Išsiskyręs ir vėl meilę atradęs Sergejus Maslobojevas atvėrė širdį: atskleidė sėkmingų santykių paslaptį

Sergėjus Tailande jau ne pirmą kartą. Pirmą kartą šioje šalyje lankėsi 2010 metais ir praleido tris mėnesius Patajoje. Vėliau grįžo 2015-aisiais, o po to dar 2016, 2022 ir šiais metais. Šįkart kelionės tikslas buvo Puketas, kur šiemet atsidarė sporto klubas „Revolution Gym“.

Sergejus Maslobojevas ir Santa Misenytė Tailande (25 nuotr.) Sergejus Maslobojevas ir Santa Misenytė (nuotr. asm. archyvo) Santa Misenytė (nuotr. asm. archyvo) Santa Misenytė (nuotr. asm. archyvo) +21 Sergejus Maslobojevas ir Santa Misenytė (nuotr. asm. archyvo) Santa Misenytė (nuotr. asm. archyvo) Sergejus Maslobojevas ir Santa Misenytė (nuotr. asm. archyvo) Sergejus Maslobojevas ir Santa Misenytė (nuotr. asm. archyvo) Sergejus Maslobojevas (nuotr. asm. archyvo) Santa Misenytė (nuotr. asm. archyvo) Sergejus Maslobojevas ir Santa Misenytė (nuotr. asm. archyvo) Sergejus Maslobojevas (nuotr. asm. archyvo) Santa Misenytė (nuotr. asm. archyvo) Sergejus Maslobojevas ir Santa Misenytė (nuotr. asm. archyvo) Sergejus Maslobojevas ir Santa Misenytė (nuotr. asm. archyvo) Sergejus Maslobojevas (nuotr. asm. archyvo) Sergejus Maslobojevas ir Santa Misenytė (nuotr. asm. archyvo) Santa Misenytė (nuotr. asm. archyvo) Sergejus Maslobojevas (nuotr. asm. archyvo) Sergejus Maslobojevas (nuotr. asm. archyvo) Sergejus Maslobojevas (nuotr. asm. archyvo) Sergejus Maslobojevas (nuotr. asm. archyvo) Sergejus Maslobojevas ir Santa Misenytė (nuotr. asm. archyvo) Sergejus Maslobojevas ir Santa Misenytė (nuotr. asm. archyvo) Sergejus Maslobojevas ir Santa Misenytė (nuotr. asm. archyvo) Santa Misenytė (nuotr. asm. archyvo)

(25 nuotr.) FOTOGALERIJA. Sergejus Maslobojevas ir Santa Misenytė Tailande

Dviguba nauda: treniruotės ir poilsis

Tailandas S. Maslobojevui buvo įprasta kelionė, kuri kartu tapo ir pabėgimu nuo kasdienybės, darbų bei iššūkių. Tačiau tuo pačiu metu jis derino poilsį su sportu – turėjo galimybę aktyviai leisti laiką, o laisvas valandas skirti sau ir Santai. Jie mėgavosi saule, skaniu maistu bei šviežiais vaisiais.

„Savo laisvą laiką skyriau, kad aprodyti Santai vietoves, tai įspūdžių, aš manau, ji turi su kaupu. Pati sako, kad jau laukia, nesulaukia, kada galės grįžti atgal, nes jai labai, labai patiko“, – sako Sergejus.

REKLAMA

REKLAMA

Sportininkas laikėsi griežto treniruočių grafiko – po dvi treniruotes per dieną, išskyrus sekmadienius, kurie buvo skirti poilsiui ir ekskursijoms.

REKLAMA

„Aš ne pirmą kartą važiuoju į Tailandą tokiam ilgam laikui, nes čia aš galiu ir pailsėti, ir palaikyti formą vienu metu. Čia yra stovykla, kur yra ir mano draugai, galiu sakyti. „Revolution Gym“ savininkas Timas Fisheris, mano geras bičiulis, visą laiką priima, pasirūpina mano treniravimusi. Treniravausi du kartus į dieną, kiekvieną dieną išskyrus sekmadienius, nes sekmadieniai pas mus buvo skirti kelionėms į salas“, – pasakoja jis.

