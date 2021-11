Ieva Swan prabilo apie savo pomėgį: atskleidė, kam jaučia silpnybę

Šventę vedė stilistė, nuomonės formuotoja Viktorija Šaulytė-Mockė. Žinoma moteris pristatė artėjančių švenčių mados tendencijas bei pademonstravo, kaip pakeitus aksesuarus kasdienis įvaizdis virsta šventiniu. Vakaro vedėja taip pat pakalbino viešnias, kurios į šventę atvyko pasipuošusios drabužiais iš naujausios kolekcijos. Nuomonės formuotojos atviravo apie madą, stilių bei susikurtą šventinį įvaizdį, rašoma pranešime spaudai.

Vakaro dalyvės buvo pakviestos pasinerti į gyvenimo būdo mentorės Džiugintos Gruodienės praktiką, išlaisvinančią moteriškumą, ugdančią pasitikėjimą savimi bei skatinančią įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.

Mados vakaro nepraleido nuomonės formuotojos Ieva Swan, Inidė Jasnauskaitė, Kamilė Kanapeckaitė, Gintarė Pietutytė, dietistė Indrė Trusovė, stilistė Santa Mišenytė, vizažistė Justina Gafaro, modelis Almantė Pociūtė-Madwish ir kitos viešnios.

Naujoje šventinėje kolekcijoje vyrauja dirbtinė oda su nėriniais ir kontrastingais audiniais, satinas derinamas su stambiu mezgimu. Žakardas, tekstūriniai audiniai sukuria puošnų įvaizdį, o raudona spalva tiesiog dvelkia Kalėdų dvasia. Ryškios spalvos, gėlių motyvai, blizgesys, žvyneliai sukuria šventinę nuotaiką. Prie drabužių siūloma derinti tviskančius aksesuarus: auskarus, apykakles ar lankelius.

Renginyje kalbinta I. Swan pasakojo – drabužiams ji niekada neišlaidauja, mieliau renkasi greitosios mados prekės ženklus. Mergina jaučia silpnybę vardinėms rankinėms, todėl jos drabužinėje ne vienas prabangos prekės ženklo gaminys. „Jei jau perku vardinę rankinę ar batelius, noriu jais džiaugtis kiekvieną dieną. Nelaikau šių prekių dėžėje ypatingoms progoms. Kol kas man nereikia labai brangių drabužių, o šventėms taip pat nesu linkusi išlaidauti“, – sakė nuomonės formuotoja.

Ievai per šventes norisi sublizgėti, puoštis įdomesnių faktūrų audiniais. Šiais metais spalvingus įvaizdžius mėgstanti mergina sau pažadėjo ir per žiemos šventes rinktis ryškių spalvų drabužius. „Žiemos šventės asocijuojasi su juoda spalva. Nenoriu išsiskirti, tačiau smagu šventėms pasirinkti ne kasdienį drabužio variantą. Todėl, jei visada rengiatės juodai, per šventes išsiskirkite spalvomis“, – patarimu pasidalijo žinoma mergina, vakarui pasirinkusi žaismingą rožinę suknelę iš šventinės kolekcijos.

Kita šventės viešnia I. Trusovė vakarėliams renkasi saugius, laiko patikrintus drabužių derinius. Klasikiniai siluetai, juoda ir balta spalvos, džinsai ar balti marškiniai – taip apsirengusi niekada neprašauna. Žinoma moteris nėra linkusi išlaidauti drabužiams, tačiau visuomet renkasi kokybišką žieminę striukę, avalynę ar rankines.

„Neturiu sugebėjimo derinti plunksnų ir blizgučių. Jei reikia, tariuosi su draugėmis stilistėmis. Mėgstu įvaizdį pagyvinti papuošalais. Esu klasikos mylėtoja, todėl šiam vakarui pasirinkau juodą sijoną ir perlais dekoruotą baltą kardiganą iš naujausios kolekcijos. Manau, taip pat apsirengsiu ir per šventes“, – kalbėjo moteris.

Vakaro vedėja V. Šaulytė-Mockė pasakojo turinti tradiciją puoštis šventiniais deriniais visą gruodį. Blizgučiai, raudona ir žalia spalvos kiekvieną dieną sukuria mažą šventę.

„Po fotosesijų mano spintoje atsiranda išskirtinių drabužių. Gruodis – puikus metas jais puoštis. Pasižiūriu, ko man trūksta, pagalvoju, ką dar galėčiau nusipirkti“, – pasakojo renginio vedėja.

Žinoma moteris šventei pasirinko juodą, aukso gėlėmis puoštą kostiumėlį. „Mano garderobe daugiausia spalvotų drabužių. Pamačiusi šį kostiumėlį, iš naujo įsimylėjau juodą spalvą. Prie jo derėjo juodos pėdkelnės su aukso blizgesiu ir aukštakulnės basutės“, – kalbėjo stiliaus ekspertė.