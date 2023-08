Internete – neva Viktorijos Siegel atsiprašymo laiškas: sureagavo ir pati moteris

Sekmadienio rytą laišką paviešino portalas delfi.lt. Pasak minėto portalo, šis įrašas neturkus buvo pašalintas.

Netrukus naujienų portalas tv3.lt kreipėsi ir į pačią V. Siegel dėl komentaro.

„Praėjo jau keli mėnesiai. Emocijos po truputį slūgsta. Ir aš jaučiuosi pasirengusi kalbėti.

Per šiuos kelis mėnesius aš tikrai labiau subrendau. Per skausmą ateina suvokimas. O man labai skauda. Skauda, kad viskas taip baigėsi. Skauda, kad nebėra tos gražios šeimos, kokia kažkada buvome. Laurynas suklydo. Bet ne ką mažiau klaidų padariau ir aš. Dabar jau nepakeisi to, kas padaryta. Kas pasakyta. O, kaip aš norėčiau tai padaryti!

Turiu galvoti apie mūsų vaikus. Ne, aš niekada nebūsiu ta tobula mama iš žurnalų viršelių. Bet savo vaikams negaliu neigti teisės turėti tėtį. Žinau, kad reikės dar nemažai laiko kol mes su Laurynu galėsime susėsti ir draugiškai pasikalbėti. Bet kažkada tai bus. Meilės, kuri mus jungė, taip lengvai neišjungsi. Tikiu, kad kažkada ji pavirs į abipusę pagarbą. Pažadu pačiai sau, kad iš mano lūpų daugiau niekada neišeis joks negatyvus žodis apie mano sūnaus tėtį. Pažadu, kad ne tik leisiu, bet ir skatinsiu savo sūnų praleisti tiek laiko su tėčiu, kiek jiems abiem reikia.

Noriu užbaigti šį juodąjį etapą. Visi klystame, visi mokomės. Mums ši pamoka kainavo labai daug. Pasimokykime iš svetimų klaidų“, – rašoma tariamai V. Siegel įraše.

Naujienų portalui tv3.lt Viktorija Siegel teigė, kad šis įrašas yra netikras. „Čia fake“, – sakė ji.