Helovino karalienė Heidi Klum nepaliko abejingų: ant raudonojo kilimo pasirodė įspūdingu kostiumu

Pora persikūnijo į E.T. iš Steveno Spielbergo filmo „Ateivis“ („E.T. the Extra-Terrestrial“). Ji žengė raudonu kilimu per pokylį, kuris vyko Niujorko viešbutyje „Hard Rock Hotel“, kur įrodė, kad Helovino karalienės karūna vis dar priklauso jai, skelbia portalas „Daily Mail“.

Jau 23-ejus metus ji bandė įveikti didžiulį žygdarbį – pranokti savo nesuskaičiuojamą daugybę neįtikėtinų kostiumų, kuriuos vilkėjo per daugelį praėjusių Helovino švenčių.

Tarp įsimintiniausių ir naujausių jos įvaizdžių – hiperrealistinis šliaužiančio kirmino įvaizdis 2022 m. ir jos 2023 m. transformacija į stulbinantį povą, padedant devyniems akrobatams, apsirengusiems jos nagais ir plunksnomis.

Neįtikėtinas kostiumas

Supermodelis E. T. buvo apsirengusi permatoma, gėlių raštais margintą švarko suknelę ir dėvėjo blondinės peruką, šiek tiek panašų į jos tikruosius plaukus, o ant viršaus buvo užsidėjusi juodą peteliškę.

Ji taip pat buvo apsivyniojusi rudą kailinę skarelę aplink ilgą kaklą, tiesiai po raukšlėmis, kur buvo Klum veidas.

Be to, iš kultinio klasikinio filmo jos E.T. versija taip pat dėvėjo raudoną skarelę ir buvo su dramatišku makiažu.

Tuo tarpu Kaulitz E.T. buvo visiškai „nuogas“, panašiai kaip ateivis filme, kai jį atranda maži vaikai Žemėje.

Heidi Klum just arrived in as the alien E.T., proving that she is once again the Queen of #Halloween ! 👽🛸 pic.twitter.com/sBMjUepDBd — Entertainment Tonight (@etnow) November 1, 2024

Kostiumą valdė nuotoliniu pulteliu

Per kostiumų pristatymą Kaulitzas ir Klum naudojo nuotolinio valdymo mechaniką, kad galėtų mosuoti rodyti pirštais, atkurdami kultinę filmo sceną.

„Išorinio pasaulio“ pora taip pat atliko iškilmingą įėjimą susikibusi ateivių pirštais.

Šiais metais Klum pradėjo ruoštis savo vakarėliui ankstyvomis Helovino valandomis ir nuolat informavo savo gerbėjus, erzindama apie savo labai laukto kostiumo, kurį sukūrė dizaineris Mike‘as Marino, atskleidimą.

Ji sakė, kad „to, ką sukūrė Mike‘as, dar niekas nėra daręs“, ir atskleidė, kad šį kostiumą planavo nuo praėjusių metų lapkričio – beveik iškart po to, kai debiutavo su 2023 m. Helovino šventei skirtu povo įvaizdžiu.