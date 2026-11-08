Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš TV dingęs Giedrius Leškevičius – nebe vienišas: šalia jo – šviesiaplaukė gražuolė

2026-11-08 09:24 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-08 09:24
Pridėkite kaip šaltinį Google

Televizijos ir renginių vedėjas Giedrius Leškevičius dalyvavo išskirtiniame renginyje, kuriame pasirodė kartu su naująja mylimąja Erika.

Televizijos ir renginių vedėjas Giedrius Leškevičius dalyvavo išskirtiniame renginyje, kuriame pasirodė kartu su naująja mylimąja Erika.

REKLAMA
0

Žinomas virtuvės šefas Ruslanas Bolgovas šeštadienio vakarą surengė ypatingą renginį „Ruslanas Bolgovas. 35 metai virtuvėje“.

(92 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Virtuvės šefo Ruslano Bolgovo jubiliejinė vakarienė

Pasirodė viešumoje su širdies drauge

Į parodų ir kongresų centrą LITEXPO susirinko būrys žinomų veidų. Tarp svečių buvo galima išvysti Mią, Nijolę Narmontaitę, kurią atlydėjo vyras, Ingą Budrienę bei Rūtą Ščiogolevaitę su mylimuoju Virmantu Užpaliu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, pro fotografų akis nepraslydo ir Giedrius Leškevičius, kuris prie fotosienelės pozavo ne vienas. Kaip portalui „Žmonės.lt“ atskleidė vyras, į renginį jį atlydėjo naujoji mylimoji Erika.

REKLAMA
REKLAMA

Primename, kad kiek daugiau nei prieš metus pasirodė žinia, jog Giedrius Leškevičius skiriasi su žmona Gina Leškevičiene.

REKLAMA

Sutuoktiniai kartu augina du sūnus – 2010 ir 2015 metais gimusius Faustą ir Kasparą.

 

 Oreivis, žurnalistas ir dainininkas Giedrius Leškevičius kiek anksčiau apsilankė „Žinių radijo“ laidoje „Persona Grata“, kur prabilo apie dvi didžiausias savo aistras – skrydžius ir muziką. Jis atvirai papasakojo, kaip gimė svajonė pakilti į dangų, kodėl Vilniaus padangė oreiviams tapo itin skaudžia tema bei prisipažino, kad keleivius skrydžio metu neretai ramina dainomis.

REKLAMA
REKLAMA

Nors daugelis Giedrių šiandien pirmiausia sieja su oreivyste ir karšto oro balionais, jis pats šypteli – žurnalistika iš gyvenimo niekur nedingo. Kaip pats sako, buvusių žurnalistų tiesiog nebūna. 

„Ateina tas įprotis sekti naujienas, ir tu taip darai. O dėl žinomumo kaip oreivio, savęs nepavadinčiau labiausiai patyrusiu, gal tiesiog labiau matomu. Kaip bebūtų, kitąmet sukaks dvidešimt metų nuo mano pirmojo pakilimo karšto oro balionu. Beje, visiems, kuriuos paskraidiname, griežtai pasakome – prisiminkite savo pirmojo skrydžio datą, balioną ir pilotą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Po skrydžio suteikiame titulą, nes balionas yra aristokratiška transporto priemonė, todėl žmones įšventiname į oreivių luomą. O jeigu kitą kartą žmogus neatsako bent į vieną klausimą, sakome: šampanas – iš jūsų, nes po pirmojo skrydžio jis būna iš mūsų“, – pasakojo pašnekovas.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Giedrius Leškevičius

REKLAMA

Apie tokį gyvenimą svajojo nuo vaikystės

Apie skrydžius Giedrius svajojo nuo pat vaikystės. Tiesa, tuomet dar nežinojo, kokiu būdu pakils į dangų. Lemtingu prisiminimu iki šiol išliko tėčio iš komandiruotės parvežtas lėktuvo modelis.

„Nuo mažens žinojau, kad skraidysiu, tik nežinojau kuo. Kai man buvo ketveri, tėtis iš komandiruotės parvežė plastikinį lėktuvėlio modeliuką, kurį reikia sulipdyti. Labai norėjau tai daryti, bet tėtis vis sakydavo, kad dar esu per mažas.