REKLAMA

REKLAMA

Sergėjus pasakoja, kad lengvesnis etapas kelionėje buvo tik paskutinė savaitė prieš išvykstant. Jis žinojo, kad grįžęs namo iškart ners į intensyvų pasiruošimą, kuris reikš dvi ar net tris treniruotes per dieną. Todėl Tailande jis sąmoningai sumažino tempą ir paskutinę savaitę darė tik po vieną treniruotę per dieną. Vis dėlto, visos kelionės metu jis stengėsi išlaikyti gerą fizinę formą.

„Aš žinau, kad mano karjera nėra amžina ir, kad man reikia dar per paskutinius savo metus išspausti maksimumą, kiek tik įmanoma, todėl aš neatpalaiduoju raumenų, nenuleidžiu rankų ir pastoviai laikausi savo režimo. Taigi, treniravomės gana intensyviai“, – teigia S. Maslobojevas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ekskursijos ir kultūra: ne viskas paliko malonų įspūdį

Nors S. Maslobojevas jau buvo aplankęs populiarias Tailando vietas, didžiausią įspūdį Santa patyrė pirmą kartą išvydusi naktinį Puketo gyvenimą.

„Mes buvom ten penkias su puse savaitės, bet į naktinį gyvenimą, į pačią tą judesinę gatvę išėjome mes tik tai vieną kartą, tik tam, kad galėčiau parodyti jai, kas ten vyksta, kodėl manęs tai netraukia, kodėl aš ten neskubu važiuoti. Tai ji buvo šoke. Daug visokių nelegalių dalykų, daug visokių girtų žmonių, daug visokių muzikų, daug visko, ko tik tai širdis gali bet kuriuo gyvenimo momentu geisti – ten tai gali rasti“, – pasakoja Sergejus.

REKLAMA

Santa su Sergejumi sutiko, kad tai nėra jų pašaukimas ir visai ne to jie čia atvažiavo. Pamatyti – pamatė, suprasti – suprato, paveikslą nupiešė, bet, kaip sako Sergejus, „mes visai kitokį gyvenimą norime gyventi“. Kur kas labiau pora džiaugėsi gamtos grožiu. Jie aplankė Jameso Bondo, PiPi, Majos Beig bei Similan salas, plaukiojo su vėžliais, maudėsi su drambliais.

„Mes labai daug ką nuveikėme, buvo tikrai smagu ir, aš manau, įspūdžių buvo tikrai pilna“, – sako sportininkas.

REKLAMA

Kelionė sustiprino santykius su Santa

Sportininkas džiaugiasi, kad kartu į egzotišką kelionę leidosi ir mylimoji Santa. Vyras sako, kad ši patirtis tik dar labiau sustiprino jų ryšį.

„Na taip, aš manau, kad kiekvienas toks išvažiavimas, kiekvienas pabuvimas įvairiose situacijose, ir stresinėse, ir nestresinėse, ir intymiose, ir įvairiose kitokiose, kažko išmokina, parodo tą kitą žmogaus pusę, tą tikrąjį žmogaus veidą, nuogą veidą, nesuvaidintą, be kaukių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ši kelionė man tikrai davė didžiulį spyrį į priekį santykiuose, aš manau, kad dar labiau suartėjome. Ji mato, kaip aš stengiuosi viso to nuovargio metu, įtempto režimo metu, skirti ir dėmesio jai, ir laiko, ir jėgų. Kas yra nuostabu, kad matosi, jog ji visa tai vertina, o tai mane padaro laimingu ir priverčia didžiuotis savimi, kaip vyru.

Džiaugiuosi, kad mes tokį bendrą ryšį su ja turime, kad po kiekvieno įvykio mes mylime vienas kitą dar labiau ir labiau“, – atvirauja jis.

REKLAMA

Sėkmingų santykių paslaptis

Sergėjus įsitikinęs, kad norint išlaikyti harmoningus santykius, būtina nuo pat pradžių skirti dėmesį atviram bendravimui ir tarpusavio supratimui. Jis mano, kad dažna klaida – laukti, kol įsimylėjimo etapas baigsis, užuot iš karto investavus laiką į santykių stiprinimą. Todėl vyras pabrėžia, kad svarbiausia yra nuo pat pradžių kalbėtis ir dalintis mintimis.

REKLAMA

„Svarbu nelaukti, kol praeis tas medaus mėnuo, tas įsimylėjimo etapas ir kol jūs esate „ant bangos“, ant to jausmo gero – kalbėtis. Bendrauti, kalbėtis, dalintis mintimis, dalintis požiūriais, bandyti prisitaikyti vienas prie kito nuo pat pradžių“, – pataria S. Maslobojevas.

