiama, kad jis suteikė lengvatines sąlygas 28 metų amerikietės Jennifer Arcuri, su kuria, kaip teigiama, turėjo romaną, verslui.

J. Arcuri įmonė gavo daugiau kaip 100 000 svarų sterlingų valstybės lėšų.

Johnsonas nedeklaravo šio savo privataus intereso, tačiau teigė, kad nepažeidė jokių taisyklių.

Kai J. Arcuri pati prisipažino, kad jiedu buvo artimi, jis tapo neįprastai tylus.

Televizijos laidoje paklaustas, ar nepažeidė elgesio kodekso, B. Johnsonas atsakė: „Ne, ir aš pasakiau, manau, viską, ką ketinu pasakyti šiuo klausimu.“

Daktaras Cliffas atkreipia dėmesį į kelias šio interviu „raudonas vėliavas“, išduodančias Boriso bandymą būti laikomam nuosekliu, nors iš tikrųjų tai reiškia atvirą vengimą atsakyti į klausimą: „Kai susiduriate su sunkumais, kalbate tuos pačius dalykus kaip ir kalbėjote ankščiau. Taip elgiamės, kai apgaudinėjame. „Aš tau jau sakiau anksčiau“ yra vienintelis teiginys, kuris suteikia patikimumo tam, ką sakau dabar, nes tai rodo mano nuoseklumą. Dėl šios priežasties mums kyla įtarimas dėl B. Johnsono sakomų žodžių.“

Cliffas aptaria, kaip galima sėkmingai pakeisti temas pokalbyje, bet atkreipia dėmesį į tai, kad Johnsonui visiškai trūksta subtilumo keičiant temą į NHS pokalbio metu.

„Jis iškeliavo į kitą planetą“, – pastebi C. Landsey, rodydamas į B. Johnsono išsisukinėjimą nuo pokalbio kaip taktiką, kurią buvusio ministro pirmininko elgesyje ne kartą pastebėjo per daugelį metų.

2023 m. B. Johnsonas buvo pakviestas duoti parodymus privilegijų komitetui apie „Partygate“ skandalą.

B. Johnsonas sutiko, kad kai kuriuose įvykiuose buvo pažeistos taisyklės ir gairės, tačiau tik tuose, iš kurių jis išėjo anksčiau arba iš viso juose nedalyvavo.

Jis tvirtino, kad kiti renginiai buvo būtini darbo tikslais, įskaitant vakarėlį, vykusį Dauningo gatvėje, į kurį svečiams reikėjo atsinešti savo alkoholinius gėrimus.

Į šį susibūrimą jo asmeninis sekretorius išsiuntė 200 kvietimų.

B. Johnsonas teigė, kad šio vakaro, kuriame buvo pastatyti stalai su alkoholiu, tikslas buvo padėkoti darbuotojams už jų darbą per COVID-19.

Žiūrėdamas šio posėdžio medžiagą, daktaras Cliffas pastebi subtilius ženklus, kurie leidžia manyti, kad Borisas pats netiki tuo, ką sako. B. Johnsonas teigia, kad konkretus sodo renginys atitiko jo vyriausybės nustatytas taisykles.

Specialistas atkreipia dėmesį į galvos pakratymą ir pečių kilstelėjimą, aiškindamas, kad „abu jo pečiai pakyla maždaug vienu centimetru, ir mes matome šį galvos kilstelėjimą, „ne“, ir tai vyksta vienu metu su žodžiais, kuriuos jis pasirenka vartoti. Taigi galvos kilstelėjimas „ne“ paneigia teiginį, kad renginys atitiko taisykles“.

Cliffas taip pat atkreipia dėmesį į dar vieną B. Johnsono apgaulės požymį per ilgą akių užmerkimą, sakydamas, kad „jis užsiblokuoja nuo savo atsakymo“.

Derindamas šiuos subtilius rodiklius kartu, Cliffas pažymi, kad „kalbant apie šį sodo vakarėlį, jis žino, kad tai buvo negerai. Jis žino, kad tai buvo renginys, kuriame niekas nesilaikė atstumų ir tai matosi iš jo kūno kalbos.“

Buvusi B. Johnsono kolegė Sonia Purnell svarsto, kaip Dauningo gatvės vakarėliai liudija kaip jam reikia būti mėgstamam, nes jis nenorėjo liepti visiems „eiti namo“.

Psichologė Kerry Daynes teigia, kad B. Johnsono asmenybės bruožai išryškėjo jau ankstyvoje jo gyvenimo stadijoje, bet ypač jo persona atsiskleidė per COVID-19 krizę.

„Jis nežvelgė į dalykus rimtai, buvo neorganizuotas, tingus, nesigilino į detales ir galbūt visų pirma problema ta, kad jis laiko save išskirtiniu. Taisyklės, kurių turi laikytis visi kiti, jam paprasčiausiai negalioja“, – mano K. Daynes.

Dokumentinę laidą „Apgaulės menas: Boris Johnson“ Lietuvoje jau gali peržiūrėti „discovery+“ paslaugos, prieinamos per „Go3“ televiziją, prenumeratoriai.