Inga Jankauskaitė – apie gyvenimą tarp dviejų miestų ir kokia ji artimame žmonių rate

Apie gyvenimą tarp dviejų miestų Inga Jankauskaitė papasakojo naujienų portalo tv3.lt laidoje „Kažkas naujo“. Paklausta, ar nevargina toks gyvenimo būdas, ji teigė, jog jau spėjo prie to priprasti.

„Nežinau ir niekada nežinojau, kaip gali būti kitaip. Nes gyvenimas automobilyje yra nuolatinė būsena. Juk ir koncertuoti kaskart važiuojama į kitą miestą.

Į Šiaulius važiuoju įrašinėti, kartais apsistoju, bet labai retai. Yra Kaunas, kur mano šeima, mano tėvai. Bet šiaip, gyvenu tarp Klaipėdos ir Vilniaus.

Praktiškai po pusę laiko praleidžiu kiekviename. Nesuku galvos, ar tai sunku, ar lengva, nes taip tiesiog yra. Mano gyvenimas – toks“, – sakė I. Jankauskaitė.

Mažiau rutinos, daugiau laiko sau

Tame yra savų minusų ir savų pliusų, kaip tvirtino atlikėja.

„Pavyzdžiui, nėra rutinos jausmo, keičiasi aplinka. Be to, turiu galimybę, kas man yra gyvybiškai svarbu, kokybiškai pabūti viena. Ne taip, kad tu būk čia, o aš einu į kitą kambarį, o tiesiog pabūti, turėti laiko sau.

Nes toje erdvėje man vyksta kūryba. O taip yra, nes taip susiklostė mano gyvenimiškos aplinkybės. Ir taip bus. Kol kas tame matau tik pliusus“, – pasakojo laidos „Kažkas naujo“ pašnekovė.

Inga pritarė, kad nuvažiavus į Klaipėdą užplūsta ramybė ir atrodo, kad net žmonės lėčiau vaikšto.

„Man atrodo, kad Klaipėdoje aš gyvenu viena. Ir tai – fantastika. Kai kam tai – minusas, o man – didelis pliusas. Aš savo privačiame gyvenime esu labai ramus ir uždaras žmogus, man visai nereikia nei dėmesio, nei fejerverkų.

Kai su šeima vaikštinėjame Klaipėdos Senamiestyje, man atrodo, kad mes čia vieni.

Taip nėra, bet man toks jausmas. Ir ta erdvė, vėjas ir privatumas man yra vertybė.

Bet kur, kur reikia būti, užtenka išeiti be penkių arba be dešimt. Jeigu kamščiai – be 15-kos“, – šypsojosi ji.

Tiesa, prieš išvažiuojant į Vilnių I. Jankauskaitė, kaip pasakojo, prisikuria daug planų.

„Visada, kai jau žinau, kad važiuosiu į Vilnių, apmąstau, kur eisiu, ką aplankysiu, ką norėčiau pamatyti. Bet atvažiavus į Vilnių, pagaunu save, kad jau trečia diena eina, o aš taip ir nebuvau niekur išlindusi, nes man labai gerai būti susisukus savo kokoną.

Opozicija visam tam yra koncertinė veikla, kai aš turiu visiškai atsverti ir atiduoti savo jėgas, mintis, visą psichiką, sielą, viską, ką turiu tą akimirką“, – laidoje „Kažkas naujo“ sakė Inga.

Eterio metu atlikėja pristatė ir savo naujausią kūrinį bei jo vaizdo klipą „Nuoga į dilgeles“. Taip pat – albumą „Grožis ir nuodai“.