Iš neseniai dvynukų susilaukusios Ievos Juozapaitytės-Varnienės – džiugi žinia

Šį šventinį vakarą scenoje pasirodys žinomi Lietuvos solistai – sopranas Ieva Barbora Juozapaitytė-Varnienė bei baritonas Vytautas Juozapaitis.
Koncertas įvyks jau šių metų lapkričio 20 d. 18:30 val.
Renginio trukmė – apie 2 val. (numatyta viena 15 min. pertrauka).
Kartu su solistais koncertinę programą kurs:
- Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Modestas Pitrėnas)
- Valstybinis choras „Vilnius“ (meno vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas)
- Aktorius Dainius Svobonas
- Dirigentas Robertas Šervenikas
Turtinga koncertinė programa
Kaip rašoma organizatorių puslapyje, koncerte skambės iškilūs lietuvių kompozitorių kūriniai bei opusai, glaudžiai susiję su Lietuva:
I dalis: M. K. Čiurlionio uvertiūra „Kęstutis“, M. Petrausko operos „Birutė“ uvertiūra bei Birutės arija, A. Ponchielli operos „Lietuviai“ uvertiūra, Aldonos arija bei Aldonos ir Arnoldo duetas, B. Dvariono Dalios arija iš operos „Dalia“, V. Klovos Ūdrio daina iš operos „Pilėnai“, J. Gruodžio „Oi ant kalno“ ir J. Tallat-Kelpšos „Už aukštųjų kalnelių“.
II dalis: D. Zakaro „Gloria Patri“ iš „Magnificat“, L. Rimšos „Cantus. Amemus“, A. Martinaičio „Himnas meilei“ iš oratorijos „Tikėjimo ir vilties invokacijos“ bei V. Kernagio „Baltas paukštis“.
Prieškoncertinis susitikimas su muzikologe
Likus valandai iki renginio pradžios, 17.50 val., filharmonijos orkestrinėje (5 aukšte) vyks 30 min. pokalbis-susitikimas su muzikologe dr. Aušra Strazdaite-Ziberkiene. Susitikimo metu klausytojai bus supažindinti su lietuviškos muzikos raida bei ypatumais.
Įėjimas į šį susitikimą nemokamas su koncerto bilietais, tačiau vietų skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija.
Bilietų kainos svyruoja nuo15 iki 25 Eur (riboto matomumo vietos – 10 Eur).
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