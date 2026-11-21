„40 kaštonų“ Indrė sukūrė savo keturiasdešimtmečio proga. Scenoje ji atvirai ir su saviironija pasakoja apie santykius, motinystę ir tą laiką, kai vis mažiau norisi kam nors ką nors įrodinėti ir vis labiau norisi gyventi taip, kaip pačiai gera. Moterims skirtus vakarus ji kuria jau vienuolika metų, o nemaža dalis žiūrovių į juos grįžta ne pirmą kartą.
Pradžiugino daugybę žmonių
„Aš pati šitų vakarų labai pasiilgstu. Jie vyksta nedažnai, ir kai po pertraukos vėl susitinkam, suprantu, kaip man pačiai to reikia. Aš tai vadinu moterišku restartu. Kartais užtenka vieno vakaro, per kurį gali iki ašarų pasijuokti, kitos moters istorijoje atpažinti save ir namo grįžti su lengvesne galva. Man tas jausmas lygiai taip pat svarbus kaip ir moterims, kurios ateina.
O kai prieš save matau tas, kurios į mano renginius ateina jau kelintą kartą, vis pagalvoju, kuo šįsyk jas nustebinsiu. Po vienuolikos metų tai rimtas iššūkis. Vis dar ieškau, kokią istoriją galiu papasakoti pirmą kartą, į kurią pažiūrėti kitu kampu ir kuo šį vakarą papildyti“, – sako Indrė Bareikienė.
Muzikine varo viešnia tapo dainininkė Gabija Lokytė, kuri jau neatsiejama „40 kaštonų“ dalis. Programą taip pat papildė ir „Follow Me“ šokių studijos merginų pasirodymas. Šokiai, įvaizdžių kaita ir gyva muzika vakarą pavertė tikru šou, o ne vien humoro pasirodymu.
Rudens turą „40 kaštonų“ Indrė užbaigs gruodžio 3 d. Šiauliuose. Bilietų į šį vakarą nebeliko jau seniai. Indrė Bareikienė - autorinių renginių kūrėja, knygos „Nebijok, tu normali“ autorė, verslininkė ir viena iš moterims skirtų renginių formato pradininkių Lietuvoje.