Pasak Sergejaus, tiek jis, tiek Santa jau turi ilgametę santykių patirtį, todėl jiems buvo aišku, kokie iššūkiai gali kilti ateityje. Būtent ši patirtis padėjo jiems iš karto nubrėžti aiškias ribas ir suprasti, kaip jie nori kurti savo santykius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jis atvirai pasakoja: „Abu mes esame po santykių, aš – po 10 metų santuokoje, Santa – po 7 metų santykiuose, abu mes žinome, kas yra tas įsimylėjimo laikotarpis, kas keliauja po to ir kokie paskui būna išgyvenimai ir nemalonumai. Tai mes nusprendėme, kad nuo pat pirmos dienos mes vienas su kitu bendrausime, kalbėsime ir nubrėšime visas ribas, kas yra peržengiama, o kas neperžengiama“.

Be atviro bendravimo, pasak Sergejaus, labai svarbus ir gebėjimas priimti vienas kito humoro jausmą. Jis džiaugiasi, kad su Santa jie puikiai supranta vienas kitą, todėl jų santykiuose net ir aštresni juokeliai nesukelia konfliktų.

REKLAMA

„Tuo metu aš suprantu, kad esu laimingas ir sėkmingas vyras, nes suradau save vertinančią ir mylinčią moterį. Tai tas mane labai džiugina“, – sako jis.

Taip pat vyras pabrėžia, kad svarbu ne tik bendrauti, bet ir gebėti suprasti partnerio požiūrį, įsijausti į jo situaciją. Anot jo, tokie dalykai turi būti daromi nuo pat santykių pradžios, nes vėliau kai kuriems žmonėms ego neleidžia pripažinti klaidų ir ieškoti kompromisų.

REKLAMA

„Svarbiausias dalykas yra bendrauti ir atsistoti kiekvieną kartą į to kito žmogaus batus, bet visa tai reikia daryti nuo pat santykių pradžios, nes po to, kai jau apsitrynę esate ir tada bandote kažką taisyti, tvarkyti, tai jau tada daugeliui žmonių, jų ego neleidžia to daryti. O kol esate ant bangos, kol norite nusileisti ir noriai nusileidžiate, ir padarote viską taip, kaip turi būti“, – atvirai sako S. Maslobojevas.

REKLAMA

REKLAMA

Artėjanti kova – naujas iššūkis

Grįžęs iš Tailando, S. Maslobojevas nelabai turėjo laiko atsipūsti – jau vasario 22 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje jo laukia nauja kova.

„Tiesą sakant, aš po paskutinės kovos visiškai negaliu sakyti, kad pailsėjęs esu, galima sakyti, kad pasiruošimas pas mane jau tik prasidėjęs yra, bet aš jau jaučiu, kad esu tikrame nuovargyje, kad duobėje esu, bet fizinė mano forma yra labai gera“, – teigia jis.

Maslobojevas džiaugiasi, kad net ir būdamas 37-erių vis dar demonstruoja puikų greitį ir ištvermę. Vyras pasakoja, kad atvažiavę Estijos kovotojai, kovotojai iš „Glory“, ir sunkiasvoriai kovotojai, ir lengvasvoriai, visi jam žėrė komplimentus, atkreipdami dėmesį į jo fizinę formą.

„Tai tas džiugina, suprantu, kad šiuo metu esu pike, savo jėgų žydėjime pačiame, tai visa tai reikia tiesiog išnaudoti, iki galo privesti. Psichologiškai yra svarbiausia nepamesti savęs ir prieiti iki varžybų sėkmingai, o tada sudalyvauti gerai. Kartais būna viskas gerai, bet psichologija kažkur tai paveda ir varžybose jautiesi labai, labai prastai. Bet su psichologe lygiai taip pat stengiamės dirbti, tai tikiuosi geriausio“, – šypsosi sportininkas.

Vyras priduria: „Tikiuosi, kad varžybos bus įspūdingos ir mes parodysime tikrai gerą, gražų šou Vasario 22 dieną, Kauno „Žalgirio“ arenoje. Tad kviečiu visus gyvai pažiūrėti šitą renginį ir palaikyti mane“.