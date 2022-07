Ingos Stumbrienės dukra Estela – apie išsipildžiusią svajonę, ateities planus ir gyvenimo pamokas: nustebino 1 dalykas

Naujienų portalui tv3.lt Estela Stumbraitė papasakojo apie išsipildžiusią svajonę, kulinarijos kursus bei ateities planus.

Pasak Estelos, savaitgalis Didžiojoje Britanijoje jai buvo kupinas įspūdžių: „Savaitgalis Londone buvo puikus, nes apsilankiau ne tik Gordono Ramsay akademijoje, bet ir Jamie Oliver kulinarijos mokykloje. Vykti į kursus buvo nebaisu, atvirkščiau, nekantravau sulaukti, kuomet galėsiu kursų metu su šefų pagalba gilinti kulinarines žinias. Kursuose jaučiausi puikiai, nes pagaliau išsipildė viena iš mano svajonių.“

Nepaisant to, jog Stumbrų šeima Londone lankėsi tik savaitgalį, tačiau Estela per tą laiką išmoko daug naudingų pamokų. „Apsilankiau viename iš Gordono Ramsay akademijos kursų, bet įspūdžių pakaks dar ilgam. Per šią gaminimo pamoką mokėmės paruošti garsųjį „Beef Wellington“. Ir dėka puikios šefės, kuri vedė kursus, manau, kad puikiai pavyko įgyvendinti užduotį.

Na, o Jamie Oliver mokykloje tobulinau savo pjaustymo su peiliu įgūdžius ir mokinomės gaminti itališkus patiekalus. Tai buvo tikrai vertinga ir smagi patirtis. „Beef Wellington“ ankščiau nesu gaminusi, todėl buvo pakankamai didelė užduotis pabandyti atkartoti šį unikalų ir kulinarinių subtilybių kupiną patiekalą. Pats Gordonas šį patiekalą tobulino labai ilgą laiką“, – šyptelėjo pašnekovė.

Estela Gordono Ramsay akademijoje turėjo 3 valandas trukusią kulinarinę pamoką, o Jamie Oliver mokykloje – 2 kursus po 2 valandas.

„Šefai Gordono Ramsay akademijoje, kaip ir Jamie Oliver Mokykloje, buvo labai paslaugūs. Ypač maloniai nustebino jų palaikymas akademijoje, kuomet iškepiau „Beef Wellington“ ir ruošiausi prapjauti vidų ir sužinoti, kaip man pavyko“, – džiaugėsi ji.

Baigdama pokalbį apie kulinarijos kursus Londone, Estela užsiminė ir apie ateities planus: „Apsilankymai kursuose suteikė man dar daugiau įkvėpimo gaminti ir siekti savo tikslo – turėti restoraną. Tad planuoju ir toliau lankytis įvairiuose kulinarijos kursuose ir tobulinti savo įgūdžius.“

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad kiek anksčiau Inga Stumbrienė yra pasakojus apie savo dukrą.

Inga atviravo, jog Estela perėmė vieną jos savybę: „Mes labai panašios tvirtu charakteriu. Ji labai kruopšti ir atsakinga mergaitė. Žinoma, kad būna visko, tačiau svarbiausia yra kalbėtis ir išsiaiškinti nesutarimus.“

Paklausta, kokia gi buvo Inga paauglystėje, moteris šyptelėjo, kad labai panaši į Estelą. „Aš paauglystėje buvau nepriklausoma, labai žingeidi. Vis kažką veikdavau, planuodavau, stengdavausi atrasti naujų dalykų ir patirčių. Tuo Estela labai panaši, ji viskuo domisi, lanko daug skirtingų būrelių, dalyvauja įvairiose veiklose“, – naujienų portalui tv3.lt sakė pašnekovė.

Tęsdama pokalbį apie dukrą bei paauglystę, moteris neslėpė, kad šis gyvenimo etapas nėra lengvas. „Aš manau, kad kiekviename amžiuje yra ir savi sunkumai, ir savi malonumai. Taip, paauglystė sudėtingas etapas, tačiau svarbiausia daug kalbėtis ir stengtis suprasti. Visada stengiuosi padėti bei patarti vaikams, tačiau noriu ugdyti ir savarankiškumo jausmą, todėl dažnai patariu imtis iniciatyvos. Džiaugiuosi, kad Estela iki šiol atsižvelgia ir vertina mano nuomonę“, – šyptelėjo ji.

Baigdama pokalbį apie dukrą bei jų santykius, pašnekovė pabrėžė, kad nėra namų be dūmų, tačiau svarbu kalbėtis ir viską išsiaiškinti: „Tikrai būna visko. Tačiau labai svarbu kalbėtis, išsiaiškinti nesutarimus bei stengtis pasitaisyti.“