Į televiziją sugrįžtantis Andrius Užkalnis sieks atsikratyti 10 kilogramų: „Valgau mažiau, nei žmonės įsivaizduoja“

Atsinaujinęs realybės šou projektas „Į sveikatą. Pokyčių programa“ A. Užkalniui ne tik pažers iššūkių, bet ir pažymės jo sugrįžimą į televiziją. Naujienų portalo tv3.lt kalbintas Andrius džiaugėsi šia galimybe ir tikino, kad šis darbas jam visada atrodė smagi patirtis – juk būtent nuo to 2011-aisiais prasidėjo žinomo vyro sugrįžimas į gimtinę po septyniolikos praleistų metų Jungtinėje Karalystėje.

„Darbas televizijoje yra visiškai kitoks nei tekstų rašymas – čia kitokia stilistika, žmonės, o su tuo yra galimybė daug išmokti. Man tai – tarsi teatras, kuriame jaučiuosi lyg aktorius. Rašydamas tekstus aš daugiau juokiuosi iš kitų, o televizijoje – visų pirma iš savęs. Manau, kad žmonėms taip pat yra svarbu turėti progą pamatyti kitą mano pusę“, – kalbėjo A. Užkalnis.

Nereikalingų kilogramų sieksiantis atsikratyti maisto kritikas pirmąkart su antsvoriu susidūrė būdamas 24-erių. Kaip pasakojo Andrius, išvykus dirbti ir gyventi į užsienį pasivijo vienatvė, o kartu su tuo prasidėjo emocinis valgymas.

„Nuo to laiko mano svoris ėmė darytis nebegražus, o antsvoris tapo problema. 2013 m., pradėjęs sportuoti su sporto treneriu Andriumi Pauliukevičiumi, ėmiau keistis. Nesigirdamas pasakysiu, kad dabar esu visai patenkintas tuo, kaip atrodau, mat prieš dešimt metų mano svoris buvo kur kas didesnis, nei dabar“, – tikino naujas laidos veidas.

Nors A. Užkalnis džiaugiasi per pastarąjį dešimtmetį pasiektais kūno pokyčiais, sporto trenerio ir gydytojo rekomendacijomis jam reikėtų numesti dar dešimt kilogramų. Atsinaujinusioje TV3 laidoje per keturis mėnesius šį tikslą įgyvendinti sieksiantis Andrius teigė, kad stebuklų svorio metime nėra – svarbu būti fiziškai aktyviam ir prižiūrėti mitybą.

„Aš jau ir dabar pakankamai judu, kiekvieną dieną nueinu apie 16-20 km, truputį mankštinuosi su svoriais. Metant kilogramus tai šiek suintensyvės, tačiau labiausiai reikės rūpintis mityba. Tokie žmonės kaip aš, gyvenantys nereguliariu ritmu, dažnai suvalgo daugiau, nei reikėtų, tad šį dalyką reikės kontroliuoti. Manau, kad man nesunkiai pavyks tai padaryti, per keturis mėnesius turbūt galėčiau numesti ir šešiolika kilogramų“, – įsitikinęs A. Užkalnis.

Praeityje ne kartą mėginęs sulieknėti vyras jau spėjo suprasti, kokie metodai yra veiksmingi, o ko geriau atsisakyti. Pasak pašnekovo, stiprios ir griežtos dietos yra ne tik nuobodžios, bet ir priverčiančios jaustis tarsi prievartautume patys save.

„Man labai padėjo sveikos gyvensenos specialisto Paulo McKennos knygoje „Lieknėkime kartu“ perskaitytas patarimas, jog valgant reikia galvoti tik apie maistą ir daryti tai tol, kol iš tikrųjų norisi. Tai reiškia, kad negalima valgyti mechaniškai, pavyzdžiui, žiūrint televizorių ar skaitant. Vos pajautus, kad nebesinori, reikėtų nustoti, net jei pusę porcijos tektų išmesti. Be to, knygoje rašoma, kad jei per dieną nueisite bent 10 tūkst. žingsnių, svoris nebeaugs, o jei nužingsniuosite 20 tūkst., kilogramai pradės kristi. Gyvendamas Kalifornijoje įpratau vaikščioti net rašydamas telefone tekstus, šį įprotį turiu iki šiol“, – atskleidė jis.

A. Užkalnio pavardė jau daugelį metų yra siejama su maistu ir restoranais. Pasiteiravus, ar siekiant įgyvendinti tikslą neteks atsisakyti šių malonumų, vyras tikino, kad viskas yra kitaip, nei gali atrodyti.

„Kiti žmonės galvoja, kad aš kiekvieną dieną neišlendu iš restoranų, tačiau iš tikrųjų darau tik vieną maisto apžvalgą per savaitę. Skaitytojai dažnai mato išvardytus patiekalus ir nesupranta, kaip galiu tiek daug suvalgyti, bet realybė tokia, kad dažnai tai darau su kompanija. Be to, jau seniai įpratau, kad reikia valgyti tik tiek, kiek norisi arba tik tam, kad paragautum. Juk someljė vyno vertintojai taip pat neišgeria nei taurės, nei viso butelio, o dažnai dar ir išspjauna į specialią spjaudyklę. Aš to nedarau, bet restoranuose valgau mažiau, nei žmonės įsivaizduoja“, – pasakojo Andrius.

Laidos dalimi tapsiantis A. Užkalnis tikino pasitikdamas naują iššūkį besijaučiantis ramus. Anot publicisto, asmeniniame gyvenime įvykus vieniems pasikeitimams, lengviau ryžtis ir kitiems pokyčiams.

„Prieš dešimtmetį turbūt būčiau pasakęs, kad bijau laidoje pasirodyti juokingu, nesėkmingu. Tačiau mano reputacija jau yra sugadinta – esu personažas, kurio dalis žmonių mėgsta nekęsti. Šie pokyčiai man yra reikalingi ne dėl reitingų ar skaičių svarstyklėse, o dėl savęs, todėl jaučiuosi visiškai ramus“, – mintimis dalijosi A. Užkalnis.

