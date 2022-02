Inga Valinskienė atskleidė, kodėl nepasirodė M.A.M.A apdovanojimuose: Arūnas ant scenos žengė be mylimosios

Įspūdingu įvaizdžiu išsiskyrė ant scenos nominacijos paskelbti lipęs laidų vedėjas Arūnas Valinskas.

Vyras pasipuošė baltu švarku, kurį puošė daugybė emocijas išreiškiančių veidelių – emotikonų. Tiesa, šį kartą vyras ant scenos žengė be mylimosios – Ingos Valinskienės.

Dėl šios situacijos pasisakė ir pati moteris, kuri socialiniame tinkle atskleidė, kodėl nevyko į M.A.M.A apdovanojimus.

„Nesu ir, matyt, nebetapsiu nuolatine socialinių tinklų „gyventoja“. Bet šį kartą tiesiog privalau padėkoti... Pasisakė vieną dieną mano vyras esąs pakviestas į M.A.M.A. skelbti laimėtojo vienoje iš nominacijų. Žinau, kad važiuos, nes jis pareigingas ir atsakingas, neleidžia sau ignoruoti tokių kvietimų. Didžiąją dieną lydžiu sutuoktinį Kaunan.

Pažiūriu, kad kelnės gerai „gulėtų'“, nes kitaip gausiu velnių nuo kostiumo autoriaus Ruslano Rybakovo. Duodu bučkį, palinkiu sėkmės ir lieku vakarot mažoje draugijoje.

Gerbiu M.A.M.A. organizatorius už pastangas dovanoti Lietuvai ryškią muzikos šventę, bet tai ne tas renginys, į kurį veržčiausi, jei nėra ypatingo reikalo. Ir trauka raudoniems kilimams nesergu. Tad ačiū bičiuliams Raimondui ir Jolantai, Inai ir Markui už puikias kultūrines patirtis šių metų kultūros sostinėje, už gurmaniškas vaišes ir šilumą.

Ir štai kitą rytą mano ausis, o paskui ir akis (smalsu gi) pasiekia žinia, kad mano kuklus vardas rado sau vietos ir M.A.M.A. vedėjų lūpose, ir naujienų portalų antraštėse, ir net socialinių tinklų apkalbėlėse! Netikėta, bet – malonu. Ačiū visoms ir visiems už tokį nepelnytą dėmesį. Kol esate, pamiršta tapti nepavyks. Net jei norėtųsi“, – feisbuke rašė I. Valinskienė.

Renginio vedėjais tapo daugybę M.A.M.A statulėlių per savo karjerą pelniusi viena ryškiausių Lietuvos scenos žvaigždžių – Justė Arlauskaitė-Jazzu ir dainų autorius bei atlikėjas, žmogus-rokenrolas Tomas Sinickis.

„Žalgirio“ arenoje Jazzu ne tik ves renginį, bet ir atliks savo superhitą „Vasara“. Ant scenos taip pat pasirodys Justinas Jarutis su Jessica Shy, Vaidas Baumila, FC Baseball, Evgenya Redko, naują bendrą dainą publikai pristatys Vidas Bareikis ir „8 Kambarys“. Daugiau žvaigždžių vardų organizatoriai paskelbs netrukus. Laukia dar ne vienas siurprizas!

Trijų valandų muzikos šventėje Kauno „Žalgirio“ arenoje netruks ne tik muzikos, bet ir tikrų emocijų, kurios kaip ir kasmet, lydi apdovanojimus atsiimančius atlikėjus. Ceremonijos organizatorių teigimu šiais metais bus išdalinta 15 apdovanojimų, įvairiose kategorijose.

M.A.M.A. apdovanojimų akimirkas kviečiame pamatyti nuotraukų galerijoje:

„Visų pirma reikia nepamiršti, kad šie metai buvo be galo sudėtingi ir sunkūs muzikos pasauliui. Ar jie buvo labai geri? Galiu pasakyti, kad jie buvo tikrai neblogi. Ir labai džiugu yra tai, kad matome, jog per šiuos metus įvairūs muzikos autoriai, kūrėjai išleido per 200 su viršum muzikinių albumų. Tai įskaitant ir populiariąją muziką, ir klasikinę, ir foninę. Bet kokiu atveju, tikrai kūrybai žmonės buvo atsidavę.

Tikimės, kad „M.A.M.A“ apdovanojimai, kaip ir kiekvienais metais, pateiks naujų vardų. Ir jie bus tikrai tarp nominantų. Kai kuriems tai bus atradimas, kai kuriems tai bus mažai girdėti vardai. Labiausiai džiaugiamės dėl to, kad tiek ir praeitais metais, tiek ir šiais metais, kad ir kaip būtų sunku, apdovanojimai vyksta, jie nesustojo, nepadarė pertraukos, yra tvirti nuo pat pagrindų“, – kalbėjo M.Tyla.

M.A.M.A saugumo priemonės:

Šiais metais, organizuojant ceremoniją kaip renginį, M.A.M.A apdovanojimų organizatoriai ėmėsi svarbiausių priemonių, užtikrinančių visų dalyvių ir žiūrovų saugumą arenoje. Dar prieš apdovanojimus, dėl sklandaus bendradarbiavimo, organizatoriai susitiko su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato bei nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) atstovais.

Muzikos apdovanojimams M.A.M.A. 2021 organizatoriai parengė specialų planą, kuris leistų užtikrinti saugumą arenoje repeticijų bei renginio metu. Atsižvelgiant į pandeminę situaciją bei teisės aktus, M.A.M.A. atstovai be visiems renginiams galiojančių saugumo priemonių, tokių, kaip griežtas galimybių paso tikrinimas, patekimas į areną tik su ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratoriumi, saugių atstumų užtikrinimas, įspėjamųjų ženklų įrengimas, informacinių garso takelių transliavimas, draudimas salėje vartoti gėrimus ar valgyti, ėmėsi ir papildomų priemonių.

Bendradarbiaujant su klinika „UnaVita“ patenkant į areną tikrinami ne tik galimybių pasai, bet ir visiems apdovanojimų programos dalyviams bei personalui atlikti greitieji COVID-19 testai. Taip pat arenoje renginio metu dirba apmokyta savanorių komanda, kuri įspės žiūrovus bei dalyvius apie respiratorių dėvėjimą bei kitus reikalavimus.

