Ingrida Martinkėnaitė – apie stilių: turiu daug rūbų, bet vis tiek neturiu, ką apsirengti

Kaip pasakoja Ingrida Martinkėnaitė, stilius yra itin svarbi jos kasdienio gyvenimo dalis. Atidžiai ir kruopščiai drabužius ji renkasi ne tik pasirodymams scenoje, bet ir laisvalaikiui, kelionėms bei šventėms. Tačiau ji pripažįsta – taisyklė, jog dukart apsirengti taip pat – nevalia, jai svetima, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Dažniausia, kai atrandu drabužį, kuris man tinka ir patinka, mėgstu jį nešioti ilgą laiką. Atvirai ir stipriai pasisakau už tvarumą, nesu iš tų, kurie nuolat keičia drabužius. Be to, visai nesuprantu žmonių, kurie negali antrąkart apsivilkti kokio nors rūbo. Tai prieštarauja visiems mano tvarumo įsitikinimams“, – pasakoja žinoma dainininkė.

Tačiau I.Martinkėnaitė atvira, nors ir mėgsta rengtis madingai, visgi parduotuvėse jai ne visada pavyksta rasti ir įsigyti tokių drabužių, kurie idealiai tiktų prie jau turimo garderobo. Pasak žinomos moters, ne visi pirkiniai yra sėkmingi, ir kartais, neatradę vietos kasdieniuose deriniuose, jie lieka gulėti spintoje.

„Dažnai prisiperku rūbų, kurių man nereikia arba tokių, kurie man netinka – kartais jie netgi nedera tarpusavyje. Mėgstu sakyti, kad jie yra „iš skirtingų operų“. Kadangi dažniausia apsipirkinėju pati – pati viską ir derinu. Nesu stilistė, tad ne visada žinau, kaip tinkamai suderinti spalvas, formas ar medžiagas, todėl spintoje turiu krūvą nenešiojamų drabužių. Noriu juos kam nors paaukoti, kad jie įgautų antrą gyvenimą“, – atvirauja Ingrida.

Kaip sako žinoma dainininkė, ji, kaip ir daugelis kitų, dažnai apsipirkinėja elektroninėse parduotuvėse. Tačiau tai, anot jos, yra gana sudėtinga. Sunkiausia jai – įsivaizduoti, ar tas drabužis tiks prie jau turimo garderobo, ar bus lengvai derinamas.

„Kartais neturiu supratimo, kaip drabužis atrodys tarp mano jau turimų rūbų. Be to, perkant internetu sunku nuspręsti, ar tas daiktas tiks prie mano plaukų, akių spalvos, figūros tipo. Dažnai pati sau to atsakyti negaliu. Nuolat prisiperku drabužių, kurių nemoku derinti, tad galiausiai turiu daug rūbų, bet vis tiek neturiu, ką apsirengti“, – panuogąstavo Ingrida.

Ingrida Martinkėnaitė

Ingrida Martinkėnaitė

Čia žinoma dainininkė pripažįsta – stilisto paslaugos tikrai palengvintų jos gyvenimą. Mat fotosesijų ar filmavimų metu jai dažnai tenka atsiduoti į stilistų rankas – tai, anot jos, yra tikras išsigelbėjimas.

„Norėčiau, kad visas mano spintos turinys derėtų tarpusavyje. Užtektų ir to, kad stilistas parinktų kelis tinkančius derinius: tiek ypatingoms progoms, tiek laisvalaikiui. Neslėpsiu, po fotosesijų tenka nusipirkti tai, ką man parenka stilistai. Labai gerai, kai žmogus, kuris išmano savo darbą, sudeda visą eilutę rūbų ir aksesuarų, kurie tikrai tau tinka. Atsirinkti vienos stilistikos daiktus yra aukštasis pilotažas“, – juokauja Ingrida.

Visas šias problemas padės išspręsti L‘Officiel Lietuva kūrybinės komandos sukurta programėlė SOS Style. Dirbtinis intelektas programėlės vartotojams kasdien pateiks daugybę derinių iš jų pačių spintos ir įrodys, kad kiekvienas žmogus tikrai turi, ką apsirengti. L‘Officiel komanda garantuoja – išmani stiliaus pagalba telefone taps kasdieniu gyvenimo palydovu.

„Mokėti profesionaliai suderinti drabužius tarpusavyje – taip, kaip daro stilistai – yra mano siekiamybė. SOS Style programėlėje tereiks nusifotografuoti spintoje esančius drabužius ir kasdien išsirinkti derinius, kuriuos ji sukuria. Maža to, programėlė padeda išvengti ir impulsyvių pirkinių – parduotuvėje nufotografavus rūbą, galima iškart patikrinti, ar jis tinka prie jau esamų daiktų spintoje“, – tvirtina Ingrida.