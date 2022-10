Iš premjerės pareigų atsistatydintos Liz Truss gyvenimas: romanas su kolega ir ištarti žodžiai, kurie pavertė ja interneto sensacija

Tėvai

Mary Elizabeth Truss gimė 1975 m. liepos 26 d. Oksforde. John Kenneth ir Priscilla Mary Truss šeimoje. Nuo mažens šeima pirmenybę teikė jos antrajam vardui Elizabeth, kuris iki šiol yra vienas populiariausių JK, tačiau dėl to jis buvo sutrumpintas iki paprastesnio Liz. Būsimos politikės tėvas buvo Lidso universiteto matematikos profesorius, o mama – slaugytoja, mokytoja.

Liz užaugo Škotijoje, trumpai gyveno Kanadoje, vėliau grįžo į JK, kur Oksfordo Mertono koledže studijavo filosofiją, politiką ir ekonomiką. Mokydamasi koledže Liz palaikė liberalus demokratus ir netgi pasakė kalbą konferencijoje 1994 m., ragindama panaikinti monarchiją. Tačiau netrukus po to, kai baigė studijas, 1996 m. Truss įstojo į konservatorių partiją.

Politinė karjera

Baigusi universitetą Truss tapo buhaltere ir dirbo „Shell“ ir „Cable & Wireless“, tačiau visada norėjo įsitraukti į politiką, kurios ji ir aktyviai siekė. Po kelių nesėkmingų bandymų 2010 m. ji pagaliau buvo išrinkta Norfolko pietvakarių parlamento nare ir tik po dvejų metų pateko į vyriausybę kaip švietimo ministrė. 2016 m. ji pateko į istoriją tapdama pirmąja moterimi generaline prokurore.

2017 m. balandį ministrų kabinetas pareikalavo, kad Theresa May atleistų Elizabeth Truss iš lordo kanclerės pareigų. Tada ji buvo paskirta vyriausiąja iždo sekretore antrajame Theresos May kabinete, o iš tikrųjų tai buvo pažeminimas. 2019 metais Liz jau rodė ambicijas pakeisti May konservatorių partijos lyderio poste, kai ji atsistatydino , tačiau dėl to nusprendė nekandidatuoti ir palaikė Borisą Johnsoną, o formuojant jo kabinetą gavo užsienio reikalų ministrės pareigas.

Valdant B. Johnsonui, jos karjera dar labiau įsibėgėjo. Taigi 2021-aisiais Liz buvo paskirta į užsienio reikalų ministrės pareigas. Eidama šias pareigas ji užtikrino, kad būtų paleisti Didžiosios Britanijos piliečiai Nazanin Zagari-Ratcliff ir Anoushe Ashuri, kurie buvo sulaikyti Irane dėl kaltinimų šnipinėjimu ir nuteisti penkeriems metams kalėti, o Liz taip pat laikėsi griežtos pozicijos prieš Rusijos invaziją į Ukrainą.

Netinkama kalba apie sūrį

2014 m., eidama aplinkos, maisto ir kaimo reikalų ministrės pareigas, partinėje konferencijoje Liz Truss dramatišku tonu ir keistomis veido išraiškomis pasakė kalbą apie produktų importą į užsienį ir ypač apie sūrį.

„Mes importuojame du trečdalius savo sūrio. Gėda“, – piktu veidu sakė ji.

Tačiau be sūrio Truss turėjo dar vieną keblią situaciją. Po spaudos konferencijos ji pasiklydo kambaryje.

Asmeninis gyvenimas

Politikė daug nekalba apie savo asmeninį gyvenimą, tačiau yra ištekėjusi už finansų direktoriaus Hugh O'Leary, su kuriuo susipažino 1997 metais. Jie susituokė po trejų metų – 2000 m. Šioje santuokoje susilaukė 2 dukterų.

Tačiau 2006 m. Truss atsidūrė skandalo centre, kai į viešumą iškilo jos romanas su buvusiu konservatorių parlamento nariu Marku Fieldu, kuris tuo metu buvo jos politinis mentorius. Romanas truko apie 18 mėnesių, iki 2005 m. birželio mėn.