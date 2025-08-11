Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Inga Stumbrienė atostogauja saulėtoje Prancūzijoje: štai kiek kainuoja savaitė prabangiame viešbutyje

2025-08-11 14:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 14:10

Verslininkė Inga Stumbrienė šiuo metu atostogauja Prancūzijos Rivjeroje, kur apsistojo viešbutyje „La Villa Mauresque“.

Inga Stumbrienė (nuotr. Instagram)

Verslininkė Inga Stumbrienė šiuo metu atostogauja Prancūzijos Rivjeroje, kur apsistojo viešbutyje „La Villa Mauresque“.

REKLAMA
3

Neretai asmeninio gyvenimo akimirkomis besidalijanti I. Stumbrienė savo gerbėjus pradžiugino vasariškais kadrais.

Lepinasi saulės kaitra Prancūzijoje

Žinoma verslininkė socialiniame tinkle paviešino vaizdo įrašą, kuriame pademonstravo nepriekaištingą stiliaus pojūtį. Moteris atostogų metu pasipuošė šviesiai rožinės spalvos suknele, kuri atidengė jos dailias kojas, o stiliaus akcentu tapo skrybėlė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Princesės atostogos“, – brūkštelėjo ji.

Tiesa, vaizdo įraše moteris stovi už prabangaus „La Villa Mauresque“ viešbučio. Įdomu tai, kad jis – itin prabangus.

REKLAMA
REKLAMA

Internetinėje svetainėje nurodoma, kad norintys apsistoti čia savaitę, nuo rugpjūčio 18 d. iki rugpjūčio 24 d., turėtų pakloti kiek daugiau nei tris tūkstančius eurų. Viešnagė dviems žmonėms prasideda nuo 3 942 eurų.

Na, norintiems čia pailsėti nuo rugpjūčio 25 d. iki rugpjūčio 31 d. teks pakloti dar daugiau. Dviems asmenims poilsis kainuoja nuo 4 668 eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
gerai
gerai
2025-08-11 14:19
tegu atostogauna nereik jos LT gali visiskai neparvaziuot nusibodo slyksti boba
Atsakyti
Kaži
Kaži
2025-08-11 14:30
Ką ji ten, tame viešbutyje, gąsdina? Kodėl tapšniaus niekur nenusiveža, juk tik jo dėka tapo tokia žymi ”verslinyyykė”?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų