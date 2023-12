Harry ir Karolio III pokalbis telefonu apkarto: kivirčams pabaigos nematyti

Knygoje „Endgame: Karališkoji šeima ir monarchijos kova dėl išlikimo“ (angl. Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival) autorius Omidas Scobie išsamiai aprašė šeimos, įskaitant karaliaus Karolio III ir jo antrojo sūnaus, princo Harry, santykių griūtį.

Pasak autoriaus, Harry toliau dirbant prie memuarų knygos „Atsarginis“, Karolis III turėjo daugybę progų pasikalbėti su sūnumi ir išsakyti savo nuoskaudas.

Tačiau jis nusprendė to nedaryti ištisus mėnesius, ar netgi metus, rašo mirror.co.uk.

Galiausiai būtent Harry, paskatintas artimo draugo, kreipėsi į savo tėvą. Skambutis telefonu turėjo padėti išspręsti kai kurias jų tarpusavio problemas, tačiau jis buvo susijęs su savais iššūkiais.

Harry draugas pasakojo autoriui: „Jis žinojo, kad jei nežengs pirmųjų žingsnių, niekada nebus padaryta jokios pažangos. Nebuvo jokių pakeltų balsų, jokių ginčų... bet karalius buvo šaltas, o ne atviras kokiam nors tinkamam dialogui.“

Pokalbis nepasiekė to, ko buvo tikėtasi, todėl Harry ir Karolio III santykiai ir toliau liko įtempti. Tačiau autorius atskleidė, kad daugelis šeimos narių buvo nepatenkinti karaliaus požiūriu į pokalbį telefonu.

„Tai sudėtinga, tačiau kai kurie platesnio karališkosio šeimos narių rato asmenys vis labiau nusivilia tuo, kad monarchas nesureikšmina situacijos dėl visų gerovės“, – sakė karaliui artimas šaltinis.

Galų gale, kaip pabrėžia Scobie, išleidus memuarus „Atsarginis“ buvo padaryta tik dar didesnė žala, o karališkosios šeimos prestižas ir santykiai su Harry sparčiai pablogėjo.

Ir vis dėlto atrodo, kad šios šeimos nesantaikai pabaigos dar nematyti. Tačiau anksčiau buvo pranešta, kad Harry ir Karolio III pokalbiai telefonu nebūtinai nutrūko, nors ir nematyti didelės pažangos.