Naujienų portalui tv3.lt I. Budrienė pasakojo, kad renkantis kelionės kryptį prioritetu tampa dar neatrastos vietos ir adekvačios kainos. Be to, pora nemėgsta išvykų su „viskas įskaičiuota“ paketais, todėl nusipirkę skrydžių bilietus, patys sprendžia, kur vykti ir ką pamatyti.

Moters teigimu, siekdami kuo labiau pažinti šalį, sutuoktiniai keliaudami mėgsta išsinuomoti automobilį ir pakeisti kelis viešbučius. Tad taip atrodė ir ši Ingos ir Dariaus kelionė – automobiliu pora aplankė ne vieną miestelį ir kurortą, pažino Albanijos kultūrą, o paskutines kelionės dienas ilsėjosi viloje su vaizdu į jūrą.

„Iš Albanijos nesitikėjome daug, nes nebuvome girdėję daug atsiliepimų, tačiau šalis mus nustebino. Joje yra tikrai gražių vietų, kurios gali lygintis net su Ibiza ar Mykonos sala. Pamatėme beprotiško grožio Balkanų kalnus, upes, ežerus. Sakyčiau, Albanija yra labai įvairiapusė – joje galima išvysti ir senovinių pastatų, ir modernių miestelių su paplūdimio klubais bei įvairiomis pramogomis“, – įspūdžiais dalijosi I. Budrienė.

Kaip pasakojo Inga, kelionės metu didelį įspūdį jai paliko patys albanai – moteris net sulaukė iš jų dovanų. Pasak pašnekovės, turizmas Albanijoje dar tik pradeda įsibėgėti, todėl čia atvykus jaučiamas itin šiltas ir svetingas priėmimas.

„Albanijos žmonės pasirodė labai šilti. Stojome ne viename mažame miestelyje, kur šeimininkai kavinėse ir baruose patys ne tik gamina maistą, bet ir aptarnauja, bendrauja su klientais. Aišku, jiems gana sunku su anglų kalba, bet nieko, vis tiek susikalbėjome. Jie labai mėgsta parodyti nuotraukas, papasakoti savo įstaigos istoriją, o vieno šeimininko žmona man net auskarus padovanojo.

Žinoma, kalbant apie maistą, jie gamina gana primityviai, sąlygos paprastos, bet viskas vis tiek labai skanu ir šviežia. Buvome nuvykę į midijų namus, kuriuose vietoje raugina ir ruošia midijas. Ragavome ir tikro vietinio maisto, kuris dažnai kavinėse yra šeimų gaminamas iš kartos į kartą“, – pasakojo verslininkė.

Ingos tikinimu, kelionė paliko teigiamus įspūdžius, apsėjo be nesklandumų, o jos pabaigą vainikavo netikėtas susitikimas su draugais: „Jie taip pat čia atvyko, tad spėjome dar ir visi kartu pabūti. Gavosi ne tik vestuvių metinių paminėjimas, bet ir trumpas pabėgimas prieš vasaros darbus.“

Pasiteiravus, kaip Ingai ir Dariui tiek metų pavyksta išlaikyti darnius santykius, moteris teigė, kad paslapčių čia nėra, o svarbiausias dalykas – abipusis noras kurti gražų ryšį: „Svarbu, kad abiem būtų gera ir netrūktų noro būti kartu bei stengtis dėl šeimos. Be to, labai svarbu poroje atrasti laiko pabūti tik dviese. Mes mėgstame leisti laiką su draugais, keliauti su didelėmis kompanijomis, bet visada stengiamės išvykti kur nors tik drauge, pakurstyti šeimos židinį. Būna, kad kitos poros keliauja atskirai, kad pailsėtų vienas nuo kito. Bet mums per tiek metų tokio noro nebuvo kilę, trokštame kuo daugiau būti kartu. Gal tai ir yra toji santykių paslaptis.“

Nors sakoma, kad nėra namų be dūmų, I. Budrienės tikinimu, pastaraisiais metais konfliktų šeimoje beveik nekyla: „Su Dariumi tikrai labai gerai sutariame ir surandame kompromisus, nebent aš parodau kokius moteriškus kaprizus. Mano vyras yra labai ramus, mokantis kantriai iškentėti, niekada nekeliantis dramų. Kartu dirbame, turime tuos pačius pomėgius, tad papildomų konfliktų ar abejonių vienas dėl kito mums nekyla.“