Inga Stumbrienė atostogauja saulėtoje Prancūzijoje: štai kiek kainuoja savaitė prabangiame viešbutyje

Neretai asmeninio gyvenimo akimirkomis besidalijanti I. Stumbrienė savo gerbėjus pradžiugino vasariškais kadrais.
Lepinasi saulės kaitra Prancūzijoje
Žinoma verslininkė socialiniame tinkle paviešino vaizdo įrašą, kuriame pademonstravo nepriekaištingą stiliaus pojūtį. Moteris atostogų metu pasipuošė šviesiai rožinės spalvos suknele, kuri atidengė jos dailias kojas, o stiliaus akcentu tapo skrybėlė.
„Princesės atostogos“, – brūkštelėjo ji.
Tiesa, vaizdo įraše moteris stovi už prabangaus „La Villa Mauresque“ viešbučio. Įdomu tai, kad jis – itin prabangus.
Internetinėje svetainėje nurodoma, kad norintys apsistoti čia savaitę, nuo rugpjūčio 18 d. iki rugpjūčio 24 d., turėtų pakloti kiek daugiau nei tris tūkstančius eurų. Viešnagė dviems žmonėms prasideda nuo 3 942 eurų.
Na, norintiems čia pailsėti nuo rugpjūčio 25 d. iki rugpjūčio 31 d. teks pakloti dar daugiau. Dviems asmenims poilsis kainuoja nuo 4 668 eurų.
