Inga Norkutė prakalbo apie grožio injekcijas: po 1 procedūros pasakiau „daugiau niekada“

TV3 televizijos eteryje jau startavo 17-asis „Moterys meluoja geriau“ sezonas, o I. Norkutė – vienintelė aktorė, nusifilmavusi visuose serialo sezonuose. Su naujienų portalu tv3.lt kalbėjusi Inga pasakojo, kad šis faktas jos nebestebina – žmonės taip pamilo personažus, kad moteris tiki, jog ir senatvėje vaidins šarmingąją Medą.

„Kartais žiūrovai prieina prie manęs ir sako, kad su šiuo serialu užaugo. Žmonės pamilo serialo personažus, pamatę mane gatvėje jie ima šypsotis. Man tai yra malonu. Neseniai iš smalsumo pasižiūrėjau senesnių sezonų serijas. Stebėjausi, kokie dabar mes visi pasikeitę, kokia aš buvau jauna ir graži. Galvoju, kad ir senatvėje Meda eis su lazdute ir kabins vyrus“, – juokėsi I. Norkutė.

REKLAMA

REKLAMA

Inga Norkutė atskleidė, kaip sutaria su kolegomis

Nors seriale nuolat atsiranda naujų veidų, su kai kuriais aktoriais I. Norkutė prie šio projekto dirba nuo pirmųjų sezonų. Moteris atvira – „Moterys meluoja geriau“ komanda jai yra tarsi antra šeima.

REKLAMA

„Tai yra sezoninis darbas – filmuojame vasarą, o po to išsiskiriame iki kito sezono, tad per tą laiką tikrai pasiilgstu kolegų. Darbas mus suartino, tapome tarsi šeima“, – tikino ji.

Inga atskleidė, kad su kai kuriais kolegomis užmezgė tokią šiltą draugystę, jog nebeįsivaizduoja kasdienybės be nuolatinių pokalbių. Viena iš jų – Robertėlio mamą įkūnijanti aktorė Kristina Andrejauskaitė.

„Su Kristina net juokėmės, kad tapome lyg giminaitės. Nors pastaraisiais sezonais filmavimo aikštelėje susitikdavome retai, tačiau nuolat susiskambiname, man ji tapo labai artima. Tačiau pasiilgstu ir visų kitų, net ir tų, kurie filmuojasi ne kiekvienais metais. Pavyzdžiui, Agnė Šataitė – nuostabi aktorė!“ – apie kolegas šiltai kalbėjo I. Norkutė.

REKLAMA

REKLAMA

Pokalbio metu Inga juokavo turinti du vardus, mat gerbėjai neretai į ją kreipiasi kaip į Medą. Tiesa, aktorė užsiminė, kad ne visais gyvenimo etapais jai tai buvo malonu.

„Kartais žmonės renginiuose prieina ir iš pradžių kreipiasi kaip į Medą, tik po akimirkos supranta, kad čia visgi Inga, – juokėsi aktorė. – Serialo pradžioje buvo smagu, kad atpažįsta, tačiau kiek vėliau atrodė, kad jau nusibodo, ypač, kai einu parduotuvėje ir visi apžiūrinėja, kokius pomidorus ar mandarinus perku. O dabar jau įpratau, man smagu, kad žmonės šypsosi mane pamatę. Tai reiškia, kad einu teisingu keliu.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Su Medos personažu savęs nelygina

Nors Meda seriale nuolat traukia akį ryškiais įvaizdžiais ir masyviais aksesuarais, I. Norkutė pabrėžia, kad gyvenime ji – savo personažo priešingybė.

„Esu iš tų moterų, kurios mėgsta patogumą, laisvalaikio stilių. Jokių papuošalų ir aksesuarų man nereikia, be to, kasdienybėje apskritai vaikštau be makiažo. Bet kartais labai gera pabūti Meda – kai pamatau, kaip dailiai mane padažo, žiūriu ir galvoju, kokia visgi graži moteris galiu būti“, – dalijosi I. Norkutė.

REKLAMA

Visgi, kaip sakė pati Inga, metai bėga, tad prisižiūrėti išvaizdą, o ypač dirbant aktore, yra būtina. Pasak pašnekovės, kokybiškiems produktams jai visai negaila pinigų.

„Geriau nenusipirksiu dešros, bet tuos pinigus investuosiu į brangius, bet gerus produktus. Ant savo veido tepu tikrai ne grietinę. Pavyzdžiui, odai mėgstu pasidaryti šermukšnių nuovirą ir sušaldyti į ledo kubelius. Dėl savo veido ar plaukų nepatingiu ir tokių dalykų“, – pasakojo aktorė.

REKLAMA

Pasidomėjus, ką mano apie išvaizdos tobulinimą plastinėmis operacijomis ar injekcijomis, I. Norkutė priminė atvejį, kai kartą nusprendė pasidaryti lūpų putlinimą.

„Mano lūpos yra siauros, tad tai buvo vienintelis kartas, kai pabandžiau injekcijas. Tačiau po procedūros iškart sau pasakiau, kad daugiau niekada gyvenime to nedarysiu. Ėmiau galvoti, o kam keisti veidą, jei tokį Dievulis davė? Supratau, kad nenoriu to daryti, esu tokia, kokia esu.

Mūsų šeimoje – labai geri genai, štai 86-erių tėvelis turi tik juoko raukšleles. O ir senti aš visai nebijau, kiekvieni metai turi savo vertę, tad reikia juos gerbti ir džiaugtis gyvenimu“, – šyptelėjo I. Norkutė.