TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš grupės „Sisters On Wire“ – džiugi žinia gerbėjams

2025-11-11
2025-11-11 16:25

„Gylis“ – tai daina iš grupės naujausio albumo „Siluetai”, kuris pasirodė šių metų birželio mėnesį. Kaip teigia grupės nariai, kūrinyje kalbama apie svarbą paleisti žmogų, kai tam ateina laikas.

„Gylis" – tai daina iš grupės naujausio albumo „Siluetai", kuris pasirodė šių metų birželio mėnesį. Kaip teigia grupės nariai, kūrinyje kalbama apie svarbą paleisti žmogų, kai tam ateina laikas.

„Daina „Gylis“ pasakoja apie monotonijos įkalintą ryšį su žmogumi ir suvokimą, kad atėjo laikas šį ryšį nutraukti“, – dalinasi grupės narė Ieva Ščerbinskaitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Išgirdau, jog mano draugai, kurie ilgai buvo santykiuose, nusprendė išsiskirti. Po kurio laiko jie sakė, kad tai buvo geriausias sprendimas. Paskutinius metus santykiuose jie nesikalbėjo ir net kartais buvo sunku būti šalia vienas kito. Dabar jie yra geri draugai, rūpinasi ir palaiko vienas kitą ir net draugauja šeimomis. Manau, tai labai svarbu – mokėti laiku paleisti žmogų“, – atvirauja Olegas Jerochinas. 

Pristato muzikinį klipą

Šiandien grupė pristato muzikinį klipą, kuriame ryšys tarp žmonių vaizduojamas per laidų prizmę.

„Norėjome, kad klipas pabrėžtų pagrindinę dainos idėją. Klipe matysite daug laidų, kurie apvynioja mus – tai simbolizuoja ryšį tarp žmonių. Jeigu tuose laiduose neteka elektra – kaip ir meilė santykiuose –  jie tampa tiesiog virvėm, kurios sukausto žmones. Taip pat laidai kartais susivynioja į mazgus – tai yra neišspręstų problematiškų situacijų santykiuose metafora“, – dalinasi grupės nariai.

„Smagu, kad pagaliau nufilmavome klipą, kuris turi sąsają ir su mūsų grupės pavadinimu. „Sesės ant laido“ klipe tiesiog skęsta laiduose!”– juokdamasi papildė I. Ščerbinskaitė.

Patiko straipsnis?

