Į Vilnių sugrįžta „Naturally 7“: balso virtuozų pasirodymo laukia žinomi vokalinės muzikos gurmanai

Prieš du dešimtmečius Niujorke dviejų brolių suburta a-cappella turi daugybę gerbėjų visame pasaulyje. Grupės atliekama muzika yra puikiai vertinama tarp a-cappella žanro mėgėjų ir muzikos profesionalų, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Jau 2000 metais debiutinis šių muzikų albumas „Non–Fiction“ buvo pripažintas kaip didžiulis atradimas. Ilgai netrukus, juos išgirdęs labai garsus prodiuseris, kompozitorius Quincy Jonesas, dirbęs su tokiais, kaip Michaelis Jacksonas, pasakė, kad ši vokalinė grupė yra kažkas nerealaus“, – pasakoja dirigentas, džiazo mokyklos meno vadovas Artūras Novikas.

Pasak jo, nuo to laiko „Naturally 7“ pradėjo kviesti įvairūs festivaliai, įskaitant ir didžiausią džiazo festivalį pasaulyje, vykstantį nuo 1967 m. Šveicarijos nedideliame kurortiniame miestelyje Montrė – „The Montreux Jazz Festivall“.

„Jie išleido savo DVD, tapusį vienu mano mėgstamiausių. Grupę, į savo kalėdinius šou, ne kartą kvietė garsus Kanados dainininkas ir dainų autorius Michaelis Bublé,“ – su šypsena pasakoja žinomas a-cappella muzikos puoselėtojas A. Novikas, sekantis šios grupės karjerą nuo pat jos pradžios.

Pasitelkdami vienintelį instrumentą, savo balsą, „Naturally 7“ virtuozai be vargo orkestruoja įvairių žanrų muziką. Neįtikėtina, tačiau jų atlikime girdimi sintezatoriai, elektrinės gitaros, styginių kvarteto skambesys, trimitas bei kiti įvairūs instrumentai yra išgaunami tik vokaliniu būdu.

„Klausantis įrašo, atrodo, kad groja visas orkestras, o atėjęs į koncertą pamatai, kad viskas kuriama septynių žmonių balsais. Žinoma, didelį vaidmenį atlieka aštuntasis narys – garso operatorius, kuris prie pulto išdarinėja kažkokius stebuklus, pridėdamas jų balsams specialių efektų“, – pasakoja A. Novikas.

Vilniuje atliks ypatingą programą

Vilniuje „Naturally 7“ žada atlikti specialią programą, sukurtą tik šiam vakarui – spalvingą, ryškią, romantišką – skirtą klausytis po atviru dangumi. Grupės gerbėjai gali neabejoti – joje suskambės ir geriausi talentingų dainininkų atliekami hitai, tokie kaip „Feel It“, „Wall of Sound“, „Fix You” ir kiti. Dėka „Midsummer Vilnius“ koncertuose naudojamos inovatyvios „Immersive Sound” garso technologijos, vokalinis orkestras skambės taip, kaip niekada iki šiol.

„Tikiu, kad išgirsime ir naujausią jų programą – ryškiausią visų laikų kino muziką nuo Jameso Bondo iki „Singing In The Rain“, „Staying Alive“ ar „Oskarą“ laimėjusią „Raindrops Keep Fallin' On My Head“. Klausytojui, kuris ateis į koncertą, tikrai šitos melodijos bus žinomos, bet vėl suskambės naujai“, – kalba dirigentas.

Jis džiaugiasi, jog pasaulyje pripažintiems muzikams iš JAV į savo gastroles pavyko įtraukti ir Lietuvą.

„Kiek žinau, šiais metais vien Vokietijoje jie turės per 30 koncertų. Grupė yra žinoma ir mėgstama Europoj, tuo labiau, kad jų muzika nėra įprasta a-cappella. Jie yra modernūs – atlieka ir repą, ir hiphopą, ir klasikinį džiazą, o kai kuriose kompozicijose, atrodo, kad groja su styginių kvartetu. Trumpai tariant, daug varijuoja, eksperimentuoja – tuo jie ir žavūs“, – reziumuoja A. Novikas.

Praėjusią savaitę sostinės širdyje prasidėjęs devintasis scenos menų festivalis „Midsummer Vilnius“ tęsis iki liepos 26-tos dienos. Lankytojai turės ypatingą galimybę išvysti kritikų pripažintą režisieriaus Oskaro Koršunovo ir jo OKT/Vilniaus miesto teatro spektaklį „Otelas“.

Aistringą šou, dedikuotą Vilniui, surengs charizmatiškas akordeono virtuozas Martynas Levickis. Po žvaigždėtu dangumi skambės opera „Carmen“. Festivalį vainikuos ryškus ir retromaniškas Justino Jaručio vakarėlis. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.