REKLAMA

Kai sulaukiau šešerių, tą modelį suklijavome kartu. Jis ilgą laiką buvo mano svajonių objektas. Tuomet supratau, kad ir aš vieną skraidysiu“, – prisiminė G. Leškevičius.

Kaip pasakojo Giedrius, buvo etapas, kai jį labai traukė sklandytuvai. Tačiau vaikystės svajonei tuomet nebuvo lemta išsipildyti – tam sutrukdė ir laikmetis, ir aplinkybės.

„Alytuje buvo sklandytojų būrelis, labai norėjau ten lankyti treniruotes. Bet buvo devyniasdešimtieji, laikai ne patys ramiausi. Kas paleis vaiką važinėti 25 kilometrus į tuos užsiėmimus? Tėvai ir nepaleido.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Todėl ta svajonė tik stiprėjo. O jau studijuojant Vilniuje vienas bičiulis mane kokius trejus ar ketverius metus vis kalbino prisijungti prie Oreivystės centro komandos. Ir vieną kartą tiesiog nuėjau“, – pasakojo jis.

Giedrius Leškevičius laidoje „LT Karaoke“ (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)

Kalbėdamas apie šiandieninę situaciją, Giedrius neslėpė, kad oreivių bendruomenei itin skaudi tema yra vis griežtinami skrydžių ribojimai Vilniaus padangėje. Pasak jo, oreiviai nuolat ieško kompromisų, tačiau jaučiasi vis labiau spaudžiami.

REKLAMA

„Mūsų taisyklės labai sugriežtintos, ypač nuo 2023 metų. Vilnius mums yra labai skausminga tema. Norėtųsi suprasti priežastis, kodėl mūsų bičiuliai iš oro navigacijos taip nori sumažinti balionų kiekį. Argumentuojama tuo, kad smarkiai padaugėjo lėktuvų reisų. Mes bandome sakyti, kad Vilniaus dangų užimame vos keliolikai minučių per dieną.

REKLAMA

Jeigu vyksta du skrydžiai, tai gal valandą per dieną. Vėliau išskrendame ir niekam netrukdome. Dar daugiau – pagal dabartines taisykles esame įpareigoti per penkiolika minučių pakilti į tokį aukštį, kad netrukdytume lėktuvams, ir visuomet tai padarome. Tačiau vis tiek jaučiamės smaugiami, gniaužiami“, – kalbėjo jis.

Prakalbo apie muziką

Ne mažiau svarbi Giedriaus gyvenimo dalis yra muzika. Ir, kaip paaiškėjo, dainos skamba ne tik scenoje – kartais jos tampa puikia priemone nuraminti keleivius skrydžio metu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Visada dainuoju. Vienas veiksmingiausių būdų keleiviams nuraminti ir atpalaiduoti – pakilus uždainuoti“, – šyptelėjo jis.

Giedrius Leškevičius (Fotobankas)

Nors tiek scena, tiek skrydžiai suteikia daug emocijų, Giedrius pripažįsta, kad šie jausmai yra labai skirtingi. Vienu atveju atsakomybė tenka tik pačiam sau, o kitu – ir visiems kartu skrendantiems žmonėms.

REKLAMA

„Ir scenoje, ir balione gali gauti adrenalino, euforijos ir daug džiaugsmo. Tačiau emocijos yra visiškai skirtingos. Skrydžio jaudulio nepavadinčiau stresu. Visgi pilotas negali būti pernelyg atsipalaidavęs, bet negali būti ir pernelyg susikaustęs. Tam tikras streso lygis yra būtinas, kad nedarytum klaidų ir išliktum susikoncentravęs.

Scenoje viskas kitaip. Ten pirmiausia atsakai už save, o jeigu sudainuosi pro šalį, kiti labai nenukentės. Todėl ir tas jaudulys yra šiek tiek kitoks“, – laidoje sakė G. Leškevičius.

Visą pokalbį klausykite čia: 

Radijas Internetu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų