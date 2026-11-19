TikTok paviešintos akimirkos susilaukė nemažai internautų dėmesio bei komentarų.
Pasipylė nuomonės
Vaizdo įraše galima matyti ant scenos dainuojančią P. Paukštaitytę, kuri atlieka savo gerbėjams puikiai žinomą dainą, pavadinimu „Sakyk Kodėl“.
Ekstravagantišku kostiumėliu su plunksnomis pasipuošusi dainininkė nestokojo energijos bei šypsenų susirinkusiems, kurie atsakė dainuodami kartu su ja.
Šis vaizdo įrašas vos per 4 dienas sulaukė didelio populiarumo – jis buvo peržiūrėtas daugiau nei 76 tūkst. kartų. Be to, netrūko komentarų, kuriuose žmonės sususilaikė nuo komplimentų P. Paukštaitytei.
Komentaruose rašoma:
- „Labai graži moteris.“
- „Kokia graži.“
- „Labai graži daina.“
- „Karalienė.“
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