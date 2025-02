Ingrida Kazlauskaitė sulaukė nelaukto svečio miegamajame: „Tikrai nepanorau miegoti su juo kartu“

„Šioje tolimoje saloje, pasaulio pakrašty, teko lankytis pirmą sykį. Iš tiesų, tas pirmas įspūdis priklauso nuo to, kaip mes viduje esame nusiteikę, kokie mūsų lūkesčiai ir kaip mes visa tai priimame. Aš tiesiog labai norėjau šilumos, vandenyno, palmių“, – sako Ingrida.

Pirmasis susitikimas su Šri Lanka

Nusileidus Matalos oro uoste ir atvykus į viešbutį ant vandenyno kranto, Ingrida patyrė nepamirštamą akimirką.

„Pirmąją naktį mes buvome apsistoję tiesiog ant vandenyno kranto, tai mano lūkesčius tiesiog viršijo. Aš buvau labai laiminga atsikėlusi ir pravėrusi terasą pamačiusi tą didžiulį, galingą, ošiantį Indijos vandenyną, baltą smėlį, beždžionėles, šokinėjančias per palmes. Aš tikrai viršijau savo lūkesčius, įspūdis man buvo fantastiškas, tarsi būčiau pakliuvusi į rojų žemėje.

Ne veltui Šri Lanka yra Indijos perlu vadinama sala. Emocijos buvo labai geros ir kasdien keliaujant tas emocijos pakilimo lygis vis augo, nes sielai ir akims tai buvo tiesiog medus“, – pasakojo atlikėja.

Ingrida pripažino, kad Šri Lanka pranoko jos lūkesčius. Kelionės metu ji aplankė ne tik pietinę, bet ir rytinę salos dalį, kuri dar ne taip dažnai lankoma lietuvių turistų.

Į šią kelionę Ingrida vyko ne viena: „Tai nebuvo solo kelionė. Keliavau info turu, su kelionių agentūra, norėdama pažinti šią salą, bet ir pasidalinti su žmonėmis savo patirtimi, įspūdžiais ir patarimais, kaip pasiruošti tokiai tolimai kelionei. Kelionėje buvo lietuvių tokia grupė sudaryta, aš nebuvau viena“.

Egzotikos kupina kasdienybė: skoniai, kvapai ir ritualai

„Keliaujant po skirtingas šalis supranti, kad kiekviena jų turi savo kvapą ir skonį. Šri Lanka – tikra egzotika už labai gerą kainą“, – pasakoja Ingrida.

Vienas didžiausių atradimų buvo prieskonių plantacijos, kur ji susipažino su autentiškais ajurvediniais produktais ir natūraliais kvapais. Eukaliptas, mėta, vanilė – kiekvienas kvapas turėjo savą istoriją, o prieskonių įvairovė tapo pagrindine lauktuvių dalimi.

Ne mažiau įspūdinga buvo ir arbatos degustacija „Damro Tea“ plantacijoje, kurioje Ingrida galėjo iš arčiau susipažinti su garsiosios Ceilono arbatos auginimo ir gamybos procesu.

Kalbėdama apie vietinę virtuvę, ji išskyrė aštrių patiekalų įvairovę, tačiau pabrėžė, kad turistai gali lengvai rasti ir švelnesnių skonių alternatyvų.

„Ten vyrauja tai, kas yra aštru, bet jie yra labai pasiruošę priimti turistus ir iš kitų pasaulio šalių, kuriose nėra tas aštrumas kasdienės virtuvės ingredientas, tai tikrai galima pasirinkti. Keliaujant mes tiesiog užsinorėjome elementarios picos, tai viskas tvarkoje, sustojome į piceriją ir pavalgėme normalią picą, tikrai neaštrią“, – prisimena moteris.

Netikėtas atradimas – lietuvišką tinginį primenantis desertas „Chocolate Salami“, kuris nustebino ne tik savo skoniu, bet ir pavadinimu.

„Viename viešbutyje prie desertų pamačiau lietuvišką tinginį! Jis gal vos minkštesnis, bet realiai, toks pat. Keisčiausia, tai jo pavadinimas. Šri Lankoje lietuviškas tinginys vadinamas „Chocolate Salami“, aš net nufotografavau“, – šypsosi Ingrida.

Vietiniai žmonės ir kultūros ypatumai

„Matosi, kad Šri Lankoje žmonės dar sunkiai verčiasi savo gyvenime, jiems trūksta tų pinigėlių, tai aš tikrai noriu visus turistus paskatinti – nesiderėkim. Ten ir taip ta rupija yra labai mažos vertės, vaisiai kainuoja tiesiog centus, tai nesiderėkime, palaikykime, nes jie tikrai labai laukia tų turistų“, – dalijasi atlikėja.

Moteris pabrėžia, kad kelionėse svarbu ne tik imti, bet ir duoti – pastebėti, išgirsti ir padėti tiems, kam to labiausiai reikia.

„Mano mama mane taip augino, kad reikia išgirsti, matyti, suvokti, būti empatiškai ir kažkur nuvykus, ne tik grobti viską, bet pagalvoti, o ką mes galime duoti, kuo galime padėti“, – sako Ingrida.

Keliaudama po Damro arbatos plantacijas, Ingrida Kazlauskaitė susidūrė su dviem basomis mergaitėmis, kurios prašė pinigėlių mainais į kelis arbatos lapelius. Viena mergaičių Ingridai pasakė, kad jai labai reikia batų.

„Aš turėjau tokias basutes, kurios man buvo tik vienos iš keliasdešimties, tai paklausiau jos, ar jai tinka, ji atsakė, kad labai tinka, tai tiesiog aš jai jas ir padovanojau. Aš pamačiau, kiek jai džiaugsmo tai suteikė – akys tokios didelės pasidarė, ji tik čiupo tas basutes ir buvo tokia laiminga“, – prisimena ji.

Be to, Ingrida atkreipė dėmesį į kultūrinius skirtumus. Vienas įsimintiniausių aspektų – tai pagarba Budai per pilnatį. Apie tai verta žinoti kiekvienam turistui.

„Patarimas ir kitiems, kurie planuoja vykti ir nusiteikia labai švęsti, tai reikia labai žinoti, kad pilnaties pradžioje ir iki jos pabaigos, visoje saloje (netgi ir viešbučiuose, ir turistams) niekas neparduoda alkoholio, nes pilnatis laikoma ir švente, ir pagarba Budai. Tuo metu vyksta visokios eisenos, procesijos ir yra draudžiama vartoti alkoholį, jį pardavinėti. Tai va tokį momentą reikia tiesiog žinoti“, – sako I. Kazlauskaitė.

Šri Lanka – laukinės gamtos karalystė

Šri Lanka garsėja savo nepaprasta gyvūnija, todėl kelionėje netrūko ir netikėtų susitikimų su vietiniais gyvūnais.

„Važiuojant greitkeliu, pas mus šalia kelio varlinėja gandrai, o ten – povai! Vienas povas buvo užskridęs ant šalia stovinčio namelio stogo ir savo uodega uždengė net pirmo aukšto langą!“ – stebėjosi Ingrida.

Be to, ji iš arti susidūrė su įvairiais ropliais – nuo mažų, bet itin pavojingų iki keturių metrų ilgio nekenksmingų gyvačių. Tačiau bene juokingiausias nuotykis nutiko džiunglių apsuptyje įsikūrusiame viešbutyje.

„Pamenu, mes pasidėjome daiktus, išvažiavome į safarį dramblių pažiūrėti, o grįžusi į viešbutį, įėjau į savo kambarį ir norėjau vandens atsigerti iš butelio, kurį prie lovos pasistačiusi buvau. Aš paėmiau tą butelį ir kažkas cypti pradėjo, tai aš tą buteliuką su vandeniu numečiau ir pati cypiu, bet nesuprantu kas vyksta. Ir tik žiūriu, išbėga iš kažkur, išsigandęs manęs, driežiukas. Ir jis per lovą, po pagalve, kažkur po kaldra palindo, o aš tik klykiu...

Tada pradėjau ieškoti, nes tikrai nepanorau miegoti lovoje su juo kartu. Žinoma, tada jau pati juokiausi iš savęs, nes jis toks mažas buvo. Galiausiai aš jį radau, jis buvo palindęs po pagalve, tai miegojau tą naktį jau su šviesa įjungta ir juokiausi iš savęs. Viskas tikrai labai faina, bet tu turi būti pasiruošęs tam ir nusiteikęs“, – juokiasi moteris.

Viešbučiai ir infrastruktūra: nuo paplūdimių iki džiunglių

Ingrida su grupe iš viso apsistojo šešiuose viešbučiuose ir dar aplankė 21 skirtingą apgyvendinimo vietą. Pasak jos, Šri Lankoje turistai gali rinktis pagal savo biudžetą – nuo visiškai paprastų, ekonomiškų variantų iki prabangių 5 žvaigždučių kurortų.

„Labai galima rinktis, kokie turisto lūkesčiai yra ir kokios finansinės galimybės – galima ir ekonomiškame lygmenyje pailsėti tikrai. Jeigu norisi keliauti tik su kuprine, surfinti, galima tikrai ir į tą nedidelį paketą sutilpti, bet jau tada nereikia labai didelių lūkesčių puoselėti viešbučiui, nes ten tikrai yra labai didelis kokybės skirtumas, kur yra trys žvaigždutės ir keturios, ar penkios“, – sako Ingrida.

Moteriai didžiulį įspūdį paliko vandenyno bangos, jo ošimas – tai ji prilygino meditacijai. Ingrida taip pat pažymėjo, kad viešbučio darbuotojai ypač rūpinasi turistų saugumu – į paplūdimį patekti galima tikrai ne bet kuriuo paros metu.

„Vandenynas, tai jau nebe jūra, iš tiesų ten labai galingos, smarkios bangos vyrauja, net ir ant kranto, jos labai gali greit parversti. Aš labai buvau atsargi. O kas liečia viešbučių prižiūrėtojus, tai ten būdavo tokios tvorelės nuo paplūdimio, o kadangi ten labai greitai temsta, tai kokią 18 valandą jau būdavo varteliai uždaryti, tai naktį pasimaudyti jau negalima, jie prižiūri labai. Tas labai smagu, nes turistai atsipalaidavę atskrenda, gyvena atostogų ritmu ir protas būna paliktas kažkur Lietuvoje.

Tas vandenyno ošimas man buvo kaip meditacinė muzika, kurios klausome, tai man jo jau trūksta, aš jo jau pasiilgau, nes labai gera tai girdėti“, – sako Ingrida.

Ji taip pat išskyrė Šri Lankos turizmo patogumus: asfaltuotus greitkelius, interneto prieinamumą viešbučiuose ir galimybę atsiskaityti kortele beveik visur.

Lankytinos vietos ir svarbiausi objektai

Kelionės metu Ingrida ir jos grupė aplankė daugybę įspūdingų vietų:

Sigirijos uolą – įspūdingą archeologinį objektą, vadinamą „dangaus tvirtove“;

– įspūdingą archeologinį objektą, vadinamą „dangaus tvirtove“; Rambodos krioklius , kurių grožis sužavėjo visus keliautojus;

, kurių grožis sužavėjo visus keliautojus; Auksinę Dambulos uolos šventyklą – unikalią budistinę vietovę;

– unikalią budistinę vietovę; Budos Danties šventyklą Kandžio mieste, kuri laikoma viena svarbiausių budizmo relikvijų;

Kandžio mieste, kuri laikoma viena svarbiausių budizmo relikvijų; Nuvara Eliją – istorinį kalnų miestelį, garsėjantį arbatos plantacijomis;

– istorinį kalnų miestelį, garsėjantį arbatos plantacijomis; Šilko gamintojus , kur Ingrida pasipuošė raudonu sariu;

, kur Ingrida pasipuošė raudonu sariu; Prieskonių plantaciją – iš čia į Lietuvą moteris parsivežė daugiausiai lauktuvių;

– iš čia į Lietuvą moteris parsivežė daugiausiai lauktuvių; Laukinį safarį , kur su grupe stebėjo laukinį dramblių gyvenimą;

, kur su grupe stebėjo laukinį dramblių gyvenimą; „Damro Tea“ arbatos gamykloje , kuri garsėja savo Ceilono arbatomis;

, kuri garsėja savo Ceilono arbatomis; Peradenijos Karališkasis botanikos sodą – jame auga daugiau nei 4000 rūšių augalų.

Dar vienas įsiminusių reginių buvo tradicinių šrilankiečių šokių programa, kurioje atsispindėjo šalies kultūra ir paveldas.

Kelionės patarimai būsimiems turistams

Ingrida pasidalino ir naudingais patarimais tiems, kurie planuoja kelionę į Šri Lanką. Ji rekomenduoja iš anksto susiplanuoti ekskursijas, pasirinkti tinkamą gidą.

„Tikrai patarčiau atsakingai pažiūrėti į ekskursijas, ką jūs norėtumėte pamatyti, iš anksto tai susiderinti ir tuomet jums priskiria gidą ir jūs galite pasirinkti, kuria kalba norite, kad jis kalbėtų – ar anglų, ar dar kokia kita kalba, ir tada jau jie formuoja tas grupes. Mes turėjom fantastinį gidą, labai daug žinantį, jis mums labai daug ką parodė“, – pasakoja I. Kazlauskaitė.

Šri Lanka – tai šalis, kurioje egzotika slypi kiekviename žingsnyje. Nuo tropinių sodų ir budistinių šventyklų iki laukinių safarų ir pavojingų, bet kerinčių gyvūnų – ši patirtis Ingridai Kazlauskaitei paliko neišdildomą įspūdį.

„Tai buvo išties nuostabi kelionė, kupina egzotikos ir kontrastų, tikrai kartočiau ir kartočiau. Manęs klausia, ar dar kartą vykčiau, tai tikrai taip, nes pamačiau tik vieną dalį Šri Lankos, o tikrai dar yra ką pamatyti – tos Budos, šventyklos, plantacijos. Tikrai yra labai gera keliauti, ten rojaus ritmu gyveni“, – užbaigia ji.