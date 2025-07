„IShowSpeed“ vizitas Taline vos nesibaigė katastrofa: tiesioginės transliacijos metu – chaosas

Tiesa, būtent Estijos sostinėje Taline vienas incidentas vos nevirto katastrofa, skelbė msn.com.

Per plauką nuo nelaimės

Tai, kas prasidėjo kaip paprastas gerbėjų susitikimas, vos nesibaigė katastrofa, kai plūduriuojantis medinis tiltas neatlaikė šimtų žmonių svorio.

Gerbėjai buvo susirinkę pamatyti amerikiečių streamerį „IShowSpeed“, dar žinomą kaip Darren Jason Watkins Jr., per jo tiesioginę transliaciją Estijoje.

„IShowSpeed“ transliavo vienuolika valandų trukusią kelionę per Estiją, Latviją ir Lietuvą. Kai jo buvimo vieta tapo žinoma, ten netrukus suplūdo minios jaunų, nekantrių gerbėjų, trokštančių akimirkos su interneto žvaigžde, garsėjančia trankiomis išdaigomis.

IShowSpeed's HEROIC ACTION... rushing to his fans after a bridge broke. pic.twitter.com/6Wv869vAQW July 15, 2025

Praėjus vos kelioms minutėms po to, kai buvo paviešinta Speedo buvimo vieta, tiltas buvo akivaizdžiai per daug apkrautas, lūžo per vidurį ir dešimtys žmonių nukrito į vandenį.

Transliacijos vaizdo įrašuose užfiksuotas chaosas: sirgaliai klykė. Nepaisant pavojingo incidento, rimtų sužalojimų išvengta – laimei, vanduo po tiltu buvo negilus.