Išparduodamas „Playboy“ magnato Hugh Hefnerio palikimas: kai kurie daiktai kelia klausimų

Daiktai iš „Playboy“ rūmų buvo paskelbti aukcione.

Hugh Hefnerio daiktai (5 nuotr.) Hugh Hefneris (nuotr. SCANPIX) Hugh Hefnerio daiktai (nuotr. SCANPIX) Hugh Hefnerio daiktai (nuotr. SCANPIX) +1 Hugh Hefnerio daiktai (nuotr. SCANPIX) Hugh Hefneris (nuotr. SCANPIX)

Kolekciniai daiktai sulaukė didžiulio susidomėjimo – už daugelį iš jų jau buvo pasiūlytos didelės sumos ir jie buvo parduoti. Galima įsigyti kai kuriuos paties Hugh drabužius, įskaitant jo kultinį dūminį švarką ir juodą šilkinę pižamą.

Tai ne vienintelis Hugh gerbėjų rankose atsidūręs artefaktas, nes baigėsi knygos apie „Playboy“ įkūrėjo išdaigas miegamajame „Highlights in the Sex Life of Hugh Hefner“ (Svarbiausi Hugh Hefnerio seksualinio gyvenimo įvykiai) aukcionas. Žmonės taip pat įsigijo Bibliją ir firminį lygintuvą.

Kituose sąrašuose yra Alberto Vaargaso, Joano Miro ir Keitho Haringo kūrinių. Taip pat parduodamos kai kurios George'o Suyeokos skulptūros.

Daiktai buvo įtraukti į privačių aukcionų namų „Julien's Auctions“, įsikūrusių Beverli Hilse, sąrašą, o kritikai susirinko internete pasidalyti savo mintimis apie neįprastus objektus. Daugelį visiškai suglumino kai kurie neaiškūs daiktai, kuriuos nuspręsta išparduoti iš Hugh palikimo.

„Reddit“ daugelis išreiškė nepasitikėjimą ir pasibjaurėjimą šiais daiktais

Vienas asmuo paskelbė kūdikių aliejaus ir lygintuvo nuotraukas ir teigė, kad „100 % tiki, jog pastarasis buvo naudojamas“.

Daugelis „Reddit“ naudotojų pasidalijo savo nuomone, o vienas iš jų parašė:

„Tikiuosi, kad tai buvo skirta kepsniams ar kažkam kitam...“

Kitas asmuo klausė, kas norėtų liesti tą butelį, ir pažymėjo, kad jame greičiausiai yra 70-ųjų bakterijų. Dar kažkas pasakė:

„Tai yra labai svarbus butelis: tas kūdikių aliejus yra prakeiktas biologinis pavojus.“

O kitiems kilo klausimas, kam konkrečiai buvo skirtas tas lygintuvas.