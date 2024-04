Inga Stumbrienė džiaugiasi motinyste: naujuose kadruose – prabangus vaiko vežimėlis

Socialiniuose tinkluose moteris neseniai pasidalijo keletu kadrų iš pasivaikščiojimo kartu su mažiausiuoju savo šeimos nariu.

„Mūsų pirmieji pasivaikščiojimai. Dar visai netolimi, tik aplink namus. Neseniai pražydo ir mūsų nuostabioji rožinė magnolija, tad turim tikrų tikriausią, nuostabiai kvepiantį, pasakų sodą“, – rašė I. Stumbrienė.

Nuotraukos gerbėjų dėmesį atkreipė dar ir dėl prabangaus prekinio ženklo „Dior“, kurio drabužiais buvo apsirengusi pati I. Stumbrienė. Suderinusi su apranga ji ir sūneliui išrinko to paties prekinio ženklo vežimą.

„Dior“ internetinėje parduotuvėje šio vežimo kaina siekia 6,5 tūkst. eurų.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Inga ir Aivaras Stumbrai kovo 30 dieną susilaukė trečiosios atžalos, jiems gimė sūnus.

REKLAMA

REKLAMA

Džiugią žinią I. Stumbrienė pranešė socialiniuose tinkluose.

„Baby, welcome to the world! (liet. Vaikeli, sveikas atvykęs į pasaulį). Esame palaiminti dangaus. Mūsų su didžiausia meile ilgai lauktas Šv. Velykų stebuklas! Nuo šiol, kovo 30-oji mums ypatinga data“, – parašė I. Stumbrienė prie naujagimio nuotraukos.

REKLAMA

Originaliai pranešė naujieną

Žinia apie trečiąjį nėštumą I. Stumbrienė pasidalijo tarpušventyje, paviešindama nuotrauką, kurioje vyras Aivaras jai laiko už nėščiosios pilvuko.

Paslaptingai pranešė apie nėštumą

„Spėkite, kokią ypatingą dovanėlę mes išpakuosime kitais metais?“, – šventiniu laikotarpiu pasidalijusi kalėdinė nuotrauka rašė moteris.

Komentaruose prasidėjo žmonių spėlionės, o kai kurie atspėjo, kad moteris padovanos dar vieną vaikelį.

Vėliau verslininkė paviešino dar vieną nuotrauką, kurioje matomas ir suapvalėjęs jos pilvas.

„TAIP! Mes laukiame mūsų trečiojo stebuklo!“ – žinią apie nėštumą patvirtino ji.

Verslininkai Inga ir Aivaras Stumbrai augina dar dvi atžalas – paauglius dukrą Estelą ir sūnų Gabrielių.