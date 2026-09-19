Į laidotuves vykusi Rasa Vilkienė pateko į pavojingą incidentą kelyje: „Patyriau didelį šoką“

Rasa teigė, kad incidentas įvyko likus maždaug 100–110 kilometrų iki Klaipėdos, artėjant prie viaduko.
Pateko į gąsdinantį įvykį
Anot jos, dėl vilkiko nebuvo matomas priešais esantis eismo juostos susiaurėjimas, o bandydama išvengti susidūrimo moteris kliudė kelio atitvarus. Laimei, automobilį pavyko suvaldyti.
Apie išgyventą situaciją Rasa papasakojo socialiniuose tinkluose ir paragino kitus vairuotojus būti itin atidžius:
„Vakar apie 11 val., važiuojant Klaipėdos kryptimi, likus maždaug 100–110 km iki Klaipėdos, patyrėme labai pavojingą situaciją kelyje. Su sese važiavome į laidotuves. Aš važiavau antra eismo juosta, o pirmoje, šiek tiek priekyje, važiavo vilkikas. Artėjant prie viaduko dėl vilkiko man nebuvo matomas priekyje esantis eismo juostų susiaurėjimas ir laikinas geltonas ženklinimas.
Mano akimis, vilkikas pradėjo artėti prie mano automobilio pusės ir tuo momentu pajutau, kad saugaus tarpo praktiškai nebelieka. Instinktyviai traukiausi į šoną, kad išvengčiau susidūrimo su vilkiku, ir kliudžiau kelio atitvarus.
Automobilį pradėjo mėtyti, tačiau, laimei, pavyko jį suvaldyti ir sustoti. Viskas įvyko per kelias sekundes. Buvome stipriai išsigandusios, todėl nespėjome įsidėmėti vilkiko valstybinių numerių. Vaizdo registratoriaus automobilyje taip pat neturėjome. Nenoriu vertinti, kas šioje situacijoje buvo kaltas, ar spręsti apie kelio ženklinimo atitikimą reikalavimams – aprašau tik tai, ką pati mačiau ir patyriau.
Šiuo įrašu noriu tik perspėti kitus vairuotojus: važiuodami Klaipėdos kryptimi ir artėdami prie vietų, kur dėl kelio darbų keičiasi eismo juostos ar yra laikinas geltonas ženklinimas, būkite ypač atidūs ir sumažinkite greitį. Mums su sese vakar labai pasisekė. Po tokių kelių sekundžių iš tiesų supranti, kokia trapi gali būti riba tarp įprastos kelionės ir nelaimės.
Vakar abi pasijutome tarsi gimusios antrą kartą. Saugokime save ir vieni kitus kelyje. Būkite atsargūs ir saugūs. Labai didelį šoką patyriau.“